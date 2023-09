Helgens nye låter: Ingrid Jasmin sier «Sorry», Nils Bech rapper Bjørn Eidsvåg og Dagny har solbrillene på

Ingrid Jasmin er ute med ny musikk. Låten «Sorry» er hennes første siden fjorårets debutalbum. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Ingrid Jasmin

«Sorry»

---

Ingrid Jasmin fortsetter å fascinere med sin unike og smittende kombinasjon av flamenco, pop, norsk folkemusikk og nå også elektronika i miksen. For oss som har fulgt henne en stund var det ingen overraskelse at hun i vår fikk Spellemannpris i åpen klasse for debutalbumet «Luna», men det førte til at et langt større publikum her hjemme fikk øynene opp for den unike stemmen og måten hun forvalter flamenco-tradisjonen på. Nylig trakk også amerikanske Billboard fram Jasmin i sin månedlige spalte «On The Radar Latin», hvor de peker på det de kaller «uslepne diamanter» som er verdt å følge med på.

Ingrid Jasmin: «Sorry»

Den nye singelen «Sorry», som er lett rotfestet i den feststemte og sensuelle «bulería»-tradisjonen, vil bare gi denne ballen enda mer fart og skru. Med Mozilla (Morten Gillebo) som produsent og medlåtskriver sammen med Jasmin selv og José Manuel Ruiz Rosa, er det blitt en småvampete og flørtende låt som både er dansbar og sensuelt suggererende. Myke og dunkle rytmer under en buktende vokal på både spansk og engelsk ypper til herlig bruk av kor og «palmas». Ingrid Jasmin er klar for Bylarm. Tar hun med seg denne, og det gjør hun jo, vil det garantert bli suksess.

Oslo-trioen Klossmajor er klar med ny låt i forkant av Bylarm-opptreden: «Papp og papir» (Guro Sommer)

---

5

LÅT

Klossmajor

«Papp og papir»

---

Klossmajors «Papp og papir» er første låt fra et album som er varslet neste år, som da vil bli Oslo-trioens tredje fullengder. Dette er en fin forsmak på fortsettelsen til «Det order seg for snille jenter» (2022), debuten som ordnet mye kritikerskryt, og årets oppfølger «Alt jeg ikke har». Det er med andre ord høy produktivitet i bandet som nå også er booket inn for Bylarm-deltakelse.

Klossmajor: «Papp og papir»

«Papp og papir» handler om hverdagens kildesortering på et plan også utenfor det som konkret kastes i konteinerne. Noen ganger kaster man feil, men på gode dager går alt som det skal. Låtskriver Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø tar på småmelankolsk vis for seg «ting jeg burde stoppa før de tok slutt», og serverer det i en popinnpakning som for all del ikke må gå i kildesorteringen. Nydelig refreng, øsende gitarlek og en finstemt bruk av de tre stemmene gjør dette til en av trioens beste sanger så langt.





Dutty Dior er ute med «Body». (Warner)

---

3

LÅT

Dutty Dior

«Body»

---

Få artister er strømmet så mye som Dutty Dior de siste årene. Kristoffer Castin Åman som han også heter, har vunnet priser og hatt suksess både med egne låter og samarbeidsprosjekter med en hel rekke artister som Karpe, Arif og ikke minst Isah, da med monsterhiten «Hello» tilbake i 2019. Den har fortsatt en betydelig ledelse på alt annet han har gjort. Nå kommer «Body», noe av det første han gjør i kjølvannet av debutalbumet «Det er mindre ensomt alene», og den har noen av de samme vibrasjonene som «Hello» i både oppbygning og arrangement. Her er høyt tempo skrudd sammen med en vokal som gir god svai i ryggen når han på en sømløs blanding av norsk og engelsk og smått kroppsfiksert flørter seg nedover gata med linjer som «jeg kan ikke gå en dag uten min babe».

Dutty Dior: «Body» (Warner)

Stor mer avansert trenger egentlig ikke «Body»-produksjonen å være for å kunne fungere. Den er skrudd sammen av Chrisander «Pluto» Rønneseth, men på minussiden er en vokal så proppa med autotune-effekter at Diors egen personlighet og stemmeautoritet forsvinner i det hele. En god låt, som kunne vært mye bedre.

Nils Bech og Bjørn Eidsvåg synger duett på førstnevntes album «Jeg elsker han». (Fin Serch-Hanssen)

---

5

LÅT

Nils Bech

«Vi to»

---

Vi så ikke denne komme. At Nils Bech kan åpne en forundringspakke med et Röyksopp-aktig elektronisk teppe av medrivende vellyd er ikke overraskende, men at han skulle invitere inn Bjørn Eidsvåg er ikke nødvendigvis synonymt med en gitt himmelsk kobling. Det skjer på hans lenge bebudede album «Jeg elsker han».

Bechs vokal er sterkere enn noensinne, og inn kommer Eidsvåg ruslende som en semirapper uten håndspåleggelsen som ofte preger hans egne sanger. Han ble eksponert for og utfordret av en ny generasjon i «Hver gang vi møtes», og her betaler han litt tilbake for alt det ga han, blant annet Emma Steinbakkens monsterhit med coverversjonen av «Floden».

Nils Bech: «Jeg elsker han»

Albumet «Jeg elsker han» består av duetter med et bredt utvalg artister. Som helhet er dette et av høstens aller fineste, og for svært mange vil det også være viktig å høre at kjærligheten mellom menn eller to av samme kjønn kan uttrykkes gjennom popmusikk og mellom artister som setter spor etter seg. Det er faktisk ikke ofte man hører det i populærmusikken, enn så naturlig det er også de største artistene imellom.

Mange av sangene her har vært utgitt før, og blitt framført blant annet på konsertene Nils Bech har holdt i Operaen. Blant dem «Touch» med Dutty Dior, «Gi meg tid» med Emir, «Ny fyr» med Kristian Kristensen og tittelkuttet, det eneste på albumet hvor Nils Bech synger alene. Her kommer «Jeg elsker han/Jeg elsker hu» ikke overraskende i duettversjonen også, sammen med Frida Ånnevik, som har vært en livefavoritt. Og altså «Vi to» med Bjørn Eidsvåg, som bidrar til å gi prosjektet en ny dimensjon, to stemmer fra hver sin generasjon som ikke synger til hverandre, men om de samme følelsene. Dette blir en av de låtene vi kommer til å høre over alt i høst.





Orangekake, eller Amina Hassan som hun egentlig heter. (aminacookielover)

---

5

EP

Orangekake

«Ceeb»

---

RnB-artisten Orangekake, eller Amina Hassan, har imponert tidligere med singlene «Daddy Issues» og den lekne, nesten flamencoinspirerte «Voodoo». Særlig førstnevnte er skarp i kantene, men i likhet med de andre låtene til Orangekake har også den en myk kjerne som får fram et sterkt budskap og rekkevidden i Hassans gode stemme, som bare fortsetter å imponere nå når debut-EP-en er her. Foruten de to nevnte sangene viser EP-en «Ceeb», som betyr skam på somalisk, en dreining mot tyngre beats gjennom åpningssporet «Worthy» og mot afrobeat, særlig på låtene «Free» og «Devil In Disguise».

Orangekake: «Ceeb»

«Devil In Disguise» har en rytmisk innbydende innpakning, men er et knallhardt oppgjør med en skadelig person, en djevel bak masken. Da er det vel lov å vente på at vedkommende skal dø, selv om man allerede har greid å komme seg unna og bort. «Ceeb» handler overordnet om løsrivelse, og å ta kontroll over sitt eget liv. Det gjør Amina Hassan til de grader her, både som artist og i måten hun lar musikken snakke på. Som hun selv sa i et intervju med Dagsavisen i sommer: «Ved å ta opp disse temaene håper jeg å bidra til en større åpenhet og forståelse i samfunnet. Jeg ønsker å inspirere andre til å være modige og å være seg selv uten å føle skam».





Hans Heum (til venstre) og Daniel Bekken utgjør Happydieyoung. Nå hopper de ut i høsten med «One Day». (Vift Records )

---

4

LÅT

Happydieyoung

«One Day»

---

Bergensbandet Happydieyoung følger opp en lovende EP med låten «One Day», som tar dem i en litt annen retning selv om de fortsatt låter som om de ble spytta ut av 80-tallet og lappet sammen av discorockelskere på tidlig 2000-tall. Eller som de selv ganske treffende sier: «kjærlighetsbarnet til Radiohead og 80-tallspop fra 2020-tallet». Dette er en medrivende og hard elektropopille med nydelige vokallek fra Daniel Bekken som innimellom sender tankene i retning Bronski Beat. Hans Heum på gitar er det andre kjernemedlemmet i et band skaper store og luftige lydtepper. Innimellom er vifta skrudd på full styrke, men i rytmene og de fengende refrengene er det også skarpt poppa, kjølig og litt sårt.

Happydieyoung: «One Day» (Daniel Bekken)

«One Day» er en sang om det å følge drømmen selv om det ikke alltid betaler seg. Teksten «we had ambitions/but it’s hard to sell a dream/and being poor was never cheap» kan nok mange popartister kjenne seg igjen i. Produsert av Aurora- og Sigrid-medspiller Askjell Solstrand, som også spiller synth, trommer og perkusjon i bandet som har Jakob Sønnesyn på bass.

Dagny, her på Øya i fjor, da uten solbriller. (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Dagny

«Ray-Bans»

---

Tårene triller bak de mørke solbrillene, eller som Dagny selv sier: «Let my tears fall down, underneath my Ray-Bans». Sommeren er over, men til forskjell fra lyssky politikere kan popstjerner bære solbriller året rundt. Denne smått suggererende og melankolske poplåten kommer under oppkjøringen til et nytt album fra Dagny Norvoll Sandvik, skrevet av henne selv og blant andre Tyler Spry, som også har produsert sammen med Simon Oscroft og Oliver Lundström.

Dagny: «Ray-Bans»

Dagny er over alt om dagen. Hun var regjeringens gave til kronprinsparets felles 50-årsfeiring, og om drøye to måneder skal hun fylle Oslo Spektrum. Det betyr ikke at man ikke har behov for å gjemme seg bak solbrillene innimellom, og det er selvsagt kjærligheten som egentlig ligger bak, slik det gjerne gjør i poptekster. En fin høstlåt dette, som gjør at vi kan se forventningsfullt framover mot både album og storstuekonsert.