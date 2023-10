Norsk RnB på sitt beste

---

Den 21 år gamle artisten Rü slapp sitt første album «La Petite Princesse» fredag 20 oktober. Ruth Victoria Rømyhr som hun egentlig heter, kommer fra Sveo på Vestlandet og bor nå i Oslo. Albumet har hun utviklet samarbeidet med produsent Kim Ofstad, både kjent som trommeslager i D’Sound og produsent for bl.a. Madcon. Det er Ruth Victorias første samarbeid med en produsent. Hun har også vært å se på ulike scener denne sommeren. Hun åpnet Oslo Pride med å ha konsert på Salt, og hun spilte på Camp Øya som er en endagsfestival arrangert av Øyafestivalen, for ny norsk musikk. Nå er 11 låter klare og de slippes både digitalt og på LP fredag 20 oktober.

Dette er elleve velproduserte sanger som leker seg med sjangeren R&B. Hun blander den klassiske rytmen i R&B med nye elementer. Spisser man øret hører man flere elementer fra jazz, som saksofonen til MonoNeon. Her blander hun de fine strykende tonene fra saksofonen, med bass og groove. Dette er new age R&B.

RÜ: «La Petite Princesse»

Alle sangene har en fast puls og groove. Det er rolige rytmer som preger dette albumet, men det betyr ikke at det er kjedelig. Rap, pop, og gospel, er også å høre. Sangen «Mi amore» byr på rap, og gospel er å høre i sangen «A Feminist March». Denne sangen skiller seg ut som et av høydepunktene i «La Petite Princesse», sammen med «DOME». Sangene har en raskere bass, og rytmer som får deg i godt humør.

Jeg liker ikke så godt å sammenligne artister med hverandre, og det slipper jeg å gjøre her. Det er ingen andre artister i Norge som har det samme uttrykket som Rü. Hun har en helt egen stemme, som er lett å kjenne igjen. Den er hes og raspede som tilfører noe nytt i hennes musikalske uttrykk.

Den 21 år gamle artisten og låtskriveren fra Sveio på Vestlandet har jobbet med albumet i studio i Oslo siden september 2022. Nå er 11 låter klare og de slippes både digitalt og på LP (Lea Scharff)

Det er tydelig at hun er fornøyd med uttrykket hun har lagd seg, for sangene oser av selvtillit. Som i sangen «A Supa star», der hun allerede er en superstjerne i sine egne øyne, «Me myself a supa Star».

Hun har godt grunn til å være stolt av seg selv, for den unge artisten har vært produktiv det siste året. Rü introduserte seg selv våren 2023 med debutsingelen «ZENsations» fra albumet. Senere fulgte hun opp med singelen og EP-en «A Feminist March», singlene «Clone Wars», sammen med det amerikanske bassfenomenet MonoNeon, og «DOME». Mange har gjennom året oppdaget henne på NRK Urørt der singlene har vært blant de mest populære.

Følelsen av det utenomjordiske er også noe å merke seg, når «La Petite Princesse» spiller. Jeg forbinder det utenomjordiske med ting som hører til i fantasien, der man kan drømme seg bort. I dette albumet får man bli med inn i fantasien til Rü. Den er fargerik, glitrende og glad. Hun tar deg med på en utenomjordisk reise, som i sangen TNT, der en alien-aktig stemme ber deg ta på setebeltet før dere letter til verdensrommet.

Men noen ganger blir verdensrommet litt repetitivt. I flere av sangene ventes det på et oppspark til noe mer, som ikke alltid kommer. Fellesnevneren for dette albumet er budskapet om å elske seg selv, ha troa på at man er bra nok som man er. Og dette synes jeg hun klarer å fortelle. På turen i verdensrommet med Rü er hverdagsproblemene dine kanskje ikke så farlig lenger, og du får evne til å gi litt mer slipp mens du hører på «La Petite Princesse».

