Den stjernespekkede Abba-musikalfilmen «Mamma Mia!» hadde premiere i 2008 og ble etterfulgt ti år senere av «Mamma Mia! Here we go again».

At hennes karakter Donna ikke overlevde oppfølgeren, er ikke noe problem, mener Streep.

– Hvis hun (produsent Judy Craymer) kan finne ut en måte å reinkarnere Donna på, så er jeg med. Eller det kan være som i en såpeopera, der Donna kommer tilbake og avslører at det faktisk var tvillingsøsteren hennes som døde, sier hun til Vogue.

I samme artikkel forklarer Amanda Seyfried, som spilte datteren Sophie i filmene, at hun også kunne tenke seg å lage en film til.

– Våg å vise meg en eneste person som ikke vil ha en tredje «Mamma Mia!», sier hun.

Også Pierce Brosnan og Colin Firth sier at de er klare til å være med igjen. Stellan Skarsgård er ikke like optimistisk.

– Jeg kommer til å ligge i en urne når et manus til «Mamma Mia 3» er klart, men jeg deltar gjerne som en askehaug, sier han til Vogue.

[ (+) ABBA: Det beste vi kunne håpe på etter 40 år ]

[ (+) Et storverk i norsk litteratur fra fra Lars Mytting ]