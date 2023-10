De beste seriene med den skumleste Halloween-stemningen

Strømmetjenestene flommer over av skrekk og gru når det nærmer seg halloween på kalenderen. Oktober har med årene blitt høytida for horror og grufull underholdning som skaper ubehag i stua. Og det fine med horror-seriene – for de som liker sånt – er at i dette formatet varer de grusomme historiene så mye lenger enn en film. Her er noen skrekkelige serier i forskjellige sjangre, som gjør mørketida litt mørkere.

The Fall of The House of Usher på Netflix

Denne nye storsatsingen fra den amerikanske grøsser-mester Mike Flanagan er inspirert av Edgar Allen Poes noveller, en stor Netflix-produksjon som byr på en konstant uhyggelig gotisk skrekk-fortelling fra vår tid. Her er det den rike og mektige familien Usher som lever farlig. De står bak et legemiddelkonsern basert på «piller og gift», som de sier, og så mange lovbrudd som bare megarike som dem komme unna med. Usher-klanen får «Succession»-familien Roy til å virke som en koselig gjeng, men får sin privilegerte virkelighet snudd på hodet når noen tar livet av Rodericks barn, en etter en. Gode skuespillere og mega-budsjett gjør serien til noe annet enn trashy skrekk.

«The Fall of the House of Usher», ny horrorserie fra Mike Flanagan, som har laget flere i denne genren for Netflix. Denne høstens serie er løst basert på Edgar Allen Poe-historier. Her er den mystiske kvinnen som er ute etter familien Usher. (Netflix/EIKE SCHROTER/NETFLIX)

Gannibal på Disney+

Politimannen Daigo blir sendt ut på landsbygda med sin lille familie, og han havner i et mareritt når han begynner å etterforske den lokale klanen. (Disney+)

Den voldelige politimann Daigo Agawa blir degradert og sendt ut med kone og liten datter i tjeneste på den japanske landsbygda, et sted der den forrige politimannen bare forsvant en dag. I denne bygda regjerer en klan som andre folk holder seg unna, da det går stygge rykter om de spiser menneskekjøtt. Det nekter klanen selv for, og gjerne med våpen i hånd. Folk blir funnet i skogen med bitemerker likevel. Dette skremmer selvsagt ikke den nye lensmann, som akter å ordne opp i, en besluttsomhet som får dramatiske konsekvenser.

Hellbound på Netflix

Menneskene er hjelpeløst fortapte i «Hellbound», der mørke demoner kan dukke opp og ta med de fordømte til skjærsilden når som helst og hvor som helst. Noen tapre sjeler forsøker likevel å ta opp kampen mot skapningene. (Jung Jaegu | Netflix/Netflix)

Mørk og urovekkende horror på sørkoreansk. Her risikerer de som ikke lever etter bibelens ord å havne i skjærsilden, og det til et enormt publikum på sosiale medier og TV. De fordømte selv blir hentet av noen skremmende demonaktige skapninger, og man skvetter gjerne hver gang de dukker opp, selv om man vet at de kommer. Serien er også en kommentar til vår tids flokkmentalitet av lik eller fordøm-hegemoni på nettet, mikset med en solid dose helvetespreken à la Ole Hallesby. En spennende historie som tar overraskende vendinger.

True Blood på HBO Max

Sookie Stackhouse (Anna Paquin) er populær blant vampyrene i Bon Temps, i denne mørke, morsomme, campe og litt ujevne vampyrserien som HBO laget fra 2008 til 2014. Her er Sookie sammen med Tara (Rutina Wesley) og Nora (Lucy Griffiths). (HBO)

Vampyrserie for voksne fra HBO, en bloddryppende spenningsserie ispedd gotisk stemning, sex og mørk humor. Det vakte litt oppsikt da «Six Feet Under»-skaper Alan Ball valgte å lage «True Blood» basert på en bestselgende romanserie tidlig på 2000-tallet: et camp drama om horny udøde og varmblodige mennesker som holder til i Bon Temps i dypeste Louisiana.

Takket være det kunstige Tru Blood kan de leve i harmoni side om side, i teorien. En av de som får merke at vampyrene er ute etter mer, er unge Sookie Stackhouse (Anna Paquin), som har telepatiske evner. Noen likte at Alexander Skarsgaard er med her. Også ute på Netflix nå.

Midnight Mass på Netflix

Å gå til fader Hill (Hamish Linklater) for råd og hjelp er ikke det smarteste folkene på Crockett Island gjør. (EIKE SCHROTER/NETFLIX/EIKE SCHROTER/NETFLIX)

Denne historien begynner som et fredelig drama på et stille og rolig avsides øysamfunn der en fortapt sønn vender tilbake til familien. Omtrent samtidig får menigheten her en ny prest, som begynner å oppføre seg merkelig. Det skyldes selvsagt at han bærer på en hemmelighet – det som blir årsaken til at historien tar en dramatisk skrekkfilm-aktig vending. Også dette en Netflix-serie fra Mike Flanagan. «En virkelig god serie jeg aldri, aldri skal å se en gang til», var en anmelders konklusjon.

Alice in Borderland på Netflix

Arisu og vennene hans befinner seg plutselig i en by gjort om til en gigantisk dødelig spillarena. «Alice in Borderland» er to sesonger underholdende og brutal gaming-horror på japansk. (Netflix)

En gamer-type og kompisene hans slentrer gjennom Tokyo sentrum da helvete bryter løs, og de våkner til en by omgjort til en gigantisk og dødelig spill-arena. «Alice in Borderland» er basert på en manga-serie, og i praksis gaming-horror. De to sesongene som er kommet til nå, er tydeligvis laget for et produksjonsbudsjett som er asiatisk i velde. Her er det vinn eller forsvinn som gjelder, i betydning smertefull død på mange slags måter. Dette er nådeløst brutalt, mer underholdende og mer bloddryppende enn sørkoreanske «Squid Game».

30 Coins på HBO Max

Eks-pater Vergara må stå opp mot djevelens utsendte i hans landsby. Djevelen ønsker å få tak i en av de 30 sølvmyntene Judas fikk i hende, som skal være et middel til å sende menneskeheten i fortapelsen, intet mindre. Spansk horror som virkelig gir en støkk når den vil. (HBO Max)

Katolske krefter har knapt skumlere siden «Eksorsisten» i denne spanske horror og splatter-serien. Den har vært ute et par år, og fenget og fanget så mange at den har fått en fortsettelse. Her må den frafalne fader Vergara forsøke å redde menneskeheten fra fortapelse, selv om det nær koster ham både vettet og livet. Djevelen har samlet alle sine onde krefter i hans lille spanske landsby, og det går hardt ut over lokalbefolkningen. Kampen mot ondskapen pågår i den helt ferske sesong to.

Goosebumps på Disney+

Ikke så tøffe likevel, ungdommene i «Goosebumps», den helt nye Halloween-vennlige serien for tweens fra Disney+. (Disney+)

Høstfersk horror for kidsa, basert på en av bestselgerne til amerikanske til R.L. Stine. Her befinner fem tenåringer seg plutselig på et ytterst farlig sted etter å ha feiret Halloween i et forlatt hus, og nærmest begått gravskjending i forsøket på å finne ut noe om et mytebelagt dødsfall fra gamle dager. Ungdommene blir nødt til å redde småbyen de bor i, og hverandre, ved å bli modnere, bedre mennesker. Humor og kul skrekk light i en serie for tweensa, med skummel-faktor omtrent på linje med Scooby Doo.

The Haunting of Hill House på Netflix

«The Haunting of Hill House» fra 2018 er en klassisk spøkelseshistorie, både skummel, nesten konstant ubehagelig og litt trist. (Steve Dietl/Netflix/Steve Dietl/Netflix)

En klassisk spøkelseshistorie som denne understreker at en horror-serie også kan være godt drama når den forteller en god historie, og ikke bare vil by på skrekk og skvette-scener. Det handler om den ulykksalige familie Crain, og livet deres under og etter oppholdet i et digert gammelt og hjemsøkt kråkeslott. I voksen virker de fortapt alle sammen, og det er kanskje ikke annet å forvente etter en oppvekst blant gjenferd som ikke unner de levende noe godt.

Den lavmælte stemningen som preger serien sørger for konstant gåsehud, også når hovedpersonene er langt unna det fæle huset. De fem Crain-barna burde selvsagt ikke ha åpnet den mystiske, alltid låste døra i huset, for å se hva eller hvem som skjulte seg bak. Snakk om å begå en klassisk horror-feil. lurt i det hele tatt. Serien er den første i Mike Flanagans «The Haunting»-trilogi for Netflix.

Riket/Exodus Riket på Viaplay

Det er forsøksvis hyggelig på besøksrommet på sykehuset i «Riket Exodus», av Lars von Trier. (Viaplay)

Lars von Trier har laget tre sesonger av serien på 25 år, et mørkt, morsomt og skummelt drama om pasientene, personalet og spøkelsene på Rigshospitalet i København. I den nyeste sesongen legger Karen (Bodil Jørgensen) seg inn på Riget for å selv undersøke de mystiske overnaturlige maktene som gjør seg gjeldende i korridorene på det gamle sykehuset. For nede i myra som sykehuset er bygget på, tyter det visstnok ondskap ut av sprekkene, skriver Dagsavisens anmelder til terningkast 6 ved premieren høsten 2022.

The Stand/The Outsider på HBO

Ben Mendelsohn har hovedrollen som den alkoholiserte og sorgrammete politimannen Ralph i en amerikansk småby. Han aner at et drap i bygda kan ha overnaturlige forklaringer. (HBO)

To skumle serier basert på Stephen King-historier: «The Outsider» er en ubehagelig krim og skrekk-miks om en politimann som ser det andre rister på hodet av, at det kan være en overnaturlig, vond skapning bak et uforklarlig drap i en søvnig småby. I «The Stand» har menneskeheten nesten gått under i en pandemisk apokalypse, og en gruppe overlevende må motvillig og skrekkslagne gå til kamp mot mørkemannen bak all fandenskapen, en Randall Flagg, som denne bredbendte glisende ondskapen selv heter her.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities på Netflix

Guillermo del Toros «Cabinet of Curiosities» er en samling kortfilmer av forskjellig skummel grad på Netflix. Blant annet «Dreams in the Witch House», der Lize Johnston spiller Keziah, en gang brent som heks. (Netflix)

En samling iskalde grøss fra den mexicanske mester for det makabre og magisk skumle, som han har i sitt mystiske kabinett, og som bærer umiskjennelig preg av hans frodige og lekkert gotisk-mørke fantasi. Dette er kanskje ikke serien for den som fortsatt husker det langfingrede vesenet med øyne i hendene fra «Pans Labyrint» fra den gang filmen gikk på kino (i 2006). Horror-antologien byr på åtte gufne historier, skrevet av del Toro og filmet av gjesteregissører, og utstyrt med fortellende titler som «Graveyard Rats» og «The Autopsy».

Der Greif på Amazon Prime

Mark er akkurat blitt 18 år, og får vite at skapninger som denne manith-en og en grusom griff fra en annen dimensjon er ute etter ham. (Gordon Timpen/Gordon Timpen)

At tyskerne kan lage overbevisende gotisk fantasy-horror burde ikke være en overraskelse. Serien handler om tenåringen Mark som får beskjed om at han er utvalgt til å bekjempe et monster som allerede har tatt livet av faren hans. Dette foregår tidlig på 90-tallet, og siden Mark er veldig opptatt av musikk, har de dramatiske omveltningene av tenåringslivet hans følge av denne tidas grunge og indierock. Problemet for Mark er bare at det ikke hjelper å bare skru opp musikken, når en illsint griff prøver å komme fra den andre siden for å få tak i ham og alle han er glad i. I «Stranger Things»-sjangeren, basert på en bok fra 1989.

What We Do in the Shadows på HBO

Tulledokumentaren «What We Do in the Shadows» har kommet i fem sesonger, og er fortsatt ganske morsom. Her er Nandor (Kayvan Novak), tjeneren hans Guillermo (Harvey GuillénI, Nadja (Natasia Demetriou) og Laszlo (Matt Berry) en tur på kjøpesenteret. (HBO Max)

Slipp vampyrene løs, det er høst! I 5. sesong har denne komedien innpakket som tulledokumentar om vampyrkollektivet på Staten Island fortsatt sine morsomme øyeblikk. Ett høydepunkt i flokken er energi-vampyren Colin, han som framstår så drepende kjedelig at han tar alle krefter fra deg. De andre urgamle vampyrenes møte med 2020-tallets idealer og levesett er treffende og morsomme, enten de prøver dating, gutta-kveld hos naboen eller shopping på kjøpesenteret, så går det gærent.

Black Mirror på Netflix

Salma Hayek er med i strømmeserie-marerittet «Sally is Awful», en av kortfilmene i den siste sesongen av «Black Mirror». (Netflix/Nick Wall/Netflix)

I løpet av 12–13 år har serieskaper Charlie Brooker laget seks sesonger med mørke, komiske, satiriske og dystopiske historier om hvor ille det vil gå med menneskeheten i møtet med teknologi og kunstig intelligens – gjerne som resultat av vår egen stupiditet, egoisme eller menneskelige svakheter. De nyeste kortfilmene byr blant annet på historien om konsekvensen av at vi aldri leser de milelange kontraktene som it-giganter og strømmeselskaper får oss til å signere, med en forbanna Salma Hayek i en av rollene. Dette er småskrekkelige, humoristiske fortellinger det er lov å le litt betenkt av.

Ghosts på TV 2 Play

Samantha og Jay flytter inn i et hus befolket av spøkelser fra forskjellige tidsepoker av amerikansk historie, i denne komiserien på TV 2 Play. (TV 2 Play)

Ett hus fullt av gjenferd høres ille ut, men i «Ghosts» er de en morsom forsamling bosatt i stort gammelt herskapshus som det unge paret Sam og Jay arver. Spøkelsene er fra forskjellige tidsepoker av amerikansk historie, fra den buldrende vikingen til den bukseløse jappen. Spøkelsene akter å skremme det unge paret ut og vekk, før noe skjer som gjør at Sam kan se og snakke med dem. Dette er en velskrevet komedie som tar tidsperioder og mennesketyper på kornet, en amerikansk komedie av det gøyale og hyggelige slaget, basert på en kritikerrost britisk suksess.

