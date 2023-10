Kristian Valen melder seg med ny låt

Singelen som slippes på fredag 13. oktober, på det som er Kristian Valens egen fødselsdag, melder Forte Music.

Valen har ifølge pressemeldingen brukt fritiden sin de siste fire årene til å skrive nye låter. Han sies å være klar med nytt album neste år, men slipper «Love Will Run You Over» allerede nå fordi låten ifølge omtalen «er noe helt annet» enn det som er i vente på 2024-platen. Den har allerede vært å høre i en remikset versjon for dansegulvet, ifølge artistens Facebook-side.

– Jeg har aldri laget musikk for å verken bli popstjerne eller sanger, men skriver musikk som terapi når jeg er nede og komikk når jeg er oppe, uttaler Kristian Valen.

Valen ga ut platedebuten «Listen When Alone» i 2004, og deltok blant annet med låten «You And I» i Melodi Grand Prix i 2017. Han er også aktuell med showet «Fartøy Valen seiler igjen», som han legger ut på turné med i november.









