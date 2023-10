Netflix’ Roald Dahl-filmatiseringer er en sann fornøyelse

---

5

FILM

«The Wonderful Story of Henry Sugar»

Regi: Wes Anderson

Netflix



Wes Anderson er en travel bie for tiden, og står nå klar med det som teknisk sett er hans andre av totalt seks nye filmer i år. Tidligere i sommer var han kinoaktuell med «Asteroid City», som kanskje var litt mer anstrengt, uinspirert og selvplagierende enn den hadde godt av. «The Wonderful Story of Henry Sugar» føles imidlertid som et skikkelig overskuddsprosjekt, en visuelt delikat utbrettsbok og den ene fire Roald Dahl-novellefilmer Anderson har skapt for Netflix.

Den hadde sin verdenspremiere på Venezia-festivalen for noen uker siden, og er nå strømmeklar som et produkt fra den tapte tidsalderen da Netflix fortsatt kunne slenge ut penger som en full sjømann på landlov med lottogevinst, da de for et par år siden kjøpte filmrettighetene til Roald Dahls samlede verker for solide 7.4 milliarder kroner. Kanskje ikke rart de sliter litt med finansene, må stramme inn livremmen og sette opp prisene. Men en sånn investering må utnyttes, så Netflix har blant annet finansiert den animerte storsatsningen «The Twins», som kommer i 2025, sammen med en planlagt nyinnspilling av barnebokklassikeren «Matilda».

Wes Anderson er kjent for sin stilistiske, fargerike og gjennomørte visuelle filmer. Med i «The Wonderful Story of Henry Sugar» er Dev Patel, Sir Ben Kingsley og Richard Ayoade. (Netflix/Courtesy of Netflix)

Før den tid virker Wes Anderson som et selvskrevent navn til å tolke Roald Dahl; han sto tross alt bak den fantastiske Dahl-dukkeanimasjonen «Den fantastiske Mikkel Rev» (2009). «The Wonderful Story of Henry Sugar» er basert på novellesamlingen med samme navn fra 1977, som understreker at Roald Dahl gjorde mye mer enn å bare skrive barnebøker. Han tok sitt utgangspunkt i den forholdsvis sanne historien om den pakistanske fakiren Kuda Bux, som Dahl intervjuet til magasinet Argosy i 1952. Artikkelen ble bearbeidet (eventuelt resirkulert) til en fiktiv novelle nesten 25 år senere, som beholdt mange av de samme biografiske detaljene.

Så den norskættede forfatteren Roald Dahl (Ralph Fiennes) setter seg godt til rette i sin skrivestue ved Gipsy House i Buckinghamshire, og forteller den forunderlige historien om Henry Sugar (Benedict Cumberbatch). Han er 41 år, veldig velstående etter å ha arvet formuen til sin avdøde far og ugift fordi han er for egoistisk til å dele pengene sine med en kone. Henry Sugar kjører rundt i en Ferrari som kostet like mye som sommerhuset hans, er omgitt av velstående venner og har ikke gjort et ærlig arbeidsslag i hele sitt liv. Ikke en direkte dårlig mann, men heller ikke spesielt god. Som alle rike menn har Henry et instinktivt behov for å tjene enda mer penger, og hans foretrukne måte er med gambling.

Under et helgebesøk i det staselige herskapshuset til sin omgangsvenn Sir William finner Henry Sugar en usedvanlig, blå notatbok i det enorme biblioteket. En rapport om Imrat Khan: «Mannen som kan se uten øyne». Her forteller Bombay-sykehusets sjefskirurg Dr. Z.Z. Chatterjee (Dev Patel) om sitt møte med Khan (Sir Ben Kingsley), som i henhold til tittelen kan se uten fungerende øyne. Det er en ting han har lært seg etter lang trening med en vis, gammel yogi (Richard Ayoade). Dr. Chatterjee er dypt forundret over dette mirakelet, og tilbyr seg å publisere historien om Khans bemerkelsesverdige evner i en medisinsk journal. Henry Sugar finner alt dette veldig interessant, og bestemmer seg for å følge Khans intense treningsregiment for å karre til seg mer penger.

Ralph Fiennes og Benedict Cumberbatch i Wes Andersons «The Wonderful Story of Henry Sugar». (Netflix/Courtesy of Netflix)

Han viser seg å være et naturtalent, som i løpet av tre år og tre måneder med intens konsentrasjonstrening lærer seg å lese spillkort på fem sekunder blank. Han benytter disse mirakuløse evnene til å svindle kasinoer for enorme summer i Black Jack, og kan nå tjene penger raskere enn de fleste på kloden. Spørsmålet er om den enorme rikdommen gjør Henry Sugar til et mye bedre eller enda dårlige menneske.

Vel, dette er en sann fornøyelse, som med sine førti minutter er unnagjort så fort av den formelle stilen aldri rekker å gnage på tålmodigheten. Det hjelper selvfølgelig også at Wes Anderson forteller en så underholdende, eksentrisk historie, kjennetegnet av Roald Dahls presise språkbruk. Anderson gjengir deler av novellen mer eller mindre ordrett, med skuespillere som snakker rett til kamera i et heseblesende tempo, foran stadig skiftende kulisser i luksuriøst designede omgivelser - som i en møysommelig koreografert teaterforestilling iscenesatt i et dukkehus. De samme skuespillerne dukker opp i forskjellige roller; forandrer kostymer og sminke foran oss mens de fortsetter monologene. Så ja, dette er veldig Wes Anderson, men uttrykksformen føles skikkelig frisk og ingen andre i det kartlagte universet ville ha funnet på å gjenfortelle denne historien på samme måte som ham.

«The Wonderful Story of Henry Sugar» er som nevnt bare den ene i en serie med korte Roald Dahl-filmatiseringer av Wes Anderson, så det virker litt snodig at Netflix ikke bare samlet dem alle i en portemone-film i stil med Cohen-brødrenes «The Ballad of Buster Scruggs» (eller eventuelt «The French Dispatch»). Jeg antar at den mystiske algoritmen bestemte at det var mer fordelaktig å stykke dem opp til en ukelang mini-festival. En Roald-Dahlaton, kanskje? Anderson-a-ganza? Westember…? Hva man enn velger å kalle dette unike Netflix-eksperimentet har kortfilmene en roterende rolleliste som inkluderer Ralph Fiennes, Ben Kingsley og Benedict Cumberbatch. De andre filmene er «The Swan» og «The Rat Catcher», samt slangegrøsseren «Poison», som tidligere har vært temaet i minneverdig episoder av TV-seriene «Alfred Hitchcock Presents» og «Tales of the Unexpected».

