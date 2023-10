Enda en opptur for Beharie

---

MUSIKK

Beharie

«Are You There Boy?»

V2

Gjennombrudd kommer på så mange nivå, og neste år kan vi vente enda et for Beharie, skrev vi i en nyttårsoppsummering av 2022. I august i år så vi ham på den største scenen på Øyafestivalen, tidlig på kvelden, men med svært godt oppmøte, og viktigst av alt – en opptreden som fikk de fleste til å stå stille og høre etter. Ikke en selvsagt sak på festivaler lenger, dessverre. Og nå er det klart for enda en ny opptur.

Selv om «Are You There Boy?» er Christian Roger Beharies første album er han kommet et stykke forbi å være nykommer. Debutalbumet til sangeren fra Sandnes kommer fire år etter hans første EP, så han har hatt tid til å forberede seg godt. Det er to år siden EPen «Beharie/Beharie», med sju sanger som ble nominert til Spellemannprisen i klassen for r&b, og som et år etter ble utropt som vinner, i den mest minneverdige sekvensen fra lockdown-showet dette året. Den tredje EPen, «Third», kom i fjor, også Spellemann-nominert, men til slutt slått av Charlotte Dos Santos, en av de få norske artistene i denne sjangeren med like sterk internasjonal følelse som Beharie.

Beharie: Are You There Boy

Vi har altså ikke behøvd å ventet desperate på et første album med Beharie. Han har for lengst gitt ut flere enn nok sanger til å fylle en longplayingplate, om en sånn hadde vært prioritert. Også i år har han hele tiden fylt på med nye, så halvparten av sporene på albumet er allerede kjente for mange. De som har fulgt med får likevel seks helt nye sanger også. Alt dette glir godt sammen til den helheten et ordentlig album skal ha, og gjør Beharie til et av de mest sentrale navnene i norsk pop i år.

Beharie sier at sangene er basert på fem forskjellige karakterer han har utviklet. Hver av dem skal ha fragmenter av hans eget vesen, alle i søken etter en følelse av tilhørighet. Sangene er fulle av romantisk ettertanke, om gode eller mindre bra opplevelser. Enten de er optimistiske eller nedtrykte er de gode å ta del i.

Sangene til Beharie framføres med et stort band, med mange unge over-alt-navn i kompet. Fredrik Svabø på pedal steel tilfører mange av sangene en spesiell stemning. Vi hører også flotte koringer fra Malin Byberg, som gjorde så godt inntrykk på Øya-konserten. Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik har vært med å skrive alle sangene, og har produsert albumet. De er ellers kjent som duoen Jouska, og har nettopp vært med på en EP med Ea Othilde. De har en stor del av æren for denne suksessen. Vel er stemmen til Beharie en nytelse, i nydelige sanger som fortjener en sånn stemme, men dette er også en sonisk triumf på alle plan. Noen av sporene er på grensen til det genialt eksperimentelle i formen.

Beharie, Øya 2023. (Mode Steinkjer)

Beharie går altså langt utenom den gjengse r&b-stilen han er blitt plassert i. Han lager musikk i den dempede, fintfølende delen av soulspekteret. Ikke dyp soul i intensitet, men med store atmosfæriske lydbilder. «Nothing Lasts Forever» er så luftig og lett at den beveger seg over i 60-tallets fineste harmonipop. «Daydreams» minner om stort orkestrert drømmende psykedelia fra omtrent den samme tida. I den andre enden kommer «Oh My God» med skurrende elektrisk gitar og tilløp til høy støy, uten å miste forbindelsen med resten av albumet.

Med den inntrengende stemmen, de store harmoniene, det sofistikerte spillet og den delikate produksjonen kan Beharie fort bli sammenlignet med britiske Michael Kiwanuka. Men også hans bysbarn fra Sandnes, Thomas Dybdahl, som han har sunget sammen med noen ganger, og som har den samme sansen for strøken vellyd, uten at det går på bekostning av det særpregede uttrykket. Personligheten, og holdningen til innholdet gjør det likevel alltid tydelig at det er Beharie vi hører på. Han er blitt en av de beste vi har.

Beharie gjør to konserter med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger Konserthus 9. og 10. november. Europaturneen starter på Rockefeller i Oslo 20. januar.