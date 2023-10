Dystert, dansk fengselsdrama med betinget suksess

---

4

TV-drama

«Huset»

NRK TV og NRK1, premiere fredag 6. oktober

---

Dette er den første serien på en stund fra Danmarks Radio som danske anmeldere har møtt med stående ovasjoner. Den er også blitt kalt et debattinnlegg om den danske «kriminalforsorgen». Dramaet kommer med en følelse av dyster realisme, og beskrivelser av menneskelig fangenskap i flere betydninger. «Huset» handler om fire fengselsbetjenter i det nedslitte fengselet kjent som «Huset».

De ansatte i et nedslitt fengsel må prøve å redde jobben ved å rydde opp på «Huset». Det liker de innsatte dårlig, noe som gjør arbeidsdagen mer krevende og farligere for fengselsbetjentene. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Det er overfylt og underbemannet, og står foran en mulig nedleggelse når hele det danske fengselsvesenet skal oppgraderes og tilpasses moderne EU-standard. Dette skaper uro, både i rekkene av uniformerte og på cellene, for på Huset har ansatte og innsatte levd i en usagt aksept med hverandre for å gjøre de monotone dagene levelige.

– Fanger som røyker hasj er rolige fanger, sier Henrik til sin nye kollega Sammi, som ikke tror det han hører. Han er nyutdannet betjent, og en som akter å følge regelverk. Det skal ikke være noe hasjlukt i gangene på hans vakter, nei.

Unge Sammi (Youssef Wayne Hvidtfeldt) er stram og myndig, en type som foretrekker å ha fugl i bur som kjæledyr. Han gjør seg upopulær blant de innsatte på rekordtid, og kollegaene konstaterer at han er typen som velger å bruke slipset som følger uniformen, selv om det er frivillig.

Sammi (Youssef Wayne Hvidtfeldt) gjør seg upopulær på jobb allerede første arbeidsdag i «Huset». (Adam Wallensten/DR/NRK)

Slipset bruker betjenten Miriam også, men det betyr ikke at de to finner tonen. Arbeidsmiljøet er så som så på dette Huset, for arbeidsdagen krever at alle er på vakt hele tida. Her gjelder det å unngå at innsatte tar livet av hverandre, og det skal ikke mye blikking til før hissige muskelbunter griper til hjemmelagde stikkvåpen. Og når de innsatte går under navn som Hulken, Glock og Panik, er det ikke rart betjentene er svette i panna og vaktsomme i blikket.

Sofie Gråbøl - kjent fra DR-suksessen «Forbrytelsen» - er tilbake i en hovedrolle i en ny stor dramasatsing fra den danske allmennkringkasteren. Her spiller hun Miriam, en av betjentene på «Huset» som prøver å holde jobb og privatliv strengt adskilt. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Den svetteste av dem er Henrik, den listige betjenten som ser gjennom fingrene med mye for husfredens skyld der inne. Han er også en som gjerne slår et ekstra slag med batongen om han får sjansen. Henrik, godt spilt av David Dencik, er ikke på godfot med Miriam (Sofie Gråbøl fra «Forbrytelsen»). Sjefen deres er Gert (Charlotte Fich), som ikke vil bli fortalt mer enn hun absolutt må vite, for fengselet hennes er preget av forfall og for lite folk.

Huset er beryktet for å være fengselet der de innsatte har makta, og det må Gert gjøre noe med om det ikke skal bli nedlagt. Det krever flere aksjoner og flere funn av ulovlige gjenstander på cellene. Innstramminger og aksjoner skaper voldsom uro og dramatikk i fengselet, der tilværelsen er preget et grelt gult lys og ulende fæl akustikk som bidrar til den dystre, kalde stemningen innenfor murene.

Strengere linjer i fengselet skaper uro, som igjen gjør jobben farligere for betjentene. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Stemningen er ikke stort bedre utenfor, der er været stort sett mørkt, grått og trist, for det er ikke deilig å være noe sted i Danmark Radios søndagsdrama-satsing, laget av Frederik Louis Hviid, Michael Noer og Kim Fupz Aakeson – og basert på sistnevntes fengselsroman. Her skal alt være dystert og mistrøstig, inkludert det menneskelige dramaet med stadig mer bleknebbete betjenter i hovedrollen. Her er det smurt tjukt på, for at vi skal fatte det. De fleste i karaktergalleriet er også klassiske og kjente typer, men de gjøres av gode skuespillere som holder dem levende.

Miriam har en voksen sønn som har slitt med stoffmisbruk. Henrik bor med kona og sønnen i en campingvogn mens huset deres blir renovert, og stikker av på noe han kaller badmintontreninger. Gert har en mann med begynnende demens, som gjør at er fengselsvokter hjemme også. Deres relasjon er nok den som gjør mest inntrykk, siden den handler mindre om intriger og mer om mellommenneskelige forhold. Regelrytter Sammi finner det for godt å hjelpe en innsatt han kan bruke som tyster, ved å ta inn kjæresten hans som gratis leieboer.

David Dencik spiller den beregnelige, ikke alltid like sympatiske betjenten Henrik, og han gjør rollen bra. (Adam Wallensten/DR/NRK)

Flere i den uniformerte kvartetten skal havne i intriger der det er vanskelig å skille jobb og privatliv, men dette er gjerne krevende situasjoner som har vært fortalt i fengselsfilmer og serier før. Det gjør at dramaet dør litt hver gang en kjent utfordring oppstår og historien blir forutsigbar. Ikke føles «Huset» så rått som holdningen til de involverte tilsier heller, siden man behendig unngår å skildre eksplisitt mye av brutalitetene som foregår.

Disse betjentene har det med å ankomme når det fæle alt har skjedd. Sånn må det nok være i en serie tenkt som bredt, dansk søndagsdrama, men den overfladiske tegningen av menneskelig råskap – og konsekvensen den har av redsler og naken fortvilelse – gjør serien tammere enn ett drama som vil være mørkt og sterkt og gripende har godt av.

Anmeldelsen er basert på fire av seks episoder.