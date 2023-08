Nordmann som seriemorder i populær britisk actionkrim

Skuespiller Christian Rubeck spiller «The Traveller» i den premiereklare actionkrimserien «Then You Run», en fryktet og myteomspunnen drapsmann som er sentral i jakten på fire opprørske London-jenter på rømmen i Rotterdam.

Kvartetten har flere farlige folk på nakken, blant annet en gjeng gangstere som vil ha tilbake heroinpakken jentene har rappa, men også denne The Traveller, som alle er redd for. Jentene erfarer snart at å stjele heroin fra gangsterbander er ikke det smarteste man gjør, og handlingen som følger har tråder til Tyskland, Nederland og Norge.

Christian Rubeck spiller morder i aksjon i den tysk-britiske krimserien «Then You Run», som fikk gode kritikker i engelske aviser ved premieren tidligere i år. Serien starter på Viaplay den 30. august. (Sky)

Tommel opp for «Then You Run»

Forhåndsomtalen indikerer at dette på ingen måte er enda en såkalt scandi noir-krim - med fokus på plagede sjeler i dystre omgivelser. «Then You Run» er mer enn brutal gangsterkrim med fire rebelske tenåringsjenter i sentrum, og en svært bloddryppende affære med islett av mørk humor – en miks av tenåringsdrama, blodsprutende actionkrim som «Gangs of London», med doser av den mørke humoren som særpreger Guy Ritchies gangster-filmer.

Serien som er en tysk-britisk Sky TV-produksjon fikk glimrende kritikker i The Guardian, The Independent og Evening Standard ved premieren på britiske Sky Max i juli. BBCs programblad Radio Times framhever Rubecks innsats, og skriver at «Christian Rubeck har en engasjerende og isnende framtoning».

Tara (Leah McNamara) er en av jentene som akter å tjene seg søkkrik på å selge en pakke heroin de har rappa av onkelen hennes. Dermed får de en narkobande på nakken. I følge forhåndsomtalen er drapsmannen bare kjent som The Traveller (Rubeck) ute etter dem alle. (Bernd Spauke)

Sentralt i historien er jakten på jentene og heroinpakken, og en kamp for livet. Her gjør Christian Rubeck etter sigende kort prosess med en horde av skurker, spilt av et stort antall tyske stuntskuespillere. Kampscenene krevde at Rubeck fikk spesialtrening i kamp og drapsteknikker for TV og film, forteller skuespilleren i en pressemelding om serien. Opptreningen foregikk på skole for stunt-skuespillere i Tyskland under pandemien.

– Du skal øve inn forskjellige drapsmetoder på mange folk over en lengre periode, det kan hende du får en emosjonell reaksjon. Jeg har sett det før, sa stuntkoordinatoren til meg første dag, sier Rubeck.

Rollen som The Traveller i «Then You Run» krevde at Christian Rubeck måtte trenes i kamp og drapsteknikker for film og TV. Resultatet av opplæringen kommer på Viaplay utover høsten. Den kritikerroste serien har premiere på strømmeren 30. august. (SKY TV)

Forberedelsene til rollen var ikke akkurat en helt vanlig dag på jobben, konstaterer skuespilleren.

– Omgitt av en haug med tyske stuntskuespillere var det en smule fryktinngytende. Men historien i serien har en grunntone av mørk humor og sammen fant vi fram til en slags euforisk ultravold. Jeg ble jo litt ko-ko, men det kler rollen, sier Christian Rubeck.

Serien i åtte deler har blant annet Famke Janssen («X-Men», «GoldenEye») og Richard Coyle («Coupling», «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmelighet») i sentrale roller på gangster-siden i serien. Lederskikkelen Tara i jentegjengen spilles av Leah Mcnamara, tidligere sett i blant annet «Vikings» og «Normal People».

Christian Rubeck var tidligere i år å se i en liten rolle i «Succession», og har roller fra «Reprise», «Max Manus» og «Kampen om tungtvannet», og har vært å se i en rekke internasjonale filmer og serier, deriblant «Doctor Who» og «The Interceptor».

