Lager musikal av Live Aid

På Live Aid stilte de største artistene til et daglangt konsertmaraton kringkastet til store deler av verden, der målet var å samle inn penger til hjelpearbeidet for et tørkerammet folk i Etiopia. Aksjonen var igangsatt av Bob Geldof og Midge Ure, to musikere som også sto bak Band Aid-singelen vinteren 1984, og var en 16 timers konsert sendt fra Wembley Stadium i London og JFK Stadium i Philadelphia.

Musikalen «Just For One Day» skal fortelle historien om Live Aid, den historiske konserten fra 1985 som hadde datidas største stjerner på scenen til inntekt for de sultrammede i Etiopia. Musikalen skal nøye seg med å skuespillere som framfører låter fra konserten, men ikke ha roller som popstjernene fra den gangen. (Scanpix/AP)

På scenene sto en lang rekke av denne tidas største artister, fra David Bowie til Wham!, U2. Queen og Paul McCartney, gjenforente The Who og Led Zeppelin, Elton John, Tina Turner, Mick Jagger, Joan Baez og Bob Dylan, for å nevne bare noen.

Bowie David Bowie sto på scenen i London under Live Aid. Det er fra hans «Heroes» at musikalen «Just For One Day» har hentet tittelen. (Scanpix/Ap)

Nå skal Live Aid gjenskapes i form av en musikal, oversett av Bob Geldof, der musikalartister skal framføre noe av musikken fra begivenheten, melder blant annet BBC.

Musikalen har fått tittelen «Just For One Day», en linje fra David Bowies «Heroes», og skal ifølge Bob Geldof selv ikke by på skuespillere i rollen som datidas artister. Initiativtaker Bob Geldof selv skal derimot være sentral i stykket, i form av skuespiller Craige Els.

Det er heller ikke Bob Geldof som har hatt ideen til oppsettingen, den er skrevet av musikal-veteranene John O’Farrell og Luke Shepard, som ba om Geldofs velsignelse. Prosjektet deres er også godkjent og støttet av andre viktige støttespillere fra Live Aid-organiseringen den gangen – blant annet konsertpromotør Harvey Goldsmith.

Det var 70.000 tilskuere på Wembley i London og 100.000 på JFK Stadium i Philadelphia - og rundt 1,5 milliarder mennesker veden rundt, som så Live Aid den 13. juli 1985. (JOE SCHABER/Ap)

Band Aid Charitable Trust støtter også musikalplanene, og den veldedige organisasjonen som fortsatt er i drift skal få ti prosent av billettinntektene fra musikalen som etter planen skal gå på Londons Old Vic Theatre fra slutten av januar og ut mars neste år.

Det er London-konsertene som er i fokus i teatermusikalen, som skal by på et bak scenen-innblikk i hvordan både Live Aid og den første Band Aid-singelen kom til, alt med historier fra fansens side og en kjærlighetshistorie basert på virkelige hendelser fra konsertdagen den 13. juli 1985.

Stjernene stilte for Live Aid, en happening som ble starten for veldedighetskonserter ble trendy blant artister. Her er blant George Michael, Bono, Paul McCartney, Bob Geldof og Freddie Mercury i allsang på Wembley. (JOE SCHABER/Ap)

Konserten ble kringkastet til 150 land, og skal ha blitt fulgt av 1,5 milliarder seere. I ettertid er det regnet ut at Live Aid fikk inn 1,8 milliarder kroner, og Wembley-konserten er også kjent i ettertid for å ha blitt det internasjonale gjennombrudd for både Queen og U2. Queen og Freddie Mercurys store øyeblikk på denne scenen er gjenskapt i biografifilmen «Bohemian Rhapsody». Med årene er det skrevet mange bøker og laget TV-film om Live Aid, og artistene selv har fortalt om en vill fest som foregikk bak scenen på Wembley der spriten og kokainen flommet.

Hvor detaljert den nye musikalen skal gjengi Live Aid på Wembley er ikke kjent, men ifølge skaperne og Bob Geldof er håpet at forestillingen vil fortelle nye generasjoner om den historiske happeningen som fant sted en varm julidag i 1985 – og som skaperne bak musikalen fikk ideen til siden fedrene deres aldri har sluttet å snakke om den store konsertdagen.

