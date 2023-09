Med i det norske laksedramaet på Netflix

D.D.E-vokalisten skal riktignok ha en birolle, men Bjarne Brøndbo står på rollelista i den nye dramaserien fra «Lilyhammer»-skaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin.

Innspillingen av serien har pågått siden seinsommeren på Frøya skal handle om to rivaliserende familier som har gjort seg til milliardærer på den svært lønnsomme globale lakseindustrien.

Innspillingen av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvins nye humoristiske drama er i gang på Frøya. Den skal komme på Netflix i 2024. (Sara Angelica Spilling)

Fra «Lilyhammer» til «Lakseøya»

– De siste tiårene har oppdrettsnæringen endret både den norske kysten og den internasjonale matkulturen. Tiden føles riktig for et TV-drama om aktørene i næringen. Det er fantastisk at en global strømmetjeneste som Netflix har motet til å fortelle en så lokalt forankret historie, sier skaperne og forfatterne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin i pressemeldingen fra Netflix. Dette er deres andre samarbeid med Netflix siden «Lilyhammer»-suksessen fra et tiår tilbake.

«Lakseøya» har blant andre Trine Wiggen og Svein Roger Karlsen i sentrale roller i serien som skal handle om familiene Lange og Meyer – som er bitre fiender og harde konkurrenter i lakseindustrien. Andre profilerte navn på rollelista er Axel Bøyum og Kåre Conradi. De skal spille henholdsvis Ivo og Torbjørn Tvedt, men det er ikke kjent hvilke roller de har i dramaet som skal utspille seg på laksemilliardærenes øy, i serien som etter alle øremerker har arbeidstittel «Billionaire Island» på engelsk.

Idrettsgalla 2018 - Hamar OL- Amfi Bjarne Brøndbo får en liten rolle i den neste norske Netflix-serien. (Geir Olsen/NTB)

Serien skal ifølge Netflix by på et morsomt, samtidsaktuelt og dramatisk portrett av oppdrettsnæringen. Regien har Marit Moum Aune («Made in Oslo»), og produsent på serien som skal ha premiere i 2024 er Rubicon.