Et skremmende sendebud om endetiden

FILM

«Praying for Armageddon»

Regi: Tonje Hessen Schei & Michael Rowley

Norge/USA, 2023

Denne betimelige dokumentaren har stått på sendeskjemaet lenge før terrorangrepene i Israel, men ankommer kinoene med ubehagelig perfekt timing. «Praying for Armageddon» er skapt av norske Tonje Hessen Schei (i samarbeid med filmfotografen Michael Rowley, selv en sønn av to sørstatspastorer), som tidligere har bemerket seg med teknologidokumentarene «Drone» (2014) og «iHuman» (2019). Denne gangen gir hun seg i kast med å eksponere hvordan amerikansk utenrikspolitikk er diktert av kristenfundamentalister som gleder seg skikkelig til dommedagen, siden det vil gi dem sjansen til å være vitne til Jesus’ tilbakekomst før de zappes opp til et evig liv «med melk og honning». For mange evangeliske kristne sirkler håpet om endetiden rundt Israel-Palestina-konflikten, fordi Bibelens mytologi dikterer at det siste slaget mot Satans hær vil utspille seg på Megiddoåsen.

Det er ikke særlig oppløftende at utenrikspolitiske avgjørelser blir tatt i tett samråd med fanatikere som ikke bare håper på verdenskrig, men aktivt prøver å fremskynde apokalypsen. Minst like urovekkende at de representerer rundt 100 millioner amerikanere som deler den samme grunnleggende troen, og utgjør rundt en tredjedel av velgermassen. Deres politiske påvirkningskraft har gradvis vokst etter at Ronald Reagan kurtiserte denne målgruppen på åttitallet, og har de siste tiårene blitt en betydelig maktfaktor. Noe som kanskje forklarer hvorfor den republikanske høyresiden nå ser ut til å ha blitt redusert til en punktert klovnebil som har kollidert rett inn i en brennende septiktank. For oss som allerede er en smule skeptiske mot fanatisk religiøsitet i alle sine frodige former sier muligens ikke «Praying for Armageddon» noe nytt, men omfanget av vanviddet er dypt urovekkende.

Fra Tonje Hessen Scheis nye film «Praying for Armageddon». (Tour De Force)

Hele tesen her er at USAs utenrikspolitikk i moderne tid er like influert av religiøs fundamentalisme som for eksempel Iran eller Afghanistan. Filmen kartlegger systematisk hvordan den evangelisk kristne høyresiden har infiltrert amerikansk politikk på alle nivåer, med en klar slagplan om å forvandle «the land of the free» til et teokrati sentralstyrt av deres verdisyn og særinteresser. Frihet kun forbehold de rettroende. Også på agendaen er å bekjempe demoniske innflytelser, som inkluderer «den homoseksuelle bevegelsen, transseksuelle i det militæret og selvbestemt abort».

På grasrotplanet møter vi Gary Burd, som leder den evangeliske motorsykkelgjengen Mission: M25. En mann av folket som på den ene siden deler ut mat til vanskeligstilte, og på den andre siden slår disiplene sine til ridder med dekorative sverd mens han entusiastisk ser fram til å kjempe i korstog ved herrens side med blod opp til skuldrene. En av de få veloverveide stemmene vi hører her er den beherskede «The Intercept»-journalisten Lee Fang, som har jobbet standhaftig med å dokumentere det stadig tettere båndet mellom fundamentalistiske dommedagsprofeter og republikanske politikere. Han prøver med variert hell å få intervjuet de sentrale nøkkelpersonene, noe som jevnlig ender med at han blir truet, utvist fra konferanser eller eskortert ut fra kirker med makt. Blant dem han får i tale er Donald Trumps nære støttespiller pastor Robert Jeffress, en TV-predikant som med et salig smil forsikrer oss om at ekte kristne ikke har noe å frykte på dommedagen.

Filmen kartlegger også hvordan situasjonen i Israel ble drastisk forverret under Trump-administrasjonen, der presidenten ble benyttet som en nyttig idiot for kyniske krefter i det kristenfundamentalistiske maktsenteret. Til gjengjeld bidro sentralt plasserte religiøse ledere i megakirke-industrien til at Trump kuppet valget i 2016, ved å narre deres disipler til å tro at han var utvalgt av Gud til å styre USA inn i en kristen utopi.

Fra Tonje Hessen Scheis nye film «Praying for Armageddon». (Tour De Force)

De har dermed mye av ansvaret for det rabiate raseriet som fulgte da Trump tapte i 2020, stikk i strid med Guds ufeilbarlige vilje. Så «Praying for Armageddon» er til dels en advarsel om hva som kan komme til å skje hvis Trump blir gjenvalgt, og hvordan kristenfundamentalistiske krefter gjør sitt beste for å helle bensin på bålet i Midtøsten i håp om å provosere fram endetiden. Eller eventuelt bare slenger en brannfakkel rett inn i oljeraffineriet på vei til himmelspretten. Tonje Hessen Schei har jobbet med dette prosjektet i åtte år, som er drevet av et dypt ønske om å formilde viktig informasjon. Så synd at denne predikenen neppe vil bli sett av noen andre enn oss i koret.

«Praying for Armageddon» er skikkelig effektivt iscenesatt, og preget av tett redigering som blander klipp fra nyhetssendinger, TV-evangelister, arkivopptak og scener fanget opp på mobilkameraer. Dette er naturligvis et mye større tema enn «Praying for Armageddon» har sjansen til å dekke alle aspekter av, men det føles fortsatt litt skuffende at Tonje Hessen Schei er så lite villig til å utforske parallellene mellom kristne og muslimske fundamentalister. Isteden skygger hun langt unna sistnevnte, og holder seg på side med den palestinske befolkningen. Filmen vier en del tid til å dokumentere hvordan palestinske familier blir kastet ut fra sine hjem av jødiske bosettere sponset av kristne organisasjoner i USA, og provoserer fram et fortvilet raseri som bare gjør denne konflikten enda mer hatefull. Nok et eksempel på enorme skaden det kan gjøre å redusere kompliserte geopolitiske konflikter til «kampen mellom det gode og onde», mens dem som ikke tror på akkurat den samme mytologien som deg automatisk blir stemplet som vantro fiender.

Med tanke på den stadig eskalerende stormen i Israel er det vanskelig å se noe lysglimt i mørket, og «Praying for Armageddon» har ingen betryggende forslag til løsninger. Kun skarpe advarsler. Så lenge folk er fanget i troens lenker står vi alle i fare. Filmen ser ut til å si at en tredje verdenskrig nærmest er uunngåelig når sosiopolitiske konflikter sentralstyres av religiøse vrangforestillinger. «De beste mangler all overbevisning, mens de verste er fulle av lidenskapelig intensitet», som William Butler Yates engang skrev om dommedagen. Bare å stålsette seg. Dette kommer til å bli en lang høst. Forhåpentligvis ikke etterfulgt av evig atomvinter.

