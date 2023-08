Netflix-hiten som troller norsk film

«Troll» ble en global hit på Netflix i fjor, men den kunne ikke nomineres til en eneste Amanda ved utdelingen av årets filmpriser. Årsaken er Amanda-komiteens krav om at bare kinofilmer kan nomineres til disse prisene. Amanda-komiteens leder har avvist at prisutdelingen åpnes for rene strømmefilmer, ettersom prisen skal fremme kinofilmen. Nå har Norsk filminstitutt (NFI) trukket seg fra Amanda-komiteen i protest mot oppfatninger som dette.

Stenger trollet ute

Ifølge dagens Amanda-regler må nominerte filmer ha gått på ti store kinoer i minst to store byer. Ettersom «Troll» bare er vist på Netflix, faller Roar Uthaugs internasjonale horrorsuksess – og en av fjorårets mest populære norske filmer – helt utenom den norske filmbransjens største prisutdeling.

NFI ser det ikke som hensiktsmessig å være medlem av «en komité med et smalere formål», skriver direktør Kjersti Mo i et åpent brev sendt til Amanda-komiteens medlemmer og styret i Den norske Filmfestivalen.

Det urnorske trollet ble en global hit for Netflix, men regissør Roar Uthaugs filmsuksess er ekskludert fra å bli nominert til Amanda-priser fordi filmen aldri gikk på kino. (NTB kultur)

«Som vi også tidligere har tatt til orde for, ønsker vi selvfølgelig aller helst at alle filmer vises på kino, også de som finansieres av strømmekanaler. Men i dagens marked er det dessverre slik at muligheten for å nomineres til en nasjonal filmpris ikke alltid er nok for å motivere for kinovisning», skriver NFI-direktøren. Argumentasjonen fra Amandakomiteens side er en latterliggjøring av de siste årenes teknologiske utvikling, sier NFIs direktør til NRK.

NFI ønsker en bredere debatt om hva en nasjonal filmpris bør og kan være for å i størst mulig grad styrke norsk film samlet i årene framover, heter det i brevet.

Må få Amanda til å lytte

«Troll»-produsent Espen Horn ser NFIs utspill og utmelding som en mulighet til endring.

– Jeg synes det er veldig fint at NFI har kommet dit, etter det jeg har lest har NFI prøvd å diskutere dette internt med Amanda-komiteen. Dette er en reaksjon mot både den måten Amanda-komiteen turnerer sin festival på, og en reaksjon på at NFI synes dette ekskluderende. Dette er jeg kjempeglad for. Dette er de ordene jeg har brukt tidligere, sier Horn.

Ine Marie Wilmann spiller Nora Tidemann, en forsker som havner i trollets vei. Bak skimter vi Mads Sjøgård Pettersen og Kim S. Falck-Jørgensen. Skuespillerprestasjonene deres har ikke vært vurdert av Amanda-komiteen i år, på grunn av reglene som fastholder at bare kinofilm kan bli nominert til den norske filmprisen. (Netflix/Courtesy of Netflix)

– Vi mener at film er film, og det kan se ut som NFI er av samme oppfatning som oss. Det ser ut som vi nå er i ferd med å få en diskusjonen som blir bredere og dypere og som kanskje kan føre til at Amanda-komiteen lytter. Vi er for inkludering og liker ikke ekskludering, Vi er for et mangfold, i stedet for å være begrenset, sier Horn.

Nye troll i horisonten?

Filmskaper Roar Uthaug begynte å leke med planer om en film med troll i hovedrollen. Den ble en global hit. Om regissøren har en «Troll 2» på gang, ønsker ikke produsent Espen Horn i produksjonsselskapet Motion Blur å si noe om. (Jallo Faber/Netflix/NTB kultur)

Produsenten i Motion Blur ønsker derimot ikke å besvare spørsmål om «Troll»-eventyret fortsetter. «Troll» ble en global suksessfilm i desember 2022, og nå skal Motion Blur etter det Dagsavisen erfarer være i gang med realiseringen av en nytt trolleventyr. Denne oppfølgeren, som det hintes veldig mot i sluttscenen av «Troll», gå i innspilling fra våren av. Filmselskapet skal etter det Dagsavisen kjenner til ha vært på location i den norske fjellheimen i år, og at en planlagt premiere på den neste filmen skal være i 2025.

Eventyrlig Troll-suksess

«Troll» toppet filmlistene på Netflix i 87 av 89 land kort tid etter premieren i desember 2022, en strømme-pågang som ifølge Netflix gjorde den norske filmen til den mest sette ikke-engelskspråklige på strømmetjenesten. Etter premieren ble «Troll» avspilt i 75.86 millioner timer på én uke – verden over. Det var rekord for en ikke – engelskspråklig film på Netflix, ifølge strømmetjenesten selv.

«Troll» var opprinnelig en kinofilm med tilskudd fra Norsk filminstitutt, da Netflix meldte sin interesse for filmprosjektet, har Motion Blurs produsenter fortalt i Dagsavisen tidligere. Med Netflix på banen, ble planene om kinovisning av filmen lagt bort og filmselskapet gi tilbake 15 millioner kroner i markedsstøtte til NFI.

I september skal Amanda-komiteen møtes for å blant annet diskutere regelverket for nominasjonsprosessen til den norske filmprisen.

