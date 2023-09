Oslo kåret til landets beste kulturkommune

– Den nye topplasseringen skyldes delvis at vi har utvidet to kategorier, men det skyldes først og fremst at Oslo har fått et bedre kulturtilbud de siste årene, sier seniorforsker Bård Kleppe i forskningsinstituttet Telemarksforskning.

Han nevner blant annet det nye Munchmuseet, det nye Nasjonalmuseet, biblioteket Deichman Bjørvika, samt åpningen av Odeon kino i Nydalen som årsaker at Oslo inntar førsteplassen.

Røros havner denne gangen på andreplass mens Nord-Aurdal havner på 3. plass. På de neste plassene finner vi Stavanger, Lillehammer, Hamar, Bergen, Ål, Trondheim og Tynset.

– Under pandemien fant vi flere mindre kommuner på topplista, men etter at samfunnet åpnet opp igjen i 2022 er det igjen byene og regionsentrene som topper lista, sier Kleppe.

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker. Her beskrives det faktiske kulturtilbudet – og den faktiske kulturbruken, i et gitt område. Kulturindeksen ble lansert for første gang i 2011.

[ NFF legger press på regjeringen etter gummigranulat-forbud – advarer kommunene ]