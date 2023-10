Helgens nye låter: Emma Steinbakken sender emojis og Malin Pettersen snur Nashville ryggen

TwoMinutesHate spilte to konserter, blant annet på Arbeidersamfunnets plass, AKKSept RadiOrakel-scenen under Musikkfest Oslo 2023. (Mode Steinkjer)

---

5

EP

TwoMinutesHate

«Calm On The Surface»

---

TwoMinutesHate farger høsten rød med EP-en «Calm On The Surface», fem låter som med glimt i øyet sparker gørra ut av årstiden. Åpningssporet «2249 Days» viser spennvidden i lydbildet når bandet eksploderer ut fra en kjerne av pur og spretten punkpop. Vokalist og gitarist Sama A. Miserée teller her dagene som er kastet bort på et forhold som ikke hadde livets rett, og skriker ut frustrasjonen i lekre ordelag. Sama, Sondre L. Paulsen (trommer), Helene C. Kunz (bass/vokal) og Øystein H. Gravdahl (gitar) har på kort tid opparbeidet seg en solid liten fanskare med potent punkpop og tekster som er humoristiske og direkte. En tominutters berømmelse fikk de også med låten «Cock Blocked By Tights» da den ble plukket opp i filmen «Jentetur». For noen av oss lagde de også sommerlåten for 2023 med «SMR», som er med på denne EP-en.

TwoMinutesHate: «Calm On The Surface»

Singlene «Leaving Tomlin» og «Operator, Take Me Home» viser hvilken teft de har for catchy melodier, som er og blir selve premisset for en god poppa punkpille. Vokalen surfer perfekt og artikulert på overflaten og de elegante riffene og gitarene er knallhardt på hugget der de skal være. Og til slutt «Killing Me Softly With This Job», en kjapp kilevink fra «gølvet» som er så langt fra en soft cover av Roberta Flack-sangen man kan komme.

Edot Lawrence betaler prisen

Edot Lawrence (Roj Ferman)

---

5

LÅT

Edot Lawrence

«Prize»

---

Edot Lawrence legger ikke mye mellom når han rapper om kjærlighet i «Prize», en smått erotisk beskrivelse av tosomheten som garantert vil gjøre Edot Lawrence til et hett navn denne høsten. Han har et knippe låter bak seg allerede, men denne markerer en ny retning for rapperen som har en av bransjens kuleste stemmer og som smir lekre melodiske arrangementer sammen med Sander Emil «Prettiboi» Hammersland, en av husprodusenten på labelen Get Fat som ved siden av Edot Lawrence har gitt oss artister som Salti og CCA Jones.

Edot Lawrence: «Prize»

I likhet med Get Fat-kollegene er Edot Lawrence noe for seg selv, en ny stemme i bresjen for norsk hip hop som med «Prize» etablerer seg som en sterk historieformidler over atmosfæriske, filmatiske melodier og detaljer som her går opp i en høyere enhet.

The Franklins

Bandet The Franklins har begynt å gi ut musikk igjen, seks år etter forrige utgivelse. Nå kommer «MSC». (Tom André Hellesund)

---

5

LÅT

The Franklins

«MSC»

---

Bandet The Franklins ga ut EP-en «Five» i 2017, og så ble det stille. Men nå er de tilbake, med skarpe gitarer, skrikende vokaler og en punka popblanding som sender tankene i retning Riot Grrrl-band som Sleater-Kinney. Mange husker Karina Ljone som vokalist i Blood Command. Nå er hun tilbake i Norge og Bergen og dermed er det liv i The Franklins igjen. Hun deler både vokalen og gitaren med Marie Irgens Jensen, og sammen utgjør de et tohodet hardcoretroll innenfor kvartettens rammer.

The Franklins: «MSC».

«MSC» er første låt ut fra det som ventes å bli et debutalbum før neste sommer, og både komposisjon og tekst slår hardt. «Låten er en kommentar på slutshaming, namecalling, og en kultur hvor jenter settes opp mot hverandre», skriver de selv om låten som går i strupen på ukulturen de her setter ord på. Dette er hardcore med pop i kjernen, og en knalltøff forsmak på hva vi har i vente.

Malin Pettersen og Martin Horntveth

Malin Pettersens går popveien på sitt tredje album «Trouble Finding Words». (Lotte Thor)

---

5

ALBUM

Malin Pettersen

«Trouble Finding Words»

---

Den såkalte «nordicana»-bølgen er neppe over selv om en del av de norske kjerneartistene utforsker nytt musikalsk landskap om dagen. Malin Pettersen er kanskje den fremste av disse når hun følger opp suksessplaten «Wildhorse» ved å ta et overraskende steg til side for Nashville med albumet «Trouble Finding Words». Her går hun til sin egen oppvekstperiode på 1990-og 2000-tallet, og inspirasjonen er pop og RnB, fortsatt mye amerikansk og med en vokal som finner seg til rette et sted mellom de store sangerne, også innen vokaljazzen, og den lekne, lettantennelig gitarpopen, som i førstesingelen «What A Start To A Morning».

Malin Pettersen: «Trouble Finding Words»

Martin Horntveth fra Jaga Jazzist har produsert, og han pumper overskudd og detaljer inn i helheten som nesten blir for mye av det gode når han legger inn gamle mobilringetoner som var plagsomme allerede den gang. Men viktigere er det at han avdekker en universell kjerne i Pettersens kjærlighet til denne musikken, som de så jobber ut fra. «Crying» med Stefanos Yowhannes, en av mange duettpartnere på platen, er en perle som flyter på den tørre distinkte og funky beaten som Jaga Jazzist-lederen lager bedre enn noen andre her i landet.

Bergljot Bjella står fram som et usedvanlig vokaltalent på «Cry If I Want To». Også Sofie «Fieh» Tollefsbøl og Mall Girl-vokalist Bethany Forseth-Reichberg fyller ut bildet på duetter som på sitt beste vil noe mer enn å være bare det. «Trouble Finding Words» er en potent nostalgisk popplate. Bare innimellom, som på «Who I Am», kaster Pettersen noen sugne blikk mot Nashville og countryen, men aldri så lenge at det finner feste. Vi savner det ikke. Som popartist er hun på et par av låtene så bra og inderlig at vi i likhet med hovedpersonen selv har trøbbel med å finne ordene.

Emma Steinbakken sender hjerte-emoji

Emma Steinbakken er klar med ny EP, her fra en konsert tidligere i år. (Mode Steinkjer)

---

5

EP

Emma Steinbakken

«<3»

---

Emma Steinbakken inviterer oss inn i det nære og sanselige hverdagslige med sin første EP siden debutalbumet «Home». Sommerturneen viste at hun er en artist som har en umiddelbar kontakt med publikum, og som i løpet av noen små år er blitt en av landets største stemmer, med deltakelse i «Hver gang vi møtes» og konsert i selveste Oslo Spektrum neste år. Låtene fra EP-en som har tittel som en hjerte-emoji – «<3» – handler nettopp om det som har med hjertet å gjøre, altså kjærlighet og sånn i de litt dempede, hverdagslige funderingene som er blitt Steinbakkens varemerke. Et par av disse, som singelen «Hold My Breath», som består kun av den store stemmen og et pianoakkompagnement, og «All You Know» vil kunne gli rett inn i en nydelig halvakustisk seksjon på konsertene hennes framover. De kommer komplett med livefølelsen bankende utenpå skjorta akkurat som følelsene rundt tvil og tro hun synger om. «Easy» og «Peace» føyer seg inn blant hennes aller største ballader som nærmest sprenger formatet.

Emma Steinbakken: <3

Vi skal snart slutte å snakke om Steinbakkens vanvittige suksess med (cover)låter på norsk. I et internasjonalt marked er det tungtveiende grunner til at hun skriver sine egne låter på engelsk. Nå er det som om hun følger magefølelsen og stoler på sine egne tanker rundt musikken. Det gjør at med hjerte-EP-en handler alt om stemmen uavhengig av språk, en stemme som puster og som gir rom til de store følelsene selv så små krusningene måtte være på overflaten. Nå kan man ikke lenger snakke om hva hun ikke får til på engelsk. Carl-Viktor Guttormsen og Bjarne Stensli har produsert, og førstnevnte er også den mest aktive på låtskriversiden ved siden av Steinbakken selv. Låtene «Isn’t It Crazy» og særlig den trist strykerdraperte «All You Know» er inderlig poppballadekust på sitt beste.





Stig Brenner er seg selv

Stig Brenner er ute med EPen «Det var aldri meg». (Adam Falk)

---

4

EP

Stig Brenner

«Det var aldri meg»

---

Iscenesettelse er et stikkord for Stig Brenners nye jeg, et helt annet jeg enn han en gang var som Unge Ferrari. Det er nok akkurat det EP-en spiller på, sammen med alt annet han har gjort i det siste som har bygd opp til denne 5-spors utgivelsen med låter som tross tittelen peker framover. Det hviler en tyngre seriøsitet over deler av låtmaterialet, blant annet i retning RnB, som i grunn kler den «nye» Stig Brenner godt. For eksempel har han fått hjelp fra Hillari (Aliso Conlu), høstens store gjennombrudd innen norsk RnB, til teksten og komposisjonen på «For godt til å være sant», kanskje det beste kuttet på denne samleren.

Stig Brenner: «Det var aldri meg»

Siden vi etter hvert har lært mørket i Stig Brenners låter å kjenne, vet vi at en tittel som «Ment for hverandre» ikke nødvendigvis er synonymt med lykke. Den er det nærmeste man kommer en «banger» på denne EP-en, men den kommer med en melankolsk tvist. EP-en inneholder også den nydelige bearbeidede versjonen av Thomas Dybdahls høststemte oktober-melodi «From Grace». Her får den nytt liv og lys i samarbeidet mellom Brenner og Newkid (svenske Jhun Alexander Ferrer), som er eneste gjesteartist på en EP hvor et par av låtene glir vel mye inn i hverandre og forsvinner inn i det anonyme.





Gunn Kvaale med Emilie Hollow

Gunn Kvaale er ute med låten «Det beste for meg». (Stian Karlstad Berntsen)

---

4

LÅT

Gunn Kvaale

«Det beste for meg»

---

Gunn Kvaale gikk fra å synge på engelsk til sin egen Sogndal-dialekt, og aldri har hun vel hatt større gjennomslagskraft. Hun var en hyllet nykommer på engelsk også, men starten på noe nytt ble juleballaden «Heim til deg». Tidligere i år kom «Livet e ikkje ein film» og «Det som gjer mest ilt», og sistnevnte finner vi nærmest et ekko av i «Det beste for meg», som er ganske så trist den også. «Det gjer så ilt å sleppa det mi ha men det ekje lenger harmoni i gi å ta», synger hun.

Gunn Kvaale: «Det beste for meg».

Dette er norsk popmusikk med særpreg og egenvilje, skrevet av Kvaale sammen med Emilie Hollow. En svevende og nesten eterisk melodi som smyger seg inn i øret før den lett eksploderer i et dropp og bygger seg opp til store og emosjonelle refrenger med Kvaales fine stemme på toppen.





Lundevall om de døde

Lars Lundevall er ute med en låt om døden ved 27 år. (Malin Westermann )

---

4

LÅT

Lundevall

«Tjuesju»

---

Han har valgt å kalle seg bare Lundevall, den ene av de tre som heter Lars i deLillos. Lundevall er den av dem med «bare» vel tretti års fartstid i gruppa, og de siste par årene har han i større grad også begynt å lage musikk for seg selv og ikke bare en og annen slenger for «moderskipet». Han følger opp en EP fra i fjor med låten «27», som skal være første låt ut fra et helt album planlagt til neste år med tittelen «Smertestillende 7 stk.». Det er en del smerte i «Tjuesju» også, som rett og slett handler om alle ikonene som har gått bort i en alder av 27 år, enten vi tenker på Jimi Hendrix, Janis Joplin eller Amy Winehouse.

Lundevall: «Tjuesju».

Dette er gitarstrøken poprock med røttene godt plantet i arven etter gromband som Teenage Fanclub, men også i deLillos, og den klokker selvsagt inn på nøyaktig to minutter og 27 sekunder. Sjur Lyseid (Little Hands of Asphalt) har produsert mens Håkon Sollund spiller bass og Lundevalls sønn Eirik spiller trommer.

Bo Milli samler trådene

Bo Milli er ute med sin første EP. Her fra konserten på Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

---

5

EP

Bo Milli

«Making Fiends EP»

---

Bo Milli-konserten på Øyafestivalen i sommer var en positiv overraskelse selv for oss som har vært oppmerksomme på henne en god stund. Første gang vi så henne var på Bylarm sammen med Lokoy i 2021, før hun året etter tok scenen alene. Nå fullfører hun EP-en hun har kommet med små drypp fra tidligere i år, og helheten markerer at Bo Milli, eller Emilie Østebø, virkelig er i ferd med å bli en artist og låtskriver av rang. Det handler om generasjonsbetinget uteliv (i Bergen) og relasjoner mellom mennesker som ikke alltid er like opplagte, formidlet med en energi og drømmende lag av heftig, skurrende gitarpop.

Bo Milli: «Making Friends EP»

Det mest imponerende nye kuttet er «Chewing Gum», en seig, episk og rett i trynet-låt som viser en råere side ved Bo Milli, også tekstmessig når hun unnskylder seg for måten hun har oppført seg på. «Cause I’m a woman, I’ve gotta get it done/And then I spit you out like chewing gum», synger hun friskt mens hun lar gitaren spille hovedrollen. Nå venter turné I Europa og senere her hjemme igjen, og det er bare å kjenne sin besøkelsestid.