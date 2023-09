Tre filmer kortlistet som Norges Oscar-håp

– Dette er tre filmer den norske Oscar-komiteen mener kan ha en god mulighet til å skille seg ut i konkurransen om en Oscar i kategorien beste internasjonale film, heter det i en pressemelding.

Hvilken film som blir Norges Oscar-håp blir kjent på fredag, da komiteen legger fram hvem de har valgt av de tre kandidatene.

Nytt i år var at Oscar-akademiet krevde at filmenes produsenter selv meldte filmene til vurdering for komiteen. Totalt 13 filmer ble påmeldt og vurdert av årets norske Oscar-komité.

Komiteen består av sju representanter fra bransjeorganisasjonene Filmkritikerlaget og Norsk filminstitutt. Den prestisjetunge Oscar-utdelingen foregår i Los Angeles i USA 13. mars neste år.

[ Anmeldelse: Viktig og smertefullt fra vår nære historie ]