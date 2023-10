Statsbudsjettet: Varsler kutt i NRK

– Det som er vanskelig å forstå er at regjeringen sier at vi blir kompensert for lønns- og prisvekst på 3,6 prosent. Våre tall viser at vi ikke blir det med dette forslaget, men at vi mangler 60 millioner. Det vil få de konsekvenser det får, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i NRK til Dagsavisen.

NRK må gjennom en ny kuttrunde om årets forslag til statsbudsjett går gjennom. Regjeringen foreslår 60 millioner for lite, i følge NRK-ledelsen. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Regjeringen vil gi NRK 6,443 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Det er 60 millioner kroner mindre enn det NRK trenger for å gå i null i 2024. Forslaget innebærer en ny kuttrunde for NRK. Hvor kuttene kommer, er altfor tidlig å si, understreker kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

– Nå skal vi gjøre det vi kan for å forstå tallene og gå i dialog med departementet for å komme til bunns i dette. Vi får ikke dette til å gå opp, sier kringkastingssjefen. Det er ikke lenge siden NRK gjennomførte kutt for 270 millioner kroner på 2023-budsjettet.

At dette forslaget fra regjeringen for 2024 kan innebære nye kutt i antall ansatte, er ikke noe kringkastingssjefen vil utelukke.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen kan ikke avvise at det blir kutt i antall ansatte i NRK, om regjeringens forslag til NRK-tilskudd for 2024 blir en realitet. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Nå må vi begynne å jobbe for å få budsjettet i balanse. 60 millioner kroner er mye penger, og hvilke konsekvenser dette vil få er for tidlig å gå inn på, sier kringkastingssjefen i NRK.

Nye NRK-kutt

Med momsfritaket er tilskuddet til NRK for neste år på 7,2 milliarder kroner.

[ Statsbudsjettet og din lommebok ]

Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK mener regjeringen har regnet eller resonnert feil.

– Regjeringen øker NRKs inntekter med 3,6 prosent, mens forventet kostnadsvekst for NRK vil være på 4,6 prosent dersom vi legger til grunn Regjeringens anslag for lønns- og prisvekst i 2024. Med dette forslaget må NRK kutte rundt 60 millioner, kutt som vil gå utover publikumstilbudet, sier økonomidirektør Andreas Norvik i NRK. Han vil heller ikke avvise at nye kutt i antall ansatte kan bli aktuelt.

[ NRK selger «Side om side»-huset ]

– Det er for tidlig å si hvordan vi løser dette, men at det kommer til å gå utover publikumsinnholdet er jeg helt sikker på, sier Norvik.

Nedskjæringer, slankeprosesser, kutt i programtilbud, årsverk og antall ansatte i NRK har vært en nesten årlig foreteelse de siste femten årene. Samtidig har NRK blitt stadig mer effektive, ifølge økonomidirektøren i NRK.

– NRKs budsjett går i stadig større grad tilbake til publikum. Over en milliard går tilbake til det øvrige kulturlivet. Vi har 3.200 faste ansatte som skal ha lønn. Det vi har vist de siste årene er evnen til å vri pengebruken vår i retning av å øke andelen av totaløkonomi som resulterer i publikumsinnhold. Implisitt innebærer det at vi driver mer effektivt. Dermed brukes stadig mer av NRKs budsjett til publikumsinnhold. Hva kuttrunden vil innebære er altfor tidlig å si, men det vil gå ut over publikumstilbudet, sier Norvik.

[ Kutt for 270 NRK-millioner ]