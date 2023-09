Bylarm 2023: Her er Dagsavisens tips

I år feirer Bylarm 25-årsjubileum. De gjør ikke noe poeng av dette nå, siden de markerte sin 25. utgave i fjor (dette er ikke det samme, nemlig). I disse dager kan vi også minne om at det er 15 år siden Bylarm slo seg ned i Oslo for godt, med drahjelp fra byrådsleder Erling Lae (H). I alle disse årene har Bylarm vært en feiring av det nye i norsk musikk. Selv om de fleste artistene fortsatt er relativt ukjente er det framtida som står på scenene.

Det første Bylarm gikk av stabelen i Trondheim i 1998. Omfanget var langt mindre enn i dag, men grunntanken var den samme. Et av de mange håpefulle nye navnene som spilte var gruppa Something Odd. Det var fortsatt fem år igjen til frontmannen Odd Nordstoga skulle bli allemannseie, og sånn har det alltid vært med Bylarm. Kaizers Orchestra spiller 56 utsolgte konserter for 84.000 mennesker i høst. Det var svært få som oppdaget dem da de først viste seg fram på Bylarm i Bergen i 2000. Andre som gjorde seg bemerket for første gang i 2000 var Tungtvann, Röyksopp og St. Thomas, mens han fortsatt spilte med gruppa Emily Lang. Alle navn som preget norsk musikk i årene som fulgte.

Bylarm ble en viktig faktor i et oppsving for norsk musikk rundt århundreskiftet, sammen med den nye Øyafestivalen, Platekompaniet, NRK P3 og en gullalder for omtaler i norske aviser. Konkurransen om å oppdage de nye navnene først var frisk, og førte til en oppmerksomhet rundt ny norsk musikk som har holdt seg siden. Men få fikk med seg den nye duoen Karpe Diem i Stavanger i 2005. I 2006 satt vi en formiddag og hørte Susanne Sundfør i et lite telt på kaia i Tromsø, sammen med tilfeldig forbipasserende med handleposer.

I den store offentligheten har popmusikken alltid handlet mest om å være størst. Det er vel og bra med Taylor Swift, men hvis man ikke kan reise til et land langt unna og betalte ei månedslønn for å se henne sammen med 50.000 andre så finnes det altså billigere, kanskje ikke bedre, men i alle fall gode muligheter til å oppleve andre artister uten ta opp forbrukslån. Det er ikke gratis å gå på Bylarm heller, men mange av spillestedene selger billigere pass som gir adgang til å vandre mellom akkurat disse stedene, f.eks. Vulkan/Pokalen/Krøsset og Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene.

Bylarm har noen færre artister på programmet enn i senere år, men fortsatt flere enn nok til at ingen rekker over alt. Over 100 navn på 14 scener sentralt i Oslo. Noen av dem kommer til å bli veldig mye mer kjent i årenes løp.

Dagsavisen har merket seg 12 av de mest lovende nye navnene på programmet. Vi begrenser oss til de norske artistene. Bylarm har enda flere fra det store utlandet, og vi minner igjen om at Billie Eilish og Lewis Capaldi spilte på hver sin klubb i Oslo med en halvtimes mellomrom under Bylarm 2018.

Vi har ikke tatt med de navnene vi regner som ganske kjente fra før, og som uansett er færre enn på lenge: Jonas Benyoub vant Stjerneskudd-prisen i fjor, og kommer tilbake med konsert i forbindelse med at han deler ut prisen i år. Plaza er kjent fra gruppa Undergrunn, og følger etter fjorårets solokonserter med Marstein og Jon Ranes. Klossmajor fikk fin omtale for sitt første album her i avisa i fjor. Malin Pettersen fikk Spellemannprisen i country for 2018, Ingrid Jasmin fikk den i åpen klasse for 2022. Vi anbefaler absolutt disse også, men slår her et slag for dem som færre har hørt om før. Og legger i rettferdighetens navn til at det er alltid er gode artister som ikke får den oppmerksomheten de fortjener før Bylarm, men etterpå...





Live Hanken

Live Hanken er først ut, og en av de mest lovende artistene på Bylarm i år. (All Things Live)

Bylarm begynner torsdag kl. 19. Da står Live Hanken på scenen i Kulturkirken Jakob. Hun kommer fra Ålesund, som har vist seg å være et godt utgangspunkt for stor popmusikk. I dag studerer hun på Musikkhøgskolen, men høres ut som en ferdig utdannet popartist, flink nok til å ha vært med på en av Darling Wests «Family Sessions». Ingen offisielle utgivelser å spore ennå, men en video med «Oh Sweet Love» i Ocean Sound-studioet utenfor hjembyen er lovende nok.

Sliteneliten

Sliteneliten spiller politisk viserock, humoristisk, men neppe ironisk, og hadde det vært for 50 år siden hadde de vært på plateselskapet Mai – som noen av forbildene deres. Gode å ha i etterdønningene etter valget. Et forfriskende alternativ til alle de store popdrømmene også, hør deg gjerne opp på albumet «Me kan’kje sei nei te da som e bedre», som typisk nok kom 8. mars.

Veslemøy Narvesen

Veslemøy Narvesen spiller trommer i en lang rekke sammenhenger, blant andre i de lovpriste gruppene Kongle Trio og Mall Girl. Som soloartist er hun sanger også, og godt plantet i jazzlivet, med en melodiøs teft som gjør sangene hennes til store, delikate opplevelser. Debutalbumet kommer i oktober.

Nelly Moar

Nelly Moar er en av flere fine nye stemmer på Bylarm i 2023. (Synne Sofi Bønes)

Fem singler det siste året har antydet at bergensbaserte Nelly Moar er verdt å følge med på. Stemmen hennes er klar og inntrengende, sangene delikate, og lyden er smektende r&b med en grunntone som avslører jazzutdannelsen hennes.

Lille Venn

Lille Venn er Helene Brunæs, som har flyttet mye rundt i verden før hun nå har slåss seg ned i Norge. Ambisjonen er nok å dra ut i verden igjen, for dette er gitarpop med internasjonal appell. Sterk konkurranse på dette området, men Lille Venn skiller seg fordelaktig ut i mengden

Vettche

Vettche er jærsk for «vet ikke», og navnet på et ungt band fra Sandnes og Stavanger. De presenterer seg som et boyband, ikke noe galt i det, og lager såpass fengende sanger at appellen kan spre seg utenfor deres egen aldersgruppe.

Maria Petra

Jørgen Dahl Moe

Maria Petra og Jørgen Dahl Moe jobber sammen, men opptrer hver for seg på Bylarm. (Universal Music)

Maria Petra Brandal og Jørgen Dahl Moe opptrer hver for seg på Bylarm, men de skriver sanger sammen, og ga ut den veldig fine singelen «Wherever You Go» tidligere i år. Denne kan de altså få framført fire ganger på festivalen. Begge har bakgrunn fra The Voice på TV, og lager melodiøs pop, med melodier godt over gjennomsnittet. Moe vant også Melodi Grand Prix Jr allerede i 2009, og har tydeligvis forberedt seg lenge på å komme tilbake som voksen artist.

Herkedal

Noen der ute som savner det manglende leddet mellom Talk Talk og Scott Walker, spurte vi da Herkedal ga ut låten «When Heaven Calls». Hvis svaret er jan, bør man høre på Øystein Hegvik, eller Herkedal. Mange vil huske stemmen hans fra en viss musikkonkurranse, men dette er noe helt annet helt annet med den store, krystallklare og pastell-dype stemmen liggende høyt i front.

Hillari

Hun hadde knapt utgitt noe da hun ble booket til både Øya og Bylarm i år, men vi skjønner hvorfor. Hillari er RnB med klassisk sus, men med personlige anslag, drevet av en formidabel stemme og en vokal som snører inn ordene på en melodisk, sterk og fascinerende måte. På Øyafestivalen viste hun seg også som en usedvanlig scenesikker artist, og ble belønnet med en 5-er her i avisa. Norsk musikks neste internasjonale stjerne.

Storm på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Storm

Han har ennå ikke lov til å kjøre moped, men representerer starten på en ny æra innen metal. 14 år gammel overbeviste Storm fra Trondheim stort på Tons of Rock, og maken til debut i dette formatet har vi knapt hørt. Leo Davadi Sundli er hardcore, metalcore, punk og melodrama i en og samme pakke, og live har han en innlevelse, en vokal innsats og en personlighet som flere eldre artister kan se langt etter.

Ratthew spiller på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Ratthew

Denne trioen har røtter i Narvik, men ser og høres ut som om de kommer rett ut fra den glamorøse punkundergrunnen i London eller Berlin. Dada-punk er merkelappen, og selv om de er ferske og har kun et par singler å vise til, har de en energi og en humor på scenen som eksploderer i farger og rytmisk punk. Kan bli riktig så morsomt.

Kristine blir rapper

Kristine Utne Stiberg ble en av sommerens snakkiser allerede før hun debuterte som Kristine Blir Rapper med singelen «AK (Alle Kom)». Hun synger på alle tre skandinaviske språkene, gjerne i en og samme setning, og kan kalles en tidlig Silvana Iman ispedd ureddheten til Tessa og flyten til Cezinando. Med tunge beats og lettfattelige refrenger går hun ikke stille i dørene. tekstene er sensuelle og seksuelle, men også satiriske og iscenesatt. Så er hun da også scenekunstner først og fremst, så hvorvidt dette skal tas alvorlig eller ironisk vil vise seg.

