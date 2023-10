Anne-Kat tar stand-upscenen tilbake: – Publikum savner at noen mener noe

Fra 28. oktober gjør hun et knippe sceneopptredener som del av humorgallaen «Ladies Night».

Sammen med kolleger som Lisa Tønne, Rigmor Galtung, Therese Alvseike, Pernille Haaland, Marie Risan, Henrik Thodesen, Erlend Elias, Ole Fotland, Karsten Blomvik og Veronica Simone Fjeld blir det humoraftener i fem norske byer i oktober og november.

– Du sa i 2019 til TV 2 at du heller ville trekke ut neglene dine med tang enn å stå på scenen igjen?

Hun ler godt på sin karakteristiske måte, og fastslår mer alvorlig:

– Jeg vil ikke kompromisse på humoren min, og det måtte jeg gjøre en periode. Da var det ikke noe gøy lenger. Men nå trenger jeg ikke å gjøre det mer, jeg er så etablert at jeg kan si akkurat hva jeg vil. Der ligger det ganske åpent igjen for hva du kan gjøre, for publikum er med igjen – det var de ikke for ti år siden. Da var de også krenket.

Liker dyr

Snart dukker hun opp på TV-skjermen igjen, som i neste sesong av «Alle mot alle» og kommende «Farmen kjendis», som blir å se på nyåret. Siden hun ikke er i sosiale medier, er TV-opptredener et greit livstegn, mener Hærland.

– Jeg liker dyr, og jeg er god til å sjaue og jobbe. Her kan jeg vise hvem jeg er, at jeg ikke bare er hun med de frekke vitsene. For det er ikke sånn jeg er i virkeligheten. Når jeg får vist fram hvem jeg er, blir det lettere for meg etterpå å komme med den frekke humoren. For da vet publikum hvilke verdier jeg likevel står for. At jeg er en ordentlig person, sier hun om «Farmen»-deltakelsen.

– Jeg snakker veldig mye i aleneøyeblikkene med kamera om hvor bekymringsfullt det er med generasjonen etter meg som har vokst opp uten å kunne uttrykke følelser, fordi de er redd for å bli kansellert. Og om hvor glad jeg er for at jeg er såpass gammel at det bryr jeg meg ikke om i det hele tatt.

– Jeg merker det i møter med publikum nå at det er et savn etter å få tilbake dette, få tilbake at noen mener noe – slutter å være lunkent vann og PK og at ingen sier noen ting. Det gir en trygghet for meg, sier Anne-Kat Hærland.

Her vinner komikerveteranen Anne-Kat Hærland hedersprisen under fjorårets Gullruten-utdeling. (Bjørnar Morønning/NTB kultur)

Lover nytt materiale

På «Ladies Night» lover hun en forsmak på hva som er i vente når hun vender tilbake som standupkomiker. Det blir ikke noen gamle vitser, lover Hærland:

– Det blir nye ting, og jeg skal blant annet snakke litt om «Farmen» og litt om AI. Jeg prøver å få med publikum på å tenke hvordan verden ser ut om ti år, og konsekvensene av dette. Jeg tilhører den siste generasjonen som har opplevd en verden uten internett. Det er det noe nostalgisk – og litt melankolsk over. Det jeg oppdaget på Farmen, er at vi kan jo ingenting! Dagens generasjon unge kan ingenting, hevder hun: – Det var en ung fyr der som lurte på hva man gjorde med plasten i gamle dager!

AI, altså kunstig intelligens, har fascinert Anne-Kat Hærland det siste året. Hun har tatt noen kurs og kombinerer det med timevis med praksis på hjemmebane.

– Det er en skremmende og spennende fremtid. AI gir meg en partner på kontoret. En som kjapt kan sjekke grammatikk eller hjelpe med research. Jeg kan plutselig produsere ting fortere – og bedre. Gleden over hva man kan gjøre, hva man kan skape, gir et fantastisk kick. Det er som om jeg har tegnet med blyant hele livet, og nå har noen gitt meg verdens største maleskrin med alle farger.

- Jeg liker dyr og jeg liker å sjaue, sier Anne-Kat Hærland, som er med på kommende «Farmen kjendis». (Anton Soggiu/NTB kultur)

Ikke til humor

Nå har KI gitt henne mer tid til å jobbe med humorideene.

– Du kan ikke bruke den til humor – det har jeg prøvd! Den kan jo ikke noe om å være menneske, så det må du supplere den med.

Anne-Kat Hærland er klar over den skremmende siden ved KI, som jobber som kommer til å forsvinne. Selv om hun satser på at hun som komiker ikke lar seg erstatte, ser hun til bekjente som kan være mer utsatte:

– Lær dere hva dette er, så du er en ressurs og det ikke er du som forsvinner når arbeidsplassen må nedskalere. Tenk på det som en hjelp, ikke som en trussel. Google var heller ingen trussel, bare et verktøy. Er du forberedt og kan en del om dette, blir du ikke overflødig. For maskinen finner ikke på ting selv.

– Jeg har så mange flere felt å holde på med, sier hun og høres merkbart entusiastisk om en mangfoldig fremtid.

Sunt uten teknikk

Hun sier med glimt i øyet at hun ble «litt fortvilet» da hun skulle av gårde på TV-innspilling og entre 1800-tallet uten å kunne ta med seg datamaskin. For akkurat da ble det lansert noen nyheter på ChatGPT hun gjerne skulle hatt med seg.

– Men det var sunt for meg å være uten teknikk, jeg fikk tenkt masse uten at noe forstyrret. Da jeg kom hjem var jeg så uthvilt og sprek og full av pep!

Anne-Kat Hærland pusset opp huset selv under koronaen, bransjen lå helt nede, og hun pusset gulv og rev kjøkkenskap og bygde nytt.

– Nå har jeg glede over denne kunnskapen, sier hun og røper at hun også har lært seg å «ha litt beredskap for noen dager hvis infrastrukturen er nede».

– Det jeg er mest redd for med AI er ikke at noen skal komme og drepe oss, men hva om du våkner en morgen og alle bankkontoene i verden er tomme?

Hit kommer humorgallaen «Ladies Night»

* 28.10 – Maihaugen, Lillehammer

* 11.11 – Grieghallen, Bergen

* 18.11 – Q42, Kristiansand

* 25.11 – Kuppelhallen, Stavanger

* 29.11 – Sentrum Scene, Oslo