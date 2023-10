«The Dark Side Of The Moon» i helt nytt lys

---

5

MUSIKK

Roger Waters

«The Dark Side Of The Moon Redux»

Cooking Vinyl

---

Mange artister spiller før eller siden inn sine gamle sanger om igjen, av mange forskjellige grunner. Vel og bra med Taylor Swift som tar tilbake eierskapet til katalogen sin, men vi hører med en gang at Roger Waters’ nye «The Dark Side Of The Moon Redux» er noe helt annet:

I stedet for stemmene i hodet, og de tilhørende skrikene som satte i gang originalen til Pink Floyd i 1973 begynner Roger Waters med å lese dikt: «The memories of a man in his old age/are the deeds of a man in his prime». Den gamle mannens minner om ungdommens bedrifter, det høres ut som en beskrivelse av hele dette dristige påfunnet. Men de som har fulgt med Pink Floyd en stund kjenner igjen disse linjene med én gang. Det er teksten til «Free Four» fra filmmusikken til «Obscured By Clouds» fra 1972, det siste albumet gruppa ga ut før «TDSOTM» tok dem til helt nye høyder.

«Free Four» var en av gruppas mest fengende sanger, et strålende opplagt stykke gitarrock som kunne vært en av deres mest kjente om de hadde brydd seg om å lansere hits den gangen. Nå hører vi hvordan teksten peker framover mot Waters’ evige verdisyn. Han ser verden fra turnéperspektivet, og er allerede bekymret for hvordan det skal ende: «So all aboard for the American tour/And maybe you’ll make it to the top/But mind how you go/And I can tell you ‘cos I know/You may find it hard to get off». Og dette var altså før det aller største gjennombruddet for Pink Floyd.

Waters var allerede i «Free Four» opptatt av farens død i 2. verdenskrig: «But you are the angel of death/And I am the dead man’s son/He was buried like a mole in a fox-hole/And everyone’s still on the run». Et dystopisk verdensbilde, som bare skulle bli forsterket på «TDSOTM», og sangene hans i årene som fulgte.

Konfliktene innad i Pink Floyd har vært velkjente. Etter at uenighetene tilspisset seg i Ukraina-spørsmålet sier det litt at trommeslageren Nick Mason innrømmer å være begeistret for nyinnspillingen til Waters, fordi den virkelig er en helt ny versjon av albumet. Det er lett å skjønne ham, for den er både et nytt verk i seg selv, og en påminnelse om dybden og aktualiteten i den 50 år gamle originalen. Hvordan ser budskapet ut, politisk, sosialt, filosofisk, fra en 80-årings perspektiv? Advarslene har ikke virket, mener Waters. Dette er ikke lystig underholdning.

Albumet er spilt inn med flere av medlemmene av turnébandet til Waters, som vi sist så på to konserter i Telenor Arena i april. Der spilte de hele side 2 på «Dark Side of The Moon», men helt streit. Nå rører de bare sporadisk det opprinnelige lydbildet. I stedet kommer Waters med et dempet framføring, nesten i viseklassen i stor deler av strekkene. Stemmen til Waters er ikke spesielt spenstig lenger. Det er som å høre Leonard Cohen på hans gamle dager, en dyp, nærmest monoton røst, som formidler erfaring og ettertanke med inntrengende overbevisning.

Han fortsetter å snakke over mange av de låtene som opprinnelig var instrumentale. «On The Run» er en slags apokalyptisk drøm. «The Great Gig In The Sky» har ikke lenger et jublende, orgasmisk uttrykk. Den kommer tvert imot med dempet, sørgende nynning, som underlag for avskjeden med en nær venn. Dikteren Donald Hall som gikk bort i 2018, og ga Waters enda en grunn til å sørgmodig reflektere over livet og døden.

Roger Waters ser det mørke verdensbildet på "The Dark Side Of The Moon" fra et voksent perspektiv. (Cooking Vinyl)

Over på den andre siden høres «Money», framført med denne dype, hese røsten, enda mer slesk ut enn noen gang før. Det griske og grådige begjæret etter privatfly og eget fotballag er enda mer aktuelt 50 år etter. Tekstlinja med «welcome to hell» var der ikke opprinnelig. Men den introduserer en faustiansk historie om konflikten mellom rikdom og moral. Konklusjonen om at penger er roten til alt ondt forblir den samme som før.

I et 50-årsperspektiv er nok «TDSOTM» et av de albumene jeg har hørt mest. Som jeg derved skulle ha vanskeligst for å goda endringer i. Jeg må likevel si at dette er gripende å høre på. Og så slutter den med en stillferdig replikk til dørvakta Gerry O’ Driscoll i Abbey Road, stemmen som i 1973 avsluttet albumet med å erklære at månen ikke har en mørk side egentlig – fordi alt er mørkt. «I’ll tell you one thing Gerry, it’s not all dark – is it?», sier Roger Waters med et lite glimt av håp, selv om han igjen har fått det å høres sånn ut.

