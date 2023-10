Satser på suksessene aller først

Det tok ikke mange dager etter at manusforfatternes streik var over, før film- og TV-studioenes ambisjoner for høsten ble klare. Etter fem måneders streik blant de som skriver manus til filmer og serier har Hollywood-selskapene strategien klar: å få skrevet ferdig manus til storfilmer og neste sesong av de største TV-seriene. Hollywood-maskineriet er kanskje bare tilbake for halv maskin, men nå gjelder det å få legge grunnlaget til den stadig pågående skuespillerstreiken en dag også blir avblåst.

Å få ferdig neste sesong av «The Last of Us» er førsteprio for HBO nå, etter at streiken forsinket manus til oppfølgeren. Det må være ferdig til den dagen skuespillerstreiken er over, og Pedro Pascal og Bella Ramsay kan gå inn i rollene som Joel og Ellie igjen. (HBO)

Det er de aller sikreste kortene studioene akter å få ferdige aller først, neste planlagte film i populære franchiser og TV-seriene som er globale snakkiser. HBO vil ha klart et manuskript til sesong to av «The Last of Us», før mye annet, nå som alt er blitt er fem måneder forsinket.

Nå må prosjektene som var satt i gang i våres avsluttes, skriver Variety.com, som har snakket med folk innenfor studioveggene i Hollywood. En bakside ved at alt skal settes inn for å få de store trekkplastrene ferdig først, er dette kan skje på bekostning av nysatsinger. Nye serier og filmer kan havne i skuffen inntil videre, skriver bransjebladet.

Det haster med å få sesong fem av «Stranger Things» ferdig av flere grunner. En av dem er at skuespillerne er blitt så voksne at de ikke kan forkles som tenåringer lenger. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

For Netflix haster det å få realisert den femte og siste sesongen av «Stranger Things» av flere grunner; skuespillerne som har hovedrollene i fantasy-hiten er allerede er for voksne av utseende til å framstå som hengslete ungdommer. HBO skal ifølge Variety sette de skrivende i gang med sesong tre av «Game of Thrones»-avleggeren «House of the Dragon», ettersom den premiereklare sesong to skal ut til seerne neste sommer som planlagt.

HBO rakk å få en ny sesong av House of the Dragon» klar, før streikene som stoppet det aller meste av film- og TV-produksjon i mai. Sesong to kommer på HBO sommeren 2024, men HBO vil ha i gang arbeidet med kapittel tre av fantasy-suksessen så fort som mulig. (NTB kultur)

For de som ikke liker dyster fantasi, er det kanskje bedre nyheter at HBO også vil ha levert manusene til nye sesonger av «White Lotus» og «Euphoria» så fort som mulig. TV-selskap og strømmere som ABC og Disney+ akter å få i gang arbeidet med seriene «Severance» og «Abott Elementary» så snart som praktisk mulig, ifølge Apnews.com. Samtidig er Neil Gaiman så smått i gang med sesong tre av hans Amazon Prime-serie «Good Omens» nå som han har lov til å skrive for en oppdragsgiver igjen.

Å få et manus for sesong 3 av «Euphoria» på plass, er på prioriteringslista til HBO nå som manusforfatterne er tilbake på kontoret i Hollywood. (HBO)

Det lineære TV-publikum skal også få sitt, i form av sånt som sesong 20 av «Grey’s Anatomy», føljetongen som ble fornyet bare halvannen måned før manusforfatterne brøt forhandlingene med studioene i Hollywood i mai. For TV-kanalene haster det også med å få ferdig nye føljetonger i de utallige «Chicago»-, «Law and Order-» og «FBI»-seriene.

Og den stadig voksende fanskaren til «Yellowstone» må forsynes med den mye omtalte slutten på sesong fem av serien, selv om det er høyst usikkert om hovedpersonen Kevin Costner akter å være med i de siste episodene av neo-western-suksessen.

Det mangler en halv sesong av «Yellowstone», før neowestern-suksessen takker seg i sin nåværende form. Men den ønsker ikke hovedperson Kevin Costner å være med på. (NTB kultur)

Nå som 11.500 amerikanske manusforfattere er tilbake på jobb, vil Paramount ha ferdig finpussen gjort på manuset til den neste «Star Trek»-filmen, og den planlagte filmserien basert på Tom Clancy-bøkene «Rainbow Six». Med manusarbeidet unnagjort skal det meste være klart for opptak den dagen skuespillerne også er tilbake på jobb. Nå ser en hel bransje til de nye forhandlingene mellom skuespillernes SAG-AFTRA og studioenes AMPTP, som starter opp igjen første uke av oktober.

Skulle partene bli enige venter en rekke halvferdige innspillinger på at stjernene dukker opp på sett igjen, blant annet den neste «Mission Impossible» og superhelteventyr som «The Batman: Part 2», «Deadpool 3» og «Captain America: Brave New World» med Harrison Ford, som var under innspilling i våres.

Uten skuespillerne på plass, må de amerikanske studioene og strømmetjenestene pent vente før de får forvandlet ferdige manuskript til levende underholdning.