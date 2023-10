Fra BBC Proms i Royal Albert Hall til Bærum Jazzfestival

---

Marius Neset & London Sinfonietta

Geyser – Live At Royal Albert Hall – BBC Proms

ACT

Saksofonisten og komponisten Marius Neset er en gjenganger i denne spalten, i mange forskjellige sammenhenger. «Geyser» er et bestillingsverk han framførte under festivalen Proms i Royal Albert Hall i september i fjor, direktesendt på BBC. Opptaket fra denne konserten kommer nå på plate. Dette er tredje gang saksofonisten fra Os spiller i stort format med samtidsensemblet London Sinfonietta. I tillegg har han med seg sitt eget band med Ivo Neame (piano), Jim Hart (vibrafon), Conor Chaplin (bass) og Anton Eger (trommer).

Marius Neset forteller at komponeringen begynte som en optimistisk feiring av at pandemien var over. Så kom angrepet på Ukraina, og musikken skiftet karakter, med nye, mørkere sider. Samtidig er tittelen «Geyser» også brukt for alt den er verdt, inspirert av de varme kildene med sine dramatiske utblåsninger før de roer seg ned igjen. Også låtene bygger opp om underjordisk aktivitet. «Lava» og «Meeting Magma» har neppe noe med gruppene av samme navn å gjøre, men beskriver sydende musikalske bevegelser, med mange overraskende vendinger.

Neset og medspillerne hans balanserer mellom improvisert jazz og komponert samtidsmusikk. Både band og orkester får store flater å utfolde seg på. Men albumet er sterkest når saksofonisten er i sentrum selv. Han spiller med glød og innlevelse, like elegant i melodiøse partier som i mer opprivende toneløp. For et eksempel på alt dette i ett kom «On Fire» som en forsmak på singel, fra en stille, meditativ åpning til en formidabel utblåsning.

Marius Neset og London Sinfonietta framfører «Geyser» som åpning på Bærum Jazzfestival 1. november. Festivalsjefen Kai Gustavsen satte i sin tid som leder av Kongsberg Jazzfestival i gang flere store prosjekter med Neset. Bærum Jazzfestival har fått et visst format allerede i sitt andre år, og kan også presentere store satsinger som Gurls med Trondheim Jazzorkester, Solveig Slettahjells Lullaby Of The Sea (med Mahsa Vahdat, Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig), Martin Horntveths Polaroid og ikke minst Stian Carstensens Musical Sanatorium.





