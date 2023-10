Michelle Ullestads første album: Så personlig som popmusikk kan bli

---

Michelle Ullestad

«Ingenting varer evig»

Ullestad United

Michelle Ullestad har allerede gitt ut så mange sanger at det ikke har hastet med å få høre et helt album. På samme måte som albumdebutant Beharie i forrige uke (men uten sammenligning for øvrig) har vi allerede blitt godt kjent med henne. I fjor markerte hun seg både på Øya og Bylarm, hun vant Urørtfinalen i P3, hun har for lengst vært på «Lindmo» og i «Sommer i P2» og fortalt sin sterke livshistorie. Hun har også en stor festivalsommer bak seg.

Flotte sanger som «OppNed», «Pant på hjerter», «Emilie» og «Marie» er ikke med her. Heller ikke den gripende «Heltid, deltid» som har gjort så sterkt inntrykk på konserter. «Ingenting varer evig» er ikke ei samleplate, men kommer som et helstøpt album som forteller en historie. Et sånt som gjerne blir kalt et konseptalbum. Den første sida på plata handler om oppturene i et nytt forhold, mens baksida virkelig er nedturen. Maria Mena og Dagny er bare to av dem som har gjort noe lignende de siste årene. Dette er altså ikke en helt ny idé, men det er ikke å forsøke å være sammen med noen heller, så vi tåler å høre om det en gang til. Michelle Ullestad kommer uansett med nye innfallsvinkler.

Albumet begynner med det velkjente singelutdraget «La meg ligge», og allerede her er hun uvanlig nok. Mange sanger handler om å om å sjekke og bli sjekket, men veldig få har med «eg vet ikke om eg sa det/men eg har barn», og en advarsel om at barnet alltid kommer i første rekke. Forholdet går så fint til å begynne med, så «Mozell» og «Alle jeg har elsket» (hun synger eg) kommer som euforisk fengende kjærlighetserklæringer som går begge veier. De som hadde håpet på mange nye bangere på albumet til Michelle Ullestad får så det holder.

«Kameleon» begynner med en suveren rytmisk spenst, går over i trance-tendenser, og minner om noen av sangene til Vilde Tuv hvis vi skal holde oss til bergensreferanser. For en poptradisjon denne byen har skapt i det nye århundret! Albumet kommer også samme dag som et nytt fra John Olav Nilsen. Jeg vet ikke hvor mye påvirkning hun har derfra, men det er de samme sterke, men samtidig sårbare personlighetene som viser seg så virkningsfullt hos begge to. Sammen med en usedvanlig godt utviklet sans for fengende popmusikk.

Michelle Ullestad, Piknik i Parken, 2023 (Mode Steinkjer)

Men i «Kamelon» har usikkerheten begynt å sette inn. De tre neste sporene heter «Bestem deg», «Ikke gå» (hun synger ikkje) og «Lykke til», og da skjønner vi hvor det bærer. Tekstene blir mer nedtrykte og ettertenksomme, men sangene høres fortatt like oppløftende ut. Den gode følelsen av dårlig stemning, som jeg liker å si om sånn musikk.

Avslutningen med «Evig» høres ut som en helt autentisk betroelse til lydopptakeren på telefonen. Det er nesten vondt å høre på, selv om Michelle Ullestad prøver å trøste seg selv så omtenksomt som det går an: «Det hadde ikkje vært så ondt hvis det ikkje hadde vært så bra». Vi kan bare håpe for hennes del at det går bedre igjen nå. Når jeg etterpå leser hennes egen presentasjon av albumet ser jeg at hun innrømmer at alle de andre tekstene også er så personlige som det går an å være. Dette hadde måten hun formidler dem på allerede gjort ganske sannsynlig i seg selv. Det kan jo hende den nevnte «Mozell» har fått denne tittelen fordi den skal rime på «Du sa se på meg/eg mener det/Eg elsker deg Michelle».

Albumet til Michelle Ullestad er produsert sammen med Eirik Hella, som også har vært med på å skrive mange av sangene. «Ingenting varer evig» lever opp til tittelen ved å være over på under en halvtime. Kort, og veldig godt.

Michelle Ullestad turnerer i Norge i høst, og spiller bl.a. på Parkteatret i Oslo 16. november og Folken I Stavanger 23. november.

