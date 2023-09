Jazz: Spennende og intens som siste runden i et 1500-meterløp

---

5

Hedvig Mollestad Weejuns

Weejuns

Rune Grammofon

---

Gitaristen Hedvig Mollestad er en av landets mest produktive musikere, med ett eller to nye album årlig, ofte helt forskjellige fra hverandre. Hun en gjenganger og publikumsfavoritt på jazzfestivalene, der hun gjerne kan komme direkte fra Tons of Rock. Hennes to spellemannpriser har kommet i åpen klasse, men hun har også vært nominert i rock.

Weejuns må ikke forveksles med godt etablerte Hedvig Mollestad Trio. Denne nye trioen er med Ståle Storløkken (tangenter) og Ole Mofjell (trommer), to andre grenseløse musikere. «Dette er mildt sagt imponerende tøft, selv på tidlig kveldstid. Flere får forhåpentligvis høre det etter hvert», rapporterte vi fra Kongsberg Jazzfestival i fjor. Nå er tiden inne.

Presentasjonen av det nye albumet trekker paralleller til progressive 70-tallslegender som Mahavishnu Orchesta, Soft Machine, Henry Cow og King Crimson. Vi må også ta med «vår egen» Terje Rypdal, som Mollestad aldri har skjult sin beundring for. Det er en spennende æra å utforske. Musikken ble lenge ansett som svært tidstypisk, men hadde på sitt beste en eventyrlig nysgjerrighet som har vist seg å være uventet holdbar. Med Weejuns lever den videre i beste velgående.

Fire av sporene på plata er tatt opp på gruppas første konsert sammen, på Munchmuseet i mars 2022. De to andre på Spor 5 i Stavanger og Blå i Oslo senere i fjor. «Weejuns» er blitt et langt album. Et dobbeltalbum i fysisk form. 80 minutter er like lenge som en vanlig konsert, og musikken krever konsertmessig konsentrasjon fra lytterne.

Weejuns starter forsiktig med «Go At Your Peril». Den bygger seg kontrollert opp, men mot slutten høres improvisasjonene ut som den siste runden i et 1500-meterløp. Den påfølgende «Come Monday» er en mer «speisa» jam, der trioen lar musikken flyte fritt gjennom rommet, en meditativ stemning som er fin å lene seg tilbake på. «Hug That Tree!» høres først ut som den skal fortsette i samme spor, men denne skal vare i 18 minutter, og blir fort mer hektisk og intens. Vi hører hvordan de spiller hverandre gode, Mollestad og Storløkken dribler hverandre øre med riff og sololøp, mens Mofjell pisker opp stemningen bak dem. Nok sportsreferanser nå, men man må liksom puste dypt for å komme til hektene igjen etterpå.

Tittelen «I’ll Give You Twentyone» spiller på at låten som kommer er 21 minutter lang. Igjen begynner de atmosfærisk og ettertenksomt. Vakkert og melodisk er dette lenge gruppas «ballade», selv om det i så fall blir en «power ballad» til slutt. Vi kjenner igjen formlene deres i «Stay At Your Peril», men våger å henge med videre, til de gir seg med mektige og melodiøse «Pity The City».

Da jeg så Weejuns som et høydepunkt på Kongsberg Jazzfestival i fjor var det med amerikanske Shahzad Ismaily på bass og Ingrid Laubrock på saksofon. Det er synd vi ikke får noen opptak derfra også, for jeg opplevde den utvidede utgaven som en særdeles livlig besetning. I Molde i år spilte de sammen med bassisten Trevor Dunn fra Mr. Bungle. En bassist kunne nok utdypet dynamikken i bandet på opptakene vi hører her, men man savner det ikke uten å ville det sterkt.

Weejuns er ellers en forkortelse for «norwegians», en hundre år gammel betegnelse på en formsko som ble populær i Amerika, mens som opprinnelig kom fra Aurland i Sogn. Slitesterk og godt egnet til allsidig bruk. Det passer kanskje på denne musikken også?

Weejuns spiller på Nasjonal Jazzscene fredag 1. september. Utsolgt!