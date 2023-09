Jernkvinne med stålfokus

---

Israels såkalte «jernkvinne» har vært temaet i flere filmer, kanskje mest minneverdig som «A Woman Called Golda» tilbake i 1982. En tre timer lang TV-produksjon der Ingrid Bergman gjorde sin aller siste skuespillerprestasjon. Nå tar Helen Mirren over rollen som omstridte Golda Meir, som var Israels eneste kvinnelige statsminister (fram til dags dato) og den første kvinnelige statslederen i Midtøsten.

«Golda» har opparbeidet seg noen negative reaksjoner på sosiale medier, fordi Mirren (i likhet med Ingrid Bergman) ikke deler det samme etniske opphavet som Golda Meir. Den 78-årige Oscar-vinneren var trolig en essensiell årsak til at man fikk skrapt sammen finansiering til et drama med såpass smalt nedslagsfelt. Allikevel, hvis du må dekke en skuespiller med så mye latekssminke at hun nærmest blir ugjenkjennelig, da er det et spørsmål om hun er særlig velegnet for rollen.

Helen Mirren gjør som vanlig en helt habil innsats, selv om vi aldri glemmer at skuespilleren gjemmer seg et sted under all sminken. Dette er i mindre grad en biografisk film, og mer en subjektivt skildring av Golda Meirs sinnstilstand under Jom kippur-krigen høsten 1973 – i stil med det Pablo Larraín gjorde med «Jackie» (2016) og «Spencer» (2021). Synd regissør Guy Nattiv ikke er i besittelse av Larraíns evner til å fange opp innsiktsfulle detaljer og psykologisk dybde.

Vi møter først Golda Meir i sin tyngste tid, mens hun blir avhørt av Agranat-kommisjonen; som etterforsket hvordan den innledende fasen av krigen gikk så katastrofalt galt for Israel. En utslitt, lutrygget bestemor med triste øyne og hovne ankler, som kjederøyker så intenst at man blir uvel av å se henne. Noen uker tilbake i tid blir den israelske regjeringen advart at egyptiske og syriske styrker planlegger et storstilt angrep på den jødiske forsoningsdagen, men de undervurderer grovt trusselen – og Golda Meir står plutselig oppe i en krig som kan utslette Israel fra kartet.

Hun sender forsvarsminister Moshe Dayan (Rami Heuberger) for å overvåke kampene på Golanhøydene, der israelske soldater blir slaktet i bomberegnet fra syriske tanks. Men fremfor å gi oss en innføring i den ekstremt kompliserte sosiopolitiske situasjonen som ledet opp til krigen, får vi oppleve hendelsene fra den stadig mer ustødige synsvinkelen til Golda Meir. Mens alt dette utspiller seg går statsministeren i all hemmelighet igjennom strålebehandling for lymfekreft, som tok livet av henne fem år senere.

Filmen frikjenner ikke Golda Meir for alle feilvurderingene under opptakten til Jom kippur-krigen, men understreker at hun var sterkt redusert og ble ledet på villspor av mektige menn med egne agendaer. Å være verdensleder betyr at man er pent nødt til å påta seg ansvaret for andres inkompetanse, feilvurderinger og dårlige dømmekraft.

Stundens alvor sørger for at Helen Mirren tilbys få muligheter til å skildre Golda Meirs betydelige sjarm og sans for humor, som kun kommer til syne mot slutten i et arkivopptak fra hennes pressekonferanse med den egyptiske presidenten Anwar Sadat. Det er vanskelig å påstå at «Golda» gir oss en dyp innsikt i hva Meir egentlig følte om krigen som gjorde ubotelig skade på hennes omdømme, men vi får en klar fornemmelse av at hun benyttet sin bestemoderlige utstråling som et skarpladet våpen for å avvæpne motstandere.

