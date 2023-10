Satiren om krig og terror i Israel fikk OK i K-rådet

Vitsene om den pågående krigen mellom Israel og Hamas i Midtøsten i «Nytt på nytt» var tema i Kringkastingsrådet etter at NRK mottok rundt 1.000 klager på programmet.

Blant de innsendte klagene er det spesielt Unge Høyre-leder Ola Svennebys vitser om Israel-Hamas-kampene som går igjen.

Vitser om Israel og Hamas-konflikten i «Nytt På Nytt» fredag 13. oktober fra blant annet Unge Høyre-leder Ola Svenneby var tema i Kringkastingsrådet etter at NRK mottok rundt 1.000 klager. (Skjermdump/Nytt på Nytt/NRK)





Kvalmende, motbydelig, forkastelig, smakløst, ufint, usmakelig og langt over grensa er noen av karakteristikkene fra publikum.

– Hvordan ville dere reagert om noen køddet om 22 juli på denne måten, spør en innsender.

En annen innsender uttrykker stor forståelse for at humor er viktig, også i tragiske tider, men at det er for tidlig å tulle om en pågående konflikt som den i Israel og Gaza akkurat nå.

Humor om krig og terror er innenfor

At satire og humor om pågående krig og terror vekker reaksjoner er helt forståelig, mente kringkastingsrådets leder Snorre Valen. og hadde de få rådsmedlemmene som tok ordet med seg.

K-rådet ved leder Snorre Valen (arkivbilde) hadde kringkastingsrådets medlemmer med seg på at satire skal ha rom for å lage humor av selv dramatiske hendelser og pågående konflikter som krigen i Israel. (Lars Thomas Nordby/NTB)

– Det er helt naturlig at det kommer mange reaksjoner fra publikums side, blant annet til Kringkastingsrådet etter en «Nytt på Nytt»-sending som tar for et såpass vanskelig og veldig vondt tema. Samtidig tror jeg det er vanskelig å ivareta et satireprograms funksjon uten at det noen ganger blir sånn at mange nødvendigvis må reagere, var Valens konklusjon om temaet som bare et fåtall av K-rådets medlemmer hadde en mening om.

Tove Karoline Knutsen konstatert at publikum må tåle å bli støtt og såret når de ser et satireprogram som «Nytt på nytt». Men i aktuell satire som dette skal man kunne tulle med det meste, mente Knutsen.

– Da jeg så dette programmet opplevde jeg at noen av det var litt på kanten, men at det var innafor. Vi har hatt «Nytt på Nytt» oppe før, og mitt syn er at jeg skjønner veldig godt at folk blir opprørt. Når det gjelder denne sendinga skal man kunne tulle med det meste. Noen ganger er programmet artig og vellykka, og av og til blir folk forbaska. Det er forståelig.

Seere reagerte på satiren om Putins invasjon av Ukraina i fjor vår. K-rådets oppfatning var også den gang at satireprogram som dette skal kunne lage humor om aktuelle, dramatiske og vonde temaer som sårer noen. (Skjermdump/NRK)

Må større sak, jo viktigere med humor

Nestleder Vilde Schancke Sundet understreket at jo mer alvorlig en sak er, jo viktigere er det at den vitses om. Satirikere og humorister må ha et stort ytringsrom, påpekte hun. «Nytt på nytt» var også tema i k-rådet i fjor vår, etter at programmet hadde vitset om Putin og invasjonen av Ukraina. Konklusjonen den gang var også at satireprogrammet skal kunne spøke om det meste, også pågående krigshandlinger.

– At en sak er alvorlig gjør at det humormessig er enda større grunn til å ta den alvor og dekke den. Humor kan ha den effekten, og være sårende, støtende og ekskluderende, men det betyr ikke at man ikke skal drive med det.

– Jeg er opptatt av man skal forsvare det ytringsrommet som de som driver med humor og satire skal ha. Jeg blir veldig bekymra om det rommet blir for smalt, og det er saker og temaer vi ikke lenger kan kommentere fordi vi er redd for at noen skal bli lei oss.

Det innebærer ikke at jeg ikke anerkjenner at noe er vanskelig, eller at folk blir støtt og lei seg. Det ser jeg i publikums reaksjoner, at veldig mange og fant dette sårende. Det betyr ikke at jeg ikke anerkjenner det. Men humor må få lov til å være morsomt og samfunnsaktuelt, hvis ikke er det verken humor eller satire.

Må ikke bli sensur

Varamedlem Jøran Kallmyr påpekte at uttalelser i et satireprogram kommer i en spesiell setting.

– Jeg er veldig skeptisk til at man skal begrense hva man kan si i et satireprogram. Satire er vanskelig, som ironi, det å gjøre narr av makthavere og systemer. Det er ofte provoserende, og derfor blir det mye debatt av, og det er litt av poenget også, sa Kallmyr. Han synes det heller hadde vært merkelig om «Nytt på nytt» unngikk å nevne den ukas mest dramatiske hendelse.

– Det skal utrolig mye til for at man skal begynne å kritisere at temaer som dette tas opp i «Nytt på nytt», et typisk satireprogram som det passer å ta dette opp i. Det hadde vært rart om de ikke hadde gjort det, men så må aktørene også stå opp for det sier. Men vi må huske at dette skal være nettopp satire, der ting sies i en spesiell setting, så man kan ikke tolke noen som om dette blir sagt i Dagsrevyen.

I løpet av helga etter «Nytt på nytt» fredag 13. oktober mottok K-rådet rundt 600 klager på fra publikum, mens rundt 100 klaget på sendinga til NRKs publikumstelefon. Før rådsmøtet hadde K-rådets sekretariat mottatt rundt 1.000 klager.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby hadde i ettertid stor forståelse for at vitsene hans i satireprogrammet skapte reaksjoner.

– Ja, selvfølgelig. Jeg har null problem med å forstå det, uttalte han til Dagsavisen.

– Men opplever man det som ikke morsomt, tungt eller sårt så kan man bare slå av TV-en. – Jeg er ikke bitter på at den saken har fått stor oppmerksomhet. Det er lov å synes at det ikke var morsomt. Da kan man igjen bare skru av TV eller bytte kanal.

Svenneby fortalte at han hadde fått enn del trusler på sosiale medier og valgte å lukke kommentarfeltene etter «Nytt på Nytt»-sendinga.

– De som mener at dette handler om menneskesyn – det er ganske merkelig. Om det er sånn at alle må dele samme grenser på hvilken type humor som er greit eller ikke, så blir det ganske fordummende, sier han