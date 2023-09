150 har klaget til NRK på Debatten

Den ene klagestormen har så vidt rukket å roe seg før det blåser opp igjen for NRK og kringkastingsrådet. Tidlig i går ettermiddag hadde K-rådet mottatt drøyt 150 klager på Fredrik Solvangs intervju med Erna Solberg torsdag kveld. Torsdag hadde k-rådet behandlet NRKs dekning av Acer-striden, som 6.500 hadde klaget til rådet på. Nå kan Debatten-intervjuet der Fredrik Solvang fokuserte på Erna Solbergs personlige opplevelser den siste uka, havne på K-rådets bord.

150 klager så kort tid etter et program er uvanlig, sekretær Erik Skarrud i kringkastingsrådet, som mottar og går gjennom alle henvendelser til K-rådet fra publikum. Dette omfanget av klager på så kort tid, er erfaringsmessig et tegn på vil komme flere, sier K-rådets sekretær.

Spesielt med tanke på at pågangen til K-rådet fra NRKs publikum har økt og at flere saker har vært gjenstand for uvanlig mange klager bare dette året.

(Beate Oma Dahle/NTB)

I våres var det Sophie Elises NRK-podkast som engasjerte, og satte rekord med 4300 klager. I høst har det dreid seg mye om NRKs dekning av Acer-striden på Erik Skarruds bord, en sak endte på drøyt 6.500 klager før torsdagens møte i K-rådet.

– Motivasjonen til de som klager kan jeg ikke uttale meg om, men at de som henvender seg til oss mener noe om NRK er det ingen tvil om, sier Skarrud. Hvorvidt Fredrik Solvangs «Debatten»-intervju med Erna Solberg blir tema på neste møte i kringkastingsrådet, er det opp til k-rådets ledelse og medlemmer å gjøre. Klagebunken blir sendt til NRK-rådets medlemmer to uker før det er tid for neste møte.

(Lars Thomas Nordby/NTB)

K-rådets leder Snorre Valen var blant de som så Debatten torsdag kveld, men han avslår å kommentere programmets form Han ønsker heller ikke å si noe om pågangen av klager eller om reaksjonene fra publikum gjør det naturlig for K-rådet å debattere Debatten-intervjuet i neste møte i høst.

– Jeg forholder meg til klagene som kommer til K-rådet, først når vi får dem overlevert sier han, og understreker at han ser det som veldig positivt at folk henvender seg til K-rådet.

– Det er et uttrykk for at folk er veldig engasjert i NRK, at de opplever å ha en vei inn, sier Valen. Han foretrekker å forholde seg til rutinene for K-rådets behandling før han vil si noe om Debatten-programmet.

Snorre Valen reagerer derimot på utspillet fra K-rådets varamedlem og Ap-politiker Abdullah Alsabeehgs uttalelser i VG fredag om at Debatten-intervjuet bør tas opp i rådet.

– Jeg synes ikke det er heldig at en politiker fra et regjeringsparti er pådriver for at K-rådet skal ta for seg et intervju med opposisjonslederen. Dette utspillet kan skape tvil om K-rådets funksjon, og være problematisk for tilliten til rådet, sier Valen.

– Min mening er at det er viktig å være bevisst at rådet er oppnevnt av regjering og storting. Vi har rutiner for når hvordan vi velger hvilke saker som skal opp, og i dette tilfelle er det viktig at holder oss til dem. Dette er viktig, ettersom rådet skal være publikums og NRKs verktøy.

(Aslak Borgersrud)

Ap-politiker Abdullah Alsabeehg, varamedlem i K-rådet og varaordfører i Oslo er uenig i Valens kritikk.

– Det er NRK jeg ber om en redegjørelse fra, ikke Solberg. sier Abdullah Alsabeehg.

– Folk har allerede sendt inn klager. Det er nettopp fordi K-rådet er publikums råd at vi nå må behandle klagene som har komme inn på en ordentlig måte, sier Alsabeehg.

– Når flere sier at «Debatten» ble vridd fra politisk til personlig fokus, er det betimelig å spørre NRK om det er dette «Debatten» skal være. Dette handler kun om NRKs tilnærming til en viktig sak., sier Alsabeehg. Han deler ikke Valens frykt for at utspillet hans kan skape tvil om K-rådets rolle.

– K-rådet er et profesjonelt råd, og jeg er sikker på at vi greier å ta disse diskusjonene på en prinsipiell, ryddig og god måte.

