Et trylleslag mot mobbing

---

5

FILM

«Lars er LOL»

Regi: Eirik Sæter Stordahl

Norge, 2023

---

Forelskelse, Harry Potter, dårlig selvtillit og svik. Alt dette hører hjemme i en historie om barn som står ved terskelen til tenårene, som brytes mellom det å fortsatt ville leke og være barn, og det å kaste lange blikk etter den man er forelsket i eller glede seg over å være så voksen at man år ansvaret som fadder for førsteklassingene når skoleåret starter. Men «Lars er LOL» er en historie som går grundigere til verks enn som så.

Filmen bygger på debutboken til Iben Akerlie, skuespiller, spesialpedagog og forfatter. Hun fikk mye skryt for måten hun skildrer annerledeshet på i «Lars er LOL». Overført til film er det blitt en direkte, litt rørende og viktig fortelling om å mønstre mot nok til å stå opp for seg selv og de man er glad i, og som løfter mobbing og netthets opp på dagsordenen. Regissør Eirik Sæter Stordahl behandler historien om utenforskap med både alvor og nødvendige glimt i øyet. Han ivaretar fint bokens fantasiflora, godt hjulpet av unge skuespillere som er troverdige og levende i rollene og i samspillet

«Lars er LOL» følger en kjent oppskrift. Vi møter hovedpersonen Amanda (Lilly Winger Schmidt) og venninnen Sari (Norah Lulu Ali-Amoafo), helt vanlige, sympatiske elever som ikke har noen større trang til å skille seg ut. De tilhører ikke den «kuleste» gjengen på skolen, de populære, ettertraktede og selvsagt tvers gjennom klysete. Det er en maktbalanse som er enkel å forholde seg til, helt til noe eller noen rokker ved det bestående. I «Lars er LOL» er det et par ting. Amanda forelsker seg i Adam (Ilias Bouyambib), som henger med de kule jentene som Amanda var venn med tidligere. Samtidig får hun en ansvarsfull oppgave av læreren.

Lilly Winger Schmidt og Adrian Øverjordet Vestnes spiller hovedrollene i Eirik Sæter Stordahls "Lars er LOL". (NTB kultur)

Mens alle de andre skal være faddere for førsteklassinger når skoleåret begynner, blir hun bedt om å være fadder for Lars (Adrian Øverjordet Vestnes), klassens nye elev som har Downs syndrom. Amanda sier motvillig ja, selv om det betyr at hun får alles øye på seg. Men det tar ikke lang tid før de blir gode venner. Hvem kan si nei til Lars’ overtalelsesevne og rare trylleformler, hans viltre trollmannsfantasi og de armløse ridderne med snegleslim og «lættis-latten» til faren (Øystein Røger)? For Lars er Amanda en liten stund «verdens kuleste» fadder, før det hele blir veldig komplisert igjen.

Hun er jo forelsket i Adam, som hun ikke er helt trygg på om hater henne eller ikke. Når Amanda likevel og mot bestevenninnen Saris råd prøver å henge med de gamle venninnene for å være i nærheten av Adam, sporer det av. De vil ikke Amanda noe godt, og en sosialt usikker Amanda blir et lett bytte for jentegjengen og deres stygge mobbekampanje.

Vi skal ikke røpe så mye mer, men det handler altså om mobbing og netthets, om kampen for å være seg selv, om å såre andre og den vanskelige tilgivelsen. Har man sett ett ungdomsdrama, aner man bølgedalene, men når det er sagt sprenger «Lars er LOL» på mange vis noen sjangerrammer. Lars er slett ikke den eneste som føler på det å være annerledes, og det er flere enn han som må kjempe for å bli akseptert. Men stående midt i denne stormens øye har han en selvinnsikt og en trygghet på hvem han er som er langt større enn hva mange andre har.

[ nye låter: Sivert Høyem ruster og Lille Caesar kvitter seg med gamle vaner (+) ]

Et sentralt gjennomgående tema i filmen er Harry Potter, og gjennom bøkene fantasien som ligger i de parallelle universene og hva de ulike figurene representerer utover den enkle leken. Å bruke Harry Potter i en bredt anlagt ungdomsfilm, ikke bare som en referanse, men som forelegg, utgjør en metakommentar på et dypere plan. Som referanseverk til å tørre å være seg selv og stå opp mot de som ikke vil deg vel, er det også dristig i et samfunnsklima hvor forfatter JK Rowling og Harry Potter-bøkene skaper sterk diskurs. Her er det fantasiens kraft og det evige spørsmålet rundt hva man må ofre for å nå målet, som står sentralt.

Som film vil «Lars er LOL» treffe foreldregenerasjonen med en smell, og det til tross for at de fremste logiske bristene ligger i barnas møter med de voksne, dels på foreldresiden og særlig i krysset mellom elever og lærer. Det siste skurrer mest, men underbygger muligens tanken om at skolen ofte kommer til kort når det gjelder å forstå mobbingens mekanismer og viljen til å ta grep.

Om «Lars er LOL» treffer målgruppa på 10-13-åringer like godt, gjenstår å se. Noe av styrken er at verken filmen eller fortellergrepene gjøres kulere enn virkeligheten tross alt er de fleste stedene i Norge. Skikkelsene er nydelig spilt av alle hovedrolleinnehaverne, og miljøet er ikke mer spektakulært enn i helt ordinære skoleklasser eller nabolag i Norge. Nettopp det vanlige i denne litt uvanlige historien forsterker budskapet i en tvers gjennom medrivende og sjarmerende film om det å stå på utsiden og likevel våge å være seg selv.