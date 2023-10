Trommer og mye mer

---

Veslemøy Narvesen

We Don’t Imagine Anymore

Jazzland

En gang var «trommemusikk» et internt uttrykk i NRK for musikk ledelsen helst ikke ville ha. Denne høsten kommer flere av de mest aktive over-alt-trommeslagerne i Norge med egne album. Felles for alle er at de går langt forbi det noen i dag kan avfeie som «trommemusikk». Gard Nilsen har igjen gjort suksess med sitt Supersonic Orchestra. Marin Horntveth fra Jaga Jazzist er blitt til til soloartisten Gouldian Finch. Albumene til Hans Hulbækmo og Erland Dahlen håper vi å komme tilbake til. Denne uka handler det om det første utspillet til Veslemøy Narvesen på egen hånd.

Vi har støtt på henne i en rekke sammenhenger de siste årene, først og fremst i gruppene Mall Girl og Kongle Trio, men også som medspiller for en lang rekke andre. I forfjor kunne vi høre henne på Oslo Jazzfestival som hovedpersonen bak bestillingsverket «We Don’t Imagine Anymore». Tittelen var et uttrykk for en kreativ tørke, en problemstilling som hørtes ut til å være tilbakelagt allerede da. Det er dette verket som er utgangspunktet for hennes første soloalbum. Men bare fem av de ni låtene som ble spilt på konsertene er med til albumet. Mange av de friere strekkene er forlatt, til fordel for nye sanger.

Fortsatt sitter Veslemøy Narvesen bak trommene, men nå synger hun selv også. Bandet hennes er mindre enn på konsertversjonen. De er en trio nå, med Håvard Aufles på piano og Nicolas Leitrø på bass. Til gjengjeld spiller Tuva Halse fiolin på flere spor.

Sammen med medprodusenten Kyrre Laastad har Narvesen skapt et stort og delikat og åpent lydbilde. Sangene er umiddelbart lette å like, men arrangementene tar dem langt inn jazzlandet. Siden hun selv nevner Joni Mitchell som et forbilde kan vi høre at inspirasjonen blir godt tatt vare på, selv om hun aldri ligner. Det handler om å ville mer enn bare å lage pene sanger (ikke bare bare det, forresten), men også å presentere dem på en måte som gir dem nye dimensjoner og større dybde.

Etter introen «Ta meg forbi» synger Narvesen «Andre rom», den første av to sanger som får sterkere nærhet gjennom hennes egen kristiansandsdialekt. Håvard Aufles går løs på et herlig pianoløp. «Dopamine Detox» slipper flere av musikerne fra konserten til, vokalist Jakob Nordli Leirvik får være duettpartner for hovedpersonen, Amund Storløkken Åse spiller vibrafon og Eirik Hegdal kommer inn med en stilig saksofonsolo.

Jeg beundrer album som har selvtillit og tålmodighet nok til å slutte med sine to fineste låter. Hør «'Till I Die» og tittelsangen fra «Surf’s Up» med The Beach Boys som et stjerneeksempel. I strømmealderen, med krav til umiddelbar spenning, er dette en enda dristigere øvelse. Dobbelt dristig i jazzsammenheng er det å komme med en ny sang som heter «Body And Soul», som også er tittelen på en av de store standardlåtene fra den amerikanske sangboka. Men Narvesen slipper unna med den, og vel så det, siden den altså er en av albumets to beste stunder.

Helt til slutt kommer tittelkuttet «We Don’t Imagine Anymore». Etter konserten i 2021 beskrevet som «en sang som endte i tropicalia-aktig nynning, med en melodi som er fengende nok til at jeg tok den med meg helt hjem». To år etter hadde melodien forsvunnet for meg, men her kommer den heldigvis tilbake, i en annerledes versjon, der Veslemøy Narvesen synger den dempet og ettertenksomt, som en vakker avslutning på et flott album.

Veslemøy Narvesen: We Don't Imagine Anymore (Jazzland)