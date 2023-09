Standup-stjerna Jack Whitehall til Oslo: – Jeg er litt av en skuffelse i hverdagen

Han er en selverklært overklasse-komiker som har rukket å bli populær, ikke bare i Storbritannia, men også i Norge og resten av Europa og i USA. 1. oktober kommer standup-stjernen Jack Whitehall til Oslo med sitt nye show «Settle Down» som best kan oversettes med «å slå seg til ro» – en passende tittel for 35-åringen som har rukket å få seg både dame, barn, bil og hund siden sist han var på turné.

Forestillingen i Oslo Spektrum blir hans første Norgesbesøk.

– Jeg har fått høre at dere nordmenn har en ganske lik humor som oss briter, så forhåpentligvis blir det ikke noen ubehagelige overraskelser. Og jeg antar at folk har ganske god peiling på hvordan vitsene mine er, uansett fra serien på Netflix og sånne ting, sier han til Dagsavisen.

For mange nordmenn er jo komikeren kanskje best kjent som stjernen i reiseshowet «Travels With my Father» på Netflix, der han stiller sammen med faren Michael Whitehall. Men, han er også aktuell med filmen Robots, en romantisk sci-fi-komedie, skrevet av folkene som laget «Borat» og har medvirket i en rekke filmer og talkshow på TV.

Jack Whitehall under Brit Awards i 2019. (Joel C Ryan/AP)

Turneen med det nye showet er hans første på 4 år. Og han savner turnélivet. Synes lite kan sammenlignes med å opptre live.

– Jeg har hatt en liten pause fra det. Jeg var nødt til å leve litt innimellom, og dermed skjedde det ganske mye i min verden. Jeg fikk en partner og flyttet sammen, vi fikk en hund, og nettopp også en baby. Så det er nok av ting å hente stoff fra akkurat nå, sier han. Og innrømmer samtidig at det har vært en utfordring.

Hittil har jeg definitivt vært et slags mannebarn, ganske umoden faktisk, og litt låst i rollen som barnslig tøysekopp. — Jack Whitehall, komiker

– Hvordan er det for en komiker som har beskrevet seg selv som en evig guttunge å selv bli far?

– Hittil har jeg definitivt vært et slags mannebarn, ganske umoden faktisk, og litt låst i rollen som barnslig tøysekopp. Så det har vært nesten surrealistisk å selv bli far, gjøre pappagreier, ta ansvar og alt de voksengreiene.

– Så nå blir det mest dad-jokes?

– Ja, det er definitivt noen dad-jokes som sniker seg inn i settet. Jeg tror jeg alltid har gjort dad-jokes, faktisk og når publikum har stønnet litt oppgitt, har jeg latt være å fortelle dem neste kveld. Men nå liker jeg reaksjonen de får, og det tror jeg er et tegn på at jeg har blitt pappa på ekte.

[ «Moulin Rouge!» på Chateau Neuf - her er det fare for allsang! ]

Komikermyte

Det nye showet hans har fått blandet mottakelse i britiske aviser. «Barnslig tegneseriehumor» skrev The Guardian. «Er dette det beste han kan prestere?» undret The Times. «For lykkelig til å være morsom» skrev Telegraph og ga showet to stjerner.

– Britiske kritikere har antydet at du bokstavelig talt er for glad nå til å være morsom? Må komikere være litt deprimerte eller triste for å være morsomme?

– Ja, jeg tror definitivt det finnes en slags forestilling om den triste klovnen som bruker komedie som en slags ventil, og publikum som terapeuter. Og jeg føler at jeg også bruker litt av det i materialet mitt, at jeg elsker å fortelle anekdoter der jeg gjør meg selv til latter så mye som mulig, sier han og legger til at han liker å tenke at humoren hans også er en fin avledning fra de alle de deprimerende tingene som skjer i verden akkurat nå.

– Det er kanskje en av de mest positive sidene ved denne bransjen – å kunne gi folk ett par timers pusterom hvor de ikke trenger å tenke på noe annet, og hvor de kan komme og høre meg fortelle en masse vitser på min egen bekostning.

[ «Evig Ung»: Dette kan bli høstens store publikumsmagnet ]

Wokekultur

Mange komikere mener at woke-kulturen sensurerer komikken deres i en tid preget av politisk korrekthet.

– Kan du spøke om alt mulig nå? Brexit, for eksempel? Eller er det fortsatt for ferskt?

– Brexit har en tendens til å virke litt avskrekkende på publikum. Jeg tror man kan spøke om det, men det er ingen som vil snakke om det. I Storbritannia er folk så lei av det fordi det er det eneste man har snakket om så lenge. Så det er definitivt et ord jeg holder meg unna. Når det gjelder materiale, jeg vet ikke, jeg tror det er den store fordelen med å gjøre liveshow, at du kan si hva du vil.

Brexit har en tendens til å virke litt avskrekkende på publikum. — Jack Whitehall, komiker

Britisk standup-scene har hatt mange dyktige komikere opp gjennom historien. Men om vi ser på de aller groveste og mest ukorrekte er det pinlig med hva som fikk passere på 70- 80- og 90-tallet.

– Folk som Jim Davidson og Roy Chubby Brown ville garantert blitt kansellert på 30 sekunder i dag?

– Tidene har definitivt forandret seg siden jeg opplevde de gutta der, ja. Man må definitivt være mer forsiktig med hva man sier på scenen i dag. Det kan av og til være litt vanskelig, men heldigvis tror jeg at jeg så langt har klart å holde meg på riktig side, og ikke gjort forarge for mange.

– Men er det problematisk? Er det ikke lov å tulle med absolutt alt?

– Det er klart at hvis du er på TV eller i en Netflix-spesial, er det litt mer press og sensur. Da må gjerne advokater se på det først, og du kan få en skikkelig backlash hvis folk oppfatter det du sier på feil måte. Men når du er live, i et lokale med bare deg og publikum, føles det friere, og du kan gjøre mer som du vil. Og det tror jeg helt klart at publikum setter stor pris på.

2018 British Academy Britannia Awards presented by Jaguar Land Rover and American Airlines - Social Ready Content Med Jim Carrey under British Academy Britannia Awards for noen år siden - da Whitehalls komikerliv var mer rock'n'roll. (KEVIN WINTER/AFP)

Nepo-baby

Jack Whitehall er født og oppvokst i London og begynte sin karriere på Edinburgh Festival Fringe i 2007. Både mamma Hilary Gish og far Michael Whitehall er skuespillere. Og som barn ønsket også Jack så intenst å bli skuespiller at han overtalte far, som også er skuespilleragent til bruke sine kontakter slik at han fikk gå på en privat audition for rollen som Harry Potter.

– Det gikk ikke så bra, jeg hadde ikke lest bøkene og ante ikke hvem Harry Potter var. Det skjønte de relativt raskt, så mine kontakter hjalp ikke så mye akkurat, ler han. I et intervju med The Guardian innrømmet han blant annet at hans største frykt er å bli som sin far.

– Men det er trygt å kalle deg en nepo-baby?

– Jeg sier alltid at han er en nepo-pappa, og han liker ikke at jeg sier det. Men det var faktisk jeg som gjorde ham berømt. Han var bare en fyr i bakgrunnen, og så la jeg ham ut på Netflix, og han har en egen karriere, ler Jack Whitehall.

Men innrømmer at faren alltid har vært et forbilde.

– Er han morsom?

– Ja, ja, han har alltid vært veldig morsom. Han har en fantastisk humoristisk sans. Jeg vet at noen ikke helt skjønte ham og syntes han var veldig irriterende, mens andre syntes han var verdens morsomste person. Jeg liker egentlig den splittelsen, sier Jack Whitehall.

[ En TV-høst å se frem til ]

Tykk hud

I starten av karrieren forsøkte han å legge av seg snobbedialekten sin på scenen, og fake en cockney-dialekt.

– Ja. Jeg gikk gjennom mange forskjellige inkarnasjoner av min persona på scenen, for jeg ville ikke at noen skulle vite at jeg var en snobbete fyr fra en overklasseskole. Så jeg endret stemmen min og tok på meg en slags Russell Brand-aktig East End-dialekt og prøvde å lure folk. Men folk skjønte fort at det var en fasade, og jeg måtte droppe det og tørre å være meg selv.

Publikum kan være nådeløse, men Jack Whitehall sier han er blitt mer robust med årene, flinkere til å takle de tøffere spillejobbene.

– Før ble jeg oppslukt av dem og gikk hjem og var veldig, veldig lei meg i flere dager. Men etter 15 år er jeg blitt mer tykkhudet, jeg børster det av meg og går videre.

– Men har du noen rutiner du gjør før du går på scenen for å forberede deg?

– Egentlig ikke. Jeg er en gammel mann nå, jeg spiser takeaway-mat og trener.

– Men, du er bare 35?

– Ja, 35, men med innmaten til en 70-åring.

– Når man lever av å være morsom på jobb blir man gretten privat?

– Ikke gretten, men definitivt ikke morsom hele tiden, da ville jeg blitt helt uutholdelig. Jeg er definitivt mindre sprudlende og litt av en skuffelse i virkeligheten, det er jeg klar over.

[ Kvelertak vil stagge fanden selv. ]

---

Fakta

Jack Whitehall (35)

– Det er klart at hvis du er på TV eller i en Netflix-spesial, er det litt mer press og sensur. Da må gjerne advokater se på det først, og du kan få en skikkelig backlash hvis folk oppfatter det du sier på feil måte. Men når du er live, i et lokale med bare deg og publikum, føles det friere, og du kan gjøre mer som du vil. Og det tror jeg helt klart at publikum setter stor pris på.DRAFTJS_BLOCK_KEY:5g1ga

Han ble kåret til King of Comedy ved British Comedy Awards i 2012, 2013 og 2014.

Netflix-showet «Travels With my Father» gikk i fem sesonger, og de siste filmene hans inkluderer «Clifford the Big Red Dog» og «Jungle Cruise». Spiller også i Apple TVs krimkomedie «The Afterparty».

Han bor i London sammen med modellen Roxy Horner og parets datter

---