Erstatter Liv Ullmanns ansikt i Bergman-klassiker

Rollen som Elisabeth Vogler i Ingmar Bergmans «Persona» er blant Liv Ullmanns mest berømte, og filmen fra 1966 er blant de mest sentrale og omdiskuterte i historien. Nå er filmen gjenstand for et eksperiment med kunstig intelligens, der Ullmanns ansikt fjernes, for å bli erstattet med ansiktet til den finske skuespilleren Alma Pöysti.

Liv Ullmanns ansikt anno 1966 skal ut, og erstattes med ansiktet til den finske skuespilleren Alma Pöysti når «Persona» blir til «Another Persona» ved filmfestivalen i Göteborg i januar 2024. (LOIC VENANCE/AFP)

Inngrepene i «Persona» skal være del av den internasjonale filmfestivalens fokus på bruk av kunstig intelligens innen film, når festivalen går av stabelen i januar neste år. Det er filmfestivalen selv, i samarbeid med SF Studios og rettighetshaveren Ingmar Bergman-stiftelsen, som står bak endringen av den berømte filmen. Ifølge direktør Jan Holmberg i Bergman-stiftelsen er den snart 60 år gamle «Persona» mer aktuell enn noen gang, takket være framveksten og omfavnelsen i vår tid av kunstig intelligens.

– Vi synes «Another Persona» er et briljant prosjekt. Det heter i Bergmans film fra 1966 at «Hvert tonefall er en løgn. hver bevegelse en forfalskning». Dette er enda mer sant i dag! I en tid der vi lar oss erstatte av maskiner og på samme tid leter etter vårt autentiske selv, sier direktør Holmberg i Bergman-stiftelsen som råder over filmskaperens arbeider.

Ullmann-film uten Ullmann

Hensikten bak KI-inngrepet i »Persona» er å blant annet å fokusere på hva som skjer med en film når KI tar over kontrollen. Den KI-genererte «Another Persona» skal bare vises en gang, som del av festivalprogrammet, og med Liv Ullmann og Alma Pöysti til stede under visningen. Den finske skuespilleren har de siste par årene vært å se blant annet i hovedrollene i Tove Jansson-biografien «Tove» og Aki Kaurismäkis «Høstgule blader». «Another Persona» er et sprøtt eksperiment hun har begitt seg inn på med varsomhet og nysgjerrighet, sier skuespilleren i pressemeldingen om prosjektet.

– Dette er fascinerende fra et skuespiller-eksistensielt ståsted, og det kommer med både filosofiske, tekniske, moralske og opphavsrettmessige dimensjoner. Bergman og Ullmann er idoler, og «Persona» er et mesterverk. Derfor går jeg inn i prosjektet med stor ydmykhet og respekt, sier Pöysti.

KI-eksperimentet under filmfestivalen gjejnnomføres på Ingmar Bergmans berømte «Persona», siden filmen berører tematikk som menneskelige masker, roller og skuespill. Filmen fra 1966 er en av Bergmans mest omdiskuterte, og den første han gjorde med Liv Ullmann. Her er paret under innspillingen av «Ansikt mot ansikt» i 1975. (Cinematograph Ab / De Laurentiis / The Kobal Collection/AFP)

«Persona» er kjent som en av Ingmar Bergmans mest komplekse og omdiskuterte filmer, der Bibi Andersson har rollen som sykepleieren Alma som tar seg av skuespilleren Elisabeth Vogler i et avsides sommerhus på landet.

Liv Ullmanns første film med Ingmar Bergman, «Persona» fra 1966, er del av et KI-eksperiment på den internasjonale filmfestivalen i Göteborg i januar. «Another Persona» skal kun vises en gang, og skuespilleren selv skal være tilstede under visningen. (Mode Steinkjer)

At det er nettopp denne filmen som er valgt ut til dette KI-eksperimentet handler om at «Persona» berører nettopp tematikk som skuespill, masker og autentisitet, sier Jonas Holmberg, kunstnerisk ansvarlig ved filmfestivalen i pressemeldingen om det ventende KI-prosjektet. Han karakteriserer «Another Persona» som en unik, tankevekkende og urovekkende cinematisk opplevelse.

