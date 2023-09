Jazz: På konsert med en helt spesielt trio

---

Maria Kannegaard Trio

Live At Dokkhuset

Jazzland

---

Maria Kannegaard Trio, med Ole Morten Vågan på bass og Thomas Strønen på trommer, har lenge vært blant de mest lovpriste jazzmusikerne i Norge. 18 år er gått siden de ga ut sitt første album sammen, «Quiet Joy». Sist de var aktuelle, med «Sand i en vik» i 2020, ble de fortjent belønnet med Spellemannprisen. «Dette er et av Norges beste band, uansett sjanger», rapporterte jeg fra Kongsberg sommeren 2021. Siden har de bare så vidt vært å høre, men torsdag 21. september kommer anledningen igjen på Nasjonal Jazzscene i Oslo.

Konsertopptaket som nå kommer på plate er spilt inn på Dokkhuset i Trondheim i mai 2020. Albumet åpner med «Dokking», et improvisert stykke som viser trioens beste egenskaper. Bass og trommer finner en groove som både er løs og stødig på en gang, pianisten henger seg på, og de spiller seg opp til store, brusende høyder sammen. Sjelden er dynamikken i et band sterkere, fra lekre detaljer fra hvert av medlemmene, til de store høydene i samspillet.

«Min ingen» er den mest spennende låten å høre igjen. En vi først ble presentert for i en elektronisk versjon på Kannegaards mektige soloalbum «Nådeslås» fra 2019, som en beroligede meditasjon etter mange sterke inntrykk. Kan jeg igjen anbefale alle med en viss musikalsk nysgjerrighet å høre dette albumet også?

«Min ingen» kom igjen i en dobbel så lang utgave med trioen på «Sand i en vik», med en ny struktur som også var etablert på denne konserten. Utførelsen her har imidlertid andre nyanser. Kannegaard spiller det nydelige temaet, de to andre faller forsiktig inn før pianisten begynner å improvisere over melodien, hun rydder god plass til alle tre, og alt ender i en overveldende stående bølge. Ni minutter som er over før du vet ord av det.

«Live At Dokkhuset» kommer i første omgang bare ut på vinyl. «Bortimot», elleve minutter her, er likevel ute på strømmetjenester i forkant av albumet. Den mest umiddelbart fengende melodien deres er et annet langt og godt eksempel på de mange gledene resten av albumet byr på.





