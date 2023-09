Norske Synnøve under sagen i «Saw X»

---

«Saw X»

Regi: Kevin Greutert

USA/Mex./Can. – 2023

Det vil være overilt å kategorisk påstå at ingen norske filmanmeldere fortjener å bli plassert i en «Saw»-felle, men Synnøve Macody Lund er neppe en av dem. Etter en fortid som kulturjournalist (og redaktør i gratisavisen planB) har hun bygget opp en internasjonal skuespillerkarriere, som startet med debuten «Hodejegerne» (2011), fortsatte i en håndfull TV-serier, blant annet en birolle i «The Girl in the Spider’s Web» (2017) og nå ender i torturfella. «Saw X» er Synnøves hittil mest prominente rolle i en amerikansk produksjon, som er litt saftigere enn «Saw»-slakteriet normalt tilbyr skuespillere i samme situasjon.

Det er i seg selv bemerkelsesverdig at denne serien har holdt det gående i nesten tjue år, og kommet opp til det tiende kapittelet (i tillegg til to dataspill, en tegneserie og flere fornøyelsesparkattraksjoner). Ikke minst fordi skrekkfilmikonet John «Jigsaw» Kramer døde tilbake i film nummer tre, og for sikkerhets skyld ble grundig obdusert for seks filmer siden. Han har siden den gangen poppet opp i sporadiske tilbakeblikk og gjestespill, mens «Saw»-mytologiens kronglete kronologi har surfet bekymringsløst rundt på tidslinjen. Komikeren Chris Rock (av alle i verden) prøvde å gjenopplive serien i 2021 med «Spiral: From the Book of Saw», men det gikk ikke spesielt bra. Så «Saw X» gjør et helhjertet forsøk på å dra tilbake til denne tortursagaens gørrete røtter - og er regissert av Kevin Greutert, som også sto bak «Saw VI» (2009) og «Saw 3D» (2010).

Saw X Tobin Bell som John Kramer og Synnøve Macody Lund som Cecilia Pederson i «Saw X». (Norsk Film Distribusjon/Ivan Meza/Lionsgate)

Personlig håpet jeg at serien ville dra frem i tid og ut i verdensrommet, sånn som «Jason X» (2001) - men dette blir dessverre ikke «Saw» i space. Isteden hopper filmen nok en gang tilbake på tidslinjen, og utspiller seg mens felleskaperen John Kramer (Tobin Bell) fortsatt er i live. Så vidt det er. Han er døende av hjernekreft, og har bare noen måneder igjen før lysene slukkes – men klamrer seg til et siste halmstrå: en alternativ kreftbehandling på en privatklinikk i Oslo.

Den norske legen Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund) har imidlertid flyttet hele praksisen til Mexico, noe som burde få varselbjellene til å ringe. Kramer er ikke en mann som direkte strutter av troskyldig tillitt til andre mennesker, men lar seg allikevel overbevise av Dr. Cecilias løfter om å helbrede hjernekreften hans med en mirakelkur. Og for å være rettferdig har hun på seg en hvit legefrakk, så det burde jo være nok til å overbevise de fleste skeptikere. Denne alternative kreftbehandlingen kommer imidlertid med en høy prislapp. Særlig etter at Kramer oppdager at klinikken er en storstilt svindeloperasjon, der Dr. Cecilia lopper penger fra godtroende fjols ved å selge dem et falskt håp.

Saw X Ablegøyene er i gang i «Saw X». (Norsk Film Distribusjon/Ivan Meza/Lionsgate)

Kramer er ikke en mann som tolererer å bli behandlet som et fjols, så han drar ut Billy-dukken fra minilageret og legger en sadistisk slagplan. Derfra tar det ikke lang tid før Cecilia og hennes stab av sjarlataner våkner opp i et fuktig fabrikklokale fullt av forholdsvis oppfinnsomme torturfeller, mens de tilbys flere muligheter til selvforbedring via selvmutilering. Fellene denne gangen inkluderer et apparat som suger ut øyeepler, amputering av ben og hode, lemlesting med stråleapparat og provisorisk gjør-det-selv-hjernekirurgi inni en Aztec-maske med grillplater. Si hva du vil om John Kramers gammeltestamentlige attityde til fysisk avstraffelse: man må bare beundre arbeidsmoralen til en mann som legger så mye detaljorientert flid i lære dårlige mennesker litt folkeskikk.

Det er forhåpentligvis ingen stor spoiler at Synnøve McCody Lund får kjørt seg litt her, men hun er langt fra noe forsvarsløst offer. Hennes Cecilia Pederson er en psykopatisk isdronning som beholder hvilepulsen i selv de mest bestialske situasjoner, og får sjansen til å snakke litt Sunnhordlandsdialekt bare for å understeke at hun er en dame man ikke kødder med. Den typen Grand Guignol-femme fatale som har null problemer med å kutte opp kadaveret til en av sine kollegaer, bare sånn at hun kan benytte tarmene deres som rep.

Saw X Synnøve Macody Lund har fått en betydelig rolle i en av verdens største horrorfilmserier. Her som Cecilia Pederson «Saw X». (Norsk Film Distribusjon/Ivan Meza/Lionsgate)

McCody Lund gjør en så bra jobb som noen kunne ha gjort i samme rolle, og ser ut til å more seg med å spille en rett igjennom ond person med iskaldt jokerflir og et totalt fravær av samvittighet. Denne serien følger en klar formel, men «Saw X» rydder plass til litt mer karakterutvikling - noe som betyr at Tobin Bell får mer å gjøre som skuespiller enn i noen av de tidligere filmene. Jeg mistenker at det var en forutsetning for å lokke ham tilbake i torturmanesjen en siste gang. Det betyr samtidig at «Saw X» er den lengste filmen i serien, og med sine nærmere to timer betydelig lengre enn historien klarer å bære. Vi vet umiddelbart hvor dette vil ende, men må tålmodig vente på at John Kramer når i kapp med oss før de gørrete grusomhetene starter. Et par skruballer mot slutten forhindrer at «Saw X» blir hundre prosent forutsigbar, men det er vanskelig å påstå at det er verdt innsatsen å gi denne serien mer kunstig åndedrett nå. Skal man på liv og død (vel, mest død) fortsette «Saw»-sagaen etter dette kan jeg sikkert gi produsentene en tipsliste med flere norske filmkritikere som gjerne kan puttes i torturfellene neste gang.

P.S: det er kanskje også verdt å nevne at det dukker opp en bonusscene midtveis i slutteksten, som nøster opp en løs tråd og gir oss et ekstra gjestespill på tampen.

