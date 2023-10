Svever høyt og lavt

---

Rymden

Valleys & Mountains

Jazzland

Merkelappen supergruppe har sittet løst siden Rymden kom svevende med debutalbumet «Reflections and Odysseys» i 2019. Det er selvsagt ikke uten grunn. I tillegg til å være enormt dyktige musikere har de vært stilskapende på hver sin kant, pianist Bugge Wesseltoft med sitt New Conception of Jazz, bassist Dan Berglund og trommeslager Magnus Öström som rytmeseksjon i suksessfulle Esbjörn Svensson Trio. Med Rymden har de skapt sitt eget univers, til stor jubel fra både anmeldere og konsertgjengere. Når de nå kommer med sitt tredje studioalbum – de har på toppen av dette rukket å servere et par livealbum, et av dem med Kringkastingsorkesteret – er det lett å fatte populariteten.

Rymden hører hjemme i et jazzlandskap, men de har skapt seg sitt eget unike univers der ulike stilarter, sjangre og stemninger tvinnes sammen til et særegent uttrykk. Det kan låte nærmest lystig i et øyeblikk, mørkt melankolsk det neste, der de beveger seg fra drivende groove med jazzrockvibber i høydene på «The Mountain» til mer ettertenksomt landskap i en «Song From The Valley».

De åpner med et fengende tema over en duvende groove i «The Hike», en av albumets sterkeste låter, signert Wesseltoft, der tonene fra John Scofields umiskjennelige gitar snart kommer smygende, som det mest selvsagt i verden. Scofield funky stil passer utmerket over Rymden-grooven, men det blir med den ene låten, når trioen fortsetter med «A Walk In The Woods» er det uten den amerikanske gitarstorheten.

Det er en trio med sans for store stemninger og dramaturgi, som etter utallige konserter låter tett og svinger så det holder. Ikke minst når de kliner til og slipper løs litt råskap, som på slutten av «The Mountain», der de tar musikken til kraftfulle høyder jeg gjerne skulle ha tilbrakt mer tid på med denne trioen, det er derfor bare å glede seg til neste mulighet til å høre dem i et liveformat. Når Dan Berglund tar fram buen og de lander mykt og vakkert i melankolske «Himmel», er det uansett bare å lene seg tilbake og nyte en trio som i mine ører låter stadig bedre.

