Grusomhetens Teater: Vitale dukker og en levende død

---

4

TEATER

«Jegeren Gracchus»

Av Franz Kafka

Manus og regi: Lars Øyno

Co-regi: Ishi Touki

Med: Hanne Dieserud, Gisle Hass, Mika Hibiki, The Marionette Troupe of Japan ISSHI-ZA

Grusomhetens Teater

---

Jegeren Gracchus er ute og seiler i båten sin. Han har vært død i mange, mange år, kan han fortelle, og nå er han ute på en seilas som ingen ende vil ta. Heller ikke i havnen i den byen Riva får han bli, takket være den strenge borgermesteren Salvatore, som sender ham videre til neste havn. Kafkas novelle om jegeren Gracchus er en allegorisk fortelling som baserer seg på en personlig opplevelse Kafka hadde i 1917. Novellen ble imidlertid ikke publisert før i 1931, syv år etter Kafkas død. Den er kort, bare seks sider, men Grusomhetens Teater har i samarbeid med The Marionette Troupe of Japan ISSHI-ZA laget en forestilling av denne novellen som varer en og en halv time. Og som en del ganger tidligere, får vi en forestilling fra Grusomhetens Teater som er for den tålmodige tilskueren.

Forestillingens regi er ved Lars Øyno, og han jobber ofte på en ganske tekst-tro måte med sine forestillinger. At det denne gangen er gjort noen bearbeidelser av den opprinnelige fortellingen, er derfor interessant. Men det betyr ikke at Grusomhetens Teater og det japanske marionetteteatret klarer å levere en forestilling som kaster et nytt lys over Kafka eller fenomenet med den evige vandreren som ikke får ro etter sin død. Det er mer som om de vil gjenfortelle fortellingen og forholder seg ganske konkret til den, uten å gjøre den til noe mer enn den er i utgangspunktet. Nå har jo Kafkas novelle selvsagt mange kvaliteter i seg selv, men når den oversettes til et nytt språk som teatrets, forventer man at teatrets virkemidler skal skape noe av den samme magien som ordene gjør i den litterære teksten. Og denne gangen blir det ikke ordentlig scenemagi.

Likevel er «Jegeren Gracchus» en forestilling med noen fine momenter, og dukkespillerne fra det japanske teatret fører dukkene så nett og lett og gir dem masse fint liv. Det er nesten så man blir misunnelig på land som er så heldige å ha en slik marionettekultur. Det eneste skåret i marionette-gleden er at dukkene er et par nummer for små for scenerommet i Hausmanns gate. Vel er ikke scenerommet der så stort, men det hadde vært mer tilfredsstillende om disse fine og levende dukkene kunne tatt større plass i rommet.

Fra Grusomhetens Teaters Kafka-oppsetning «Jegeren Gracchus». (Magnus Skrede)

Som nevnt lager Grusomhetens Teater ofte teater for den tålmodige. Med andre ord: Det går sakte. Det gjør det også denne gangen. Den fine dukkespill-scenen fra livet i havnebyen Riva, der en jente henter vann, grønnsaker selges, to gutter leker med terninger og et par begersvingere drikker seg kanakkas på en pub, varer altfor lenge, og alt som skjer av fremdrift i historien etterpå, går også fryktelig sakte. Samtalen mellom den døde (men levende) Gracchus og borgermesteren snakkes også unaturlig langsomt. Og selv for en teaterinteressert blir det enkelte ganger for lett å vende blikket andre steder i rommet enn der selve dramaet skjer. Heldigvis står en japansk musiker (Akinori Inaba) for nydelig musikk, og han trakterer både blåseinstrumenter og slagverk på en måte som skaper en nærmest eterisk stemning rundt denne fortellingen.

En kuriositet for den som kjenner til tidligere produksjoner med Lars Øynos teaterkompani, er at vi i «Jegeren Gracchus» kan finne elementer fra deres tidligere tredelte forestilling «Lament»: I «Jegeren Gracchus» støter vi også på en kvinne som hulker slik at det gjør vondt i tilskueren, vi treffer også og en annen kvinne med stort hår som skjuler ansiktet. Dette har kanskje blitt dette kompaniets helt egne bilder på gråt og sorg? Gjenbruken av disse elementene gir i alle fall «Jegeren Gracchus» en tydelig signatur som en produksjon fra Grusomhetens Teater selv om det denne gangen altså er et samarbeidsprosjekt.

Fra Grusomhetens Teaters Kafka-oppsetning «Jegeren Gracchus». (Magnus Skrede)

Fortellingen om den døde som ikke får ro, er en type fortelling som eksisterer i mange kulturer. I denne forestillingen hintes det til legenden om den vandrende jøden; mannen som ble dømt til å vandre hvileløst til evig tid etter å ha hånet Jesus på korset. Men de døde som ikke helt klarer å gå over til den andre siden har vært grunnlag for troen på ulike typer gjenferd også i vår egen folketro. Jeg vil dessuten nevne et TV-program som «Åndenes makt», som også spiller på denne tradisjonen. Med tanke på at ideen om «de levende døde» er så nær oss, skulle jeg ønske at denne samarbeidsforestillingen kunne snakket mer til oss som lever i 2023 og bygget en bro mellom Kafkas fortelling og oss i salen. Det får de ikke helt til, selv om de gir oss en og en halv time med mye fint dukkespill og spennende musikk.