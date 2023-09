Jazz: Forførende og friskt jubileum

---

JAZZ

Bushman's Revenge

All The Better For Seeing You

Is This Jazz?

---

Da Bushman’s Revenge debuterte med albumet «Cowboy Music» i 2007 konkluderte Dagsavisens jazzanmelder Roald Helgheim med at det var «full guffe frå start, med innlagde kvilepauser». Siden da har trioen, bestående av Even Helte Hermansen (gitar), Rune Nergaard (bass) og Gard Nilssen (trommer), etablert seg som en sikker leverandør av gitarbasert jazzrock i et landskap der veien er kort fra tung rock og breiale riff til frihetssøkende jazz, med en gitarist som låter som en Tony Iommi i et øyeblikk og en Bill Frisell i det neste.

På albumet «Never Mind the Botox» fra 2012 serverte trioen like gjerne en blytung versjon av Black Sabbaths antikrigslåt «War Pigs» før de, som om det var mest selvsagte i verden, gled sømløst over i Ornette Colemans «Lonely Woman». Gjennom de 20 årene de har holdt på, har trioen også spilt seg gjennom McCoy Tyners «Contemplation og Motorheads «Damage Case». Det sier noe om bredden i inspirasjon.

Den rå kraften er ikke borte når Bushmans’s Revenge kommer med sitt ellevte band siden trioen så dagens lys for tjue år siden. Men uttrykket har endret seg underveis, slik vi også hørte på «Et hån mot overklassen» fra 2019. På ferske «All the Better for Seeing You» møter vi en mer neddempet og ettertenksom trio, det er ikke full guffe fra start, de åpner i det lavmælte hjørnet, med et strøk av melankoli over Hermansens gitar, på «Halvannen time – an hour and a half, more than enough», en sval og vakker sak signert gitarist Hermansen.

Vi møter noe av den rå kraften på «Hollowed Be Thy Fame», der de med et fengende riff i bunn viser hvor forførende og frisk trioens særegne blanding av uttrykk kan låte, det forenes på unikt og utsøkt vis på en låt som demonstrerer den kollektive kraften hos denne trioen. Men det er først på «Raptus Norvegicus», etter nok en ballade, de skal kline til for alvor, det bygger seg kontrollert opp til et eksplosivt driv, en kollektiv kraftpille, før de synker tilbake i balladelandskap og sier «Takk for seg». Det er en nydelig avslutning på et sterkt album fra en av landets heftigste trioer.

