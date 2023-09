– Jeg har aldri tenkt at jeg en gang skulle lage et soloalbum

– Jeg har hatt nok å gjøre med Vamp og har vel tenkt at jeg har fått dekket formidlingsbehovet der, svarer Øyvind Staveland på spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid før han gjør noe helt på egen hånd.

Første september slipper han soloalbumet «Lipper», med sønnen Odin som produsent. Odin Staveland er ikke bare artist under navnet Odin, han har vært medlem av Vamp i over 20 år, som produsent, låtskriver og trommeslager. Han har dessuten gjort en rekke egne prosjekter og utgivelser, og skal delta i neste sesong av «Hver gang vi møtes».

Nå har altså soloturen kommet til senior og frontfigur i Vamp, og mange har nok ventet på at «han far sjøl» i det folkekjære bandet også skal gi ut eget album. Selv har Øyvind Staveland ikke tenkt noe særlig på akkurat dét, eller lengtet etter å stå på såkalte egne bein.

Alltid takket nei

– Jeg har aldri hatt lyst eller tenkt at jeg en gang skulle lage et soloalbum før det bare ble sånn, sier den kjente frontfiguren.

Vamp har tatt mye av tiden til Staveland, så det er nok en av grunnene til at albumet kommer så mange år etter at suksessen for alvor tok av for Haugesundbandet.

Arbeidet med Vamp har medført fulle avtalebøker og lange dager, og rollen som komponist, musiker, bandleder og manager for bandet, har lagt beslag på mye av Stavelands tid. Han har derfor takket nei de gangene han har blitt spurt om å gi ut soloalbum. For det har stått på manges ønskeliste.

Jeg ville formidle hvordan jeg har sett og opplevd verden de siste årene. — Øyvind Staveland

Uten press og forventning

Men, som for mange andre, fikk også Øyvind Staveland litt bedre tid under pandemien. I tillegg til å skrive musikken til det kritikerroste Vamp-albumet «Tiå det tar» (2021), begynte han også å komponere flere sanger. Resultatet har altså blitt til det første soloalbumet, «Lipper».

– Det har vært befriende og givende å gjøre dette albumet. Uten å kjenne på press og forventninger, sier den kjente musikeren og komponisten, og legger til;

– Litt den samme følelsen som da vi laget Vamps første album «Godmorgen, søster» for over tretti år siden.

Det har blitt en plate preget av skaperglede, men også alvor.

Albumet oppleves lavmælt og nært, kan du fortelle litt om hva du ville formidle med låtene, eller hvorfor de har blitt sånn?

– Jeg ville formidle hvordan jeg har sett og opplevd verden de siste årene.

Flere av sangene dreier seg om tap og sårbarhet, om erindring av noe som er borte.

[ Stein Torleif Bjella: – Er dette den nye værnormalen? ]

Sin egen herre

– Det har vært en spennende og lærerik prosess. Når jeg først bestemte meg og begynte å samle trådene eller skissene, så brukte jeg mindre tid på å gjøre ferdig dette albumet enn det vi gjør med Vamp, svarer Staveland på spørsmålet om han har brukt like mye tid på sitt eget prosjekt som han bruker med Vamp.

Hva er den største forskjellen med å utgi noe med Vamp og det å gi ut noe alene?

– Den største forskjellen er at jeg trenger ikke ta hensyn. På Vamp-platene skriver jeg stort sett for andre sangere enn meg selv, mens på «Lipper» kunne jeg tillate meg å gjøre akkurat som jeg ville.

Har du fått noen tilbakemeldinger fra noen hittil, og hva sier de?

– Det er kun produsenten, sønnen min Odin, Plateselskapet TBC og promo som har hørt albumet i sin helhet, og jeg håper de liker det, avslutter Øyvind Staveland.

[ Morten Viskum: – Det er fortsatt et eventyr å gå inn døra her ]