Popstjernen som er høstens blockbuster-hit

Hvilke sanger framfører hun? Hvor lang er filmen? Hva skal man ha på seg? Er det lov å danse i kinosalen? Hvordan skal vennskapsarmbåndet se ut? Det handler om mer enn billettprisen når Taylor Swifts konsertfilm har premiere på kinoer verden over.

Billettprisene på «Taylor Swift: The Eras Tour» er dessuten som fansen sikkert vet bestemt av artisten selv. De koster 198,9 kroner for voksne, og 131,13 for barn – fastsatt henholdsvis etter megastjernens fødselsår (og tittel på høstens album), og hennes favoritt-tall og bursdag.

Premierene på Colosseum og Odeons IMAX i Oslo denne helgen ble utsolgt på rekordtid. Filmen skal også gå i over tre uker, som er unikt for en film som dette. I USA er interessen så enorm at premieren ble framskyndet med en dag. Amerikanske bransjemedier mener at forhåndssalget av kinobilletter i landet angir at «Taylor Swift: The Eras Tour» blir et fenomen på linje med sommerens «Barbie»-feber.

Taylor Swift på førpremieren på sin egen nye film «Taylor Swift: The Eras Tour» i Los Angeles onsdag, i antrekket som ekspertene tolker som et hint til den kommende nyinnspillingen hennes av plata «1989». (MARIO ANZUONI/Reuters)

Høstens største kinostjerne

Filmen er på nesten tre timer, og byr på musikk fra hele artistens karriere, framført med kassegitar i en del av showet og full pakke med dansere i den neste. Konsertene hennes på «The Eras Tour» i USA har vært så store happeninger at den amerikanske sentralbanken mener at Taylor Swift har påvirket økonomien i flere store byer. Den enorme turneen fortsetter i Europa til våren, men først skal kinobransjen ha glede av at verdensstjernen blir å se på scenen i deres saler.

[ Taylor Swift tar kontroll over egen historie ]

Taylor Swift (33) er en av verdens største artister, et idol dyrket av stadig flere Swifties og en musiker som har høstet gode kritikker for albumene sine – de nye, som de nyinnspilte versjonene av de gamle storselgerne hennes. Hun har solgt rundt 115 millioner album på 17 år, før den nye versjonen av albumet «1989» kommer i slutten av oktober.

Taylor Swift er i gang med en verdensturné som inkluderer 146 konserter på fem kontinenter. Til våren spiller hun i Europa. Fansen som ikke har billett, kan se henne i aksjon i kinosalen. (Chris Pizzello/AP)

Det var pågangen fra norske «swifties» i sommer som fortalte den norske kinobransjen om fenomenet Taylor Swift, da de ringte Nordisk Film Kino og Odeon Kino med spørsmål om filmen.

– Da det ble kjent at Taylor Swift skulle komme med en konsertfilm for kino fikk vi veldig mange meldinger fra fans. Det var vanvittig stor interesse for å få denne filmen på kino, sier markedsdirektør Erlend Bøksle i Nordisk Film Kino.

[ Taylor Swift - på topp igjen ]

– Da vi fikk rettighetene var vi ganske trygge på at her kom til det å bli trøkk, og festpremieren fredag ble utsolgt superfort. Foreløpig har vi satt opp filmen fram til 5. november. Det er ikke vanlig at vi viser en konsertfilm så mange ganger som denne, sier Bøksle. Premieren inkluderer rød løper, pressevegg, og kjendiser på plass på selveste Colosseum kino.

Blockbuster på scenen

Filmen skal ifølge nyhetsbyrået AFP ha premiere på 8.500 kinoer i 100 land denne helga – et ekstremt høyt antall kinoer for en konsertfilm. I USA har den solgt kinobilletter for rundt 100 millioner dollar lenge før premieren, tall som gjør Taylor Swift til en blockbuster på kino i egen person.

Markedsdirektør Erlend Bøksle våger ikke å anslå hvor stor filmen kommer til å bli her hjemme, eller spå at filmen blir en blockbuster på norsk kino.

– Om dette blir en blockbuster, er det for en kortere tidsskala. Dette blir ikke en ny «Barbie», et fenomen som varte i mange måneder og satte mange rekorder. Konsertfilmer er mer enkeltstående eventer, vanligvis. Det vi derimot ser er at konsertfilmer blir stadig mer populært på kino, siden de gjerne byr på mer enn bare konsertopplevelsen, sier Bøksle i Nordisk Film Kino.

Happening for fansen

Kinoselskapet har oppfordret Swift-fansen med billett til festpremieren om å komme i antrekk som viser hvilken Swift-æra de liker best, og å ha med de selvlagde vennskapsarmbåndene som kjennetegner en «swiftie». Armbåndene bytter fansen seg imellom, en populær trend som begynte med låten «You’re On Your Own, Kid» på albumet «Midnight» i fjor.

Fansen kan også oppleve Taylor Swifts låter fra hele karrieren i nesten tre timer på Odeon Kinos IMAX i ukene framover. Odeon Kino viser filmen de neste fire helgene – fra torsdag til søndag – tilrettelagt så fansen kan gjøre dette til en greie. Og det blir lov til å danse i salen på Odeon under denne filmen, ifølge kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen i Oden Kino.

– Det er det selvfølgelig. Dette er jo en konsertopplevelse. Vi forventer ikke at folk sitter stille i stolene og betrakter, vi forventer at de er med. Det er noe med disse konsertene, de er til å leve seg inn i, sier Sivertsen. Han forventer ikke den samme suksessen i Norge som Taylor Swifts film ligger an til å få i USA.

[ To gode Taylor Swift-album på ett år ]

– Dette er veldig stort i USA, så der blir den sammenlignet med de største kinofilmene. Her hjemme ser det ut til at dette blir en av de største konsertfilmene vi har vist på kino, men den kommer ikke på nivå med de største filmene her. Å lage event ut av kino har vi holdt på med ganske lenge, men å få så stor oppslutning om det og så mye mediedekning er nytt for oss. Hvor mange forestillinger det blir framover, det justerer vi litt etter billettsalget. Vi har hatt konsertfilmer vist på IMAX tidligere, som Talking Heads-filmen «Stop Making Sense», men da er det snakk om enkeltvisninger, sier Sivertsen.

Taylor Swift i 2006, da hun slo gjennom med låta «Tim McGraw», en countryartist. Låta handler om Swifts minner om hvordan hun og en eks hørte på McGraw da de var sammen. (MARK HUMPHREY/AP)

Fra country-idol til megastjerne

Taylor Swift slo gjennom som countrypop-artist med singelen «Tim McGraw» i 2006. 17 år seinere er hun en av verdens mest populære og denne høstens mest medieomtalte artister. Hun har 273.9 millioner følgere på Instagram, 94,5 millioner følgere på x/Twitter. Den siste tida har internettmediene vært tapetsert med bilder av henne på en amerikansk fotballkamp, og spekulasjoner om spilleren Travis Kelce kanskje er den nye typen.

I mars begynner Europa-delen av «The Eras Tour», den internasjonale turneen på halvannet år som ifølge Variety allerede har spilt inn over 20 milliarder kroner brutto.

Etter verdenspremieren på konsertfilmen i Los Angeles var superstjernen tilstede i Kansas - på kamp mellom de amerikanske fotball-lagene Denver Broncos og Kansas City Chiefs, der Travis Kelce spiller. (DAVID EULITT/AFP)

At filmen fra turneen slippes på europeisk kino før artisten selv har spilt her, understreker bare hvor svær Taylor Swift er blitt, konstaterer Dagsavisens musikkjournalist Geir Rakvaag.

– Hun er utvilsomt den største konsertartisten i verden akkurat nå. Hun er en veldig stor i USA og i mange andre land også, sier Geir Rakvaag.

– Det spesielle med denne filmen er at turneen den handler om pågår fortsatt. Likevel tar Taylor Swift og managementet hennes sjansen på å sende ut filmen på de største og fineste kinoene her, sier musikkskribenten i Dagsavisen.

[ Taylor Swifts solide «Folklore» ]

– Samtidig har det sjelden vært vanskeligere å få konsertbilletter som til denne turneen, selv om den er lang og Taylor Swift skal opptre i mange land. Etterspørselen etter å få se henne live er enorm. Derfor er kino veldig attraktivt i denne sammenhengen. I Tyskland stilte 3 millioner i kø for billetter, sier Rakvaag.

Taylor Swift skal spille tre ganger i Stockholm i mai, men kommer ikke til Norge.

Verdens største konsertartist

Dagsavisens musikkjournalist har anmeldt de fleste av albumene til Taylor Swift, til gode kritikker. Hvordan har hun blitt en av 2010 og 2020-tallets aller største og mestselgende artister?

– Det handler for det meste om god musikk, at Taylor Swift har en sterk personlighet og er en som uttrykker klare meninger. Hun var opprinnelig en countrypop-artist som det er mange av i USA. Hun er først nevnt i norske medier i 2007, i en Dagbladet-sak om countryartister som var store i USA og helt ukjente i Norge. Det skulle raskt endre seg. Hun har gradvis forlatt country-sjangeren, og blitt mer pop. Taylor Swift er blitt en artist med bred appell. Hun er verdens største konsertartist akkurat nå. Samtidig er det så vanskelig å få tak i konsertbillettene, at det åpner et veldig stort kinomarked, sier Rakvaag.

Taylor Swift Eras Tour Opener – Glendale, Ariz. Taylor Swift åpnet «The Eras Tour» i mars. I mai neste år spiller hun i Stockholm. (Ashley Landis/NTB kultur)

Populariteten skyldes også at hun har markert seg som engasjert og frittalende om i saker og tematikk som de såkalte kulturkrigerne ynder å kaller woke.

Fansen dyrker derimot de personlige og positive budskapene i tekstene, fellesskapet og sånt som å lage vennskapsarmbånd inspirert av låttekstene.

[ Se en god serie på HBO Max ]

– Selv om hun er voksen har hun et veldig godt tak på tenåringene og de litt yngre. Hun var opprinnelig countryartist, men har gradvis forlatt den musikken og blitt mer pop. Hun er en artist som har klart å få nye fans hele tida. Det var pandemialbumet «folklore» som var mer americana-inspirert som introduserte henne for et eldre publikum. Hun er også kjent for å være mer privat, personlig og konkret i låtene sine, sier Rakvaag.

De siste årene har soloartisten også hatt kunstnerisk og kommersiell suksess med en serie nyinnspillinger av sine gamle album, materialet hun har full kunstnerisk og kommersiell over, i motsetning til de opprinnelige albumene eid av selskapet Big Machine Records. Høstens «1989» er den neste nyinnspillingen av en gammel bestselger.

[ Se en god serie på Netflix ]