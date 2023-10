Jazz: En av jazzens beste gitarister med nytt album, og konserter i Norge

---

JAZZ

John Scofield

«Uncle John’s Band»

ECM

John Scofield er ubestridelig en av jazzens største gitarister, med en særegen funky spillestil og en lett gjenkjennelig tone, enten det har vært med egne prosjekter, med Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Knut Riisnæs eller nå senest som gjest på Bugge Wesseltoft og Rymdens ferske album. Nå utvider gitarstorheten en rik og allsidig katalog med sitt første dobbeltalbum.

Trioen åpner med Bob Dylans «Mr. Tambourine Man» og sneier innom både Neil Youngs «Old Man», Leonard Bernsteins vakre ballade «Somewhere» fra West Side Story, Ray Browns «Ray’s Idea», spilt inn av Dizzy Gillespie på førtitallet, standardlåten «Stairway to the Stars» og Miles Davis/Bud Powell-klassikeren «Budo». Det hele rundes av med Grateful Deads fine «Uncle John’s Band», som også har gitt navn til albumet og Scofield tidligere har spilt med Dead-bassist Phil Lesh. Det er med andre ord en stor bredde her, fra bebop til folkrock, alt servert med Scofields distinkte melodiske røffhet.

Men gitaristen nøyer seg ikke med å gjenskape andres musikk i sitt jazzbilde, halvparten av låtene er signert Scofield selv. Friske låter som hardtsvingende «How Deep» og ikke minst funky «TV Band», et av de absolutte høydepunktene på dette albumet, blir effektive utgangspunkt for et kollektiv som knar dem, strekker i dem, og med lyttende og leken improvisasjon åpner opp nye rom i musikken. Det låter i aller høyeste grad som et kollektiv dette, en bunnsolid sådan, som i tillegg til bandlederen selv består av Vicente Archer (bass) og Bill Stewart (trommer). Det er ikke nye navn i Scofield-sammenheng, begge var med på albumet «Combo 66» fra 2018, samarbeidet med Stewart strekker seg langt tilbake i tid.

Dette er et rikt album som flere enn den innbarka Scofield-fansen burde finne glede i. Fra en veteran som straks er på vei til Oslo med denne fine trioen, for å spille to konserter på rappen, en og samme dag, på den nasjonale jazzscenen Victoria.

