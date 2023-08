Helgens låter: Emilie Nicolas funker opp fuglelivet og Erika Norwich sier f**k you til stemor

Erika Norwich (Jonathan Vivaas Kise)

5

LÅT

Erika Norwich

«Snehvit»

«Snehvit er ikke lenger et barn, så f**k you», er den kontante beskjeden Erika Norwich gir til «dronningen», eller all verdens stemødre som hun her tar et oppgjør med. Trondheims-artisten som også har en betydelig skare følgere på TikTok, er ute med nok en låt med tydelig adresse. Skarpere i kantene enn tidligere, med en kontrollert og frigjørende harme som tilsynelatende drivkraft. Det hele spunnet over det kjente eventyret.

Erika Norwich: «Halvvisne roser»

Erika Norwich har en sterk formidlingsevne både i måten hun bruker stemmen på og i ordvalget, og «Snehvit» bygger seg langsomt opp med effektiv bruk av akustisk akkompagnement før volumet økes og den tekstlige «ranten» slår inn. Dette kan fort bli et av høstens lydspor i sin sjanger, en poplåt med klare meninger og følelser som overbeviser. Å være «uønsket gjest» i sitt eget hjem vil kanskje mange barn og unge kjenne seg igjen i, enten det er snakk om stemødre som her eller stefedre. Ole Hartz har produsert, greit nok, men dette kunne blitt et mer originalt og mørkere «eventyr» om de hadde dratt på mer i måten frustrasjonen formidles på.

Gouldian Finch er Martin Horntveths soloprosjekt, med Emilie Nicolas som gjestevokalist på første singel. (All Ape)

5

LÅT

Gouldian Finch med Emilie Nicolas

«Flamingo»

Gouldian Finch sparer ikke på fargene. Så har da også Jaga Jazzist-sjef Martin Horntveth oppkalt sitt første soloprosjekt etter fuglen som på norsk også kalles regnbuefink. Første låt ut, «Flamingo» som er en av tre som danner en EP, hører også hjemme i den ornitologiske sfæren. Her er Emilie Nicolas hentet inn som gjestevokalist, og hennes stemme slentrer eterisk og vakkert over en tekst skrevet av Horntveths mangeårige samarbeidspartner Martin Hagfors.

Gouldian Finch med Emilie Nicolas: «Flamingo»

Gouldian Finch deler på et vis et slags popmusikalsk slektskap med Jaga Jazzist og mye av det andre som Horntveth har holdt på med i grenselandet mellom elektronika, jazz og annen rytmisk musikk med utspring i det urbane. I bandet har han med seg fine folk som Ståle Storløkken (keyboard), Ivan Blomqvist (piano), Petter Eldh (bass) og Håkon Aase (fiolin), mens han selv programmerer og holder i stikkene. Det er småtungt og groovy med Eldhs bass som anker, og det er funky, men også lett i vingeslagene og kjøligvarmt fengende med Nicolas stemme i front. Uansett gir dette mersmak.

The Hiveminds. (Back to Beat Records )

4

LÅT

Hiveminds

«Neon Oasis»

Hiveminds fra Bergen burde appellere til alle som mener at den beste rock ‘n’ rollen hører hjemme i garasjen. Med gullkanta 60-tallssound og en overlegen vokal fra Ståle Krantz Bruland er dette en litt tilbakeholden eksplosjon som dyrker stil og referanser til fulle. Lydbildet kan innimellom minne om The Ricochets eller The Yum Yums, for å holde oss til norske referanser, mens de som har gravd i arkivene helt sikkert vil tenke på punk- og garasjerocksamlere som «Back from the Grave», «Nuggets» eller britiske Bam Caruso. «Neon Oasis» er en låt som kan forføre noen hver.

Hiveminds: «Neon Oasis»

Bandmedlemmene har bånd til flere band innen samme sfære, som The Cherubs der Krantz også er med, og det småeksperimentelle prosjektet Romskip. Dette er en småmelankolsk låt med mye underliggende trøkk, og ikke minst gromt orgel fra Helge Tveit og «twangy» gitardetaljer fra Adem Kollen. Fuzz for finsmakere.

Malin Pettersen går nye veier med sin nye låt. (Lotte Thor)

4

LÅT

Malin Pettersen

«What A Start To A Morning»

Det er en viss sjanse for at noen vil ha vanskelig for å koble Malin Pettersen anno sommeren 2023 med den Malin Pettersen som ble publikums- og kritikerrost for «Wildhorse» (2020), som fikk Spellemannpris i country-klassen for «References Pt. 1» (2018), og som slo gjennom med bandet Lucky Lips. Den nye låten peker fram mot albumet «Trouble Finding Words». Jo, det vil nok bli vanskelig å finne ord. Albumet vil i likhet med «What A Start To A Morning» være produsert av Martin Horntveth fra Jaga Jazzist (og denne ukas soloprosjekt Gouldian Finch). Vi snakker pur og lettantennelig gitarpop, lekent, smått funky og uhøytidelig, proppet med morgensol og litt irriterende våken energi.

Malin Pettersen: «What A Start To A Morning»

«What A Start To A Morning» er nesten så langt unna country og americana du kan komme, og med dette snur Pettersen på mange vis ryggen til den såkalte «nordicana»-sjangeren som hun har stått i bresjen for sammen med artister som Darling West, Signe Marie Rustad og The Northern Belle. Hvor tilfeldig akkurat denne låten er, vet vi vel ikke før albumet kommer, men det er i hvert fall et friskt pust med tanke på at sjangeren generelt her hjemme kanskje er i ferd med å stagnere noe, mens Pettersen øyensynlig har popmusikken i sin hule hånd og gullkantede stemme, og blikket rettet framover mot en ny begynnelse.





Maud er et av de største talentene innen klubbinspirert elektronisk pop, nå aktuell med «Stranger». (Magnus Westerlund)

5

LÅT

Maud

«Stranger»

Kristine Hoff, eller Maud som hun har valgt som artistnavn, ble nylig vinner av Nord-Norges største stipend for musikere, Arctic Talent på 400.000 kroner. Vi kan forstå hvorfor. Artisten som kommer fra og bor i Bodø, har lenge vært regnet som et av de store elektronika-talentene vi har. Ut av det bortimot blå har hun gitt ut et par singler nå tidligere i år, det første siden det selvtitulerte debutalbumet som kom i 2021.

Maud: «Stranger»

«Stranger» er en låt som strekker seg langt, både i omfang, dømmende atmosfære og tid. Med puls fra et par tiår eller mer tilbake tar den opp i seg klubb- og technobeats som er både nostalgiske og innovativt foredlet på en og samme tid, og hennes høye, særegne og eteriske vokal svever over det hele, ofte som låtens eneste bærende element, proppet med personlighet tross effektene som er lagt på. Det er fengslende og som en drøm ut av den kjølige norske og arktiske elektronika-sfæren, en dansbar vri på kunstpopen som lover godt foran nytt album.

Filip Bargee utgir EP, her flankert av Makosir (til venstre) og Isah som begge medvirker på en av låtene. (Armand Nasiri )

5

EP

Bargee

«Halvvisne roser»

Philip Bargee, eller bare Bargee, fortsetter å utgi musikk ved siden av teater- og filmprosjektene som det siste året har gitt han god uttelling. Han spilte hovedrollen som Pelle i «Døden på Oslo S», har vært med i «Flus» (NRK) og «Royalteen» (Netflix), og er sentral bakmann for høstens Oslo-sensasjon «Sorte gutter gråter ikke». Nå samler han et par tidligere utgitte låter og et lite knippe nye til debut EP-en «Halvvisne roser». Tittelen er velvalgt. Det ligger en tristesse under mye av dette, også i en autotune-vokal som dyrker melankolien, samt tekster som understreker det samme.

Bargee kommer med sin første EP, «Halvvisne roser»

Låten «Forglemmegei» og «Madame» (med Makosir og Isah) har vi hørt før. En av de beste som er med på EP-en er «Vivienne» sammen med Dutty Dior, en dempet låt som kan minne litt om ekstrakter av popfragmenter fra Undergrunn eller Karpe. «Hjemmelengsel» åpner det hele med fin tilstedeværelse, og dette er vel så trist som det bare kan få blitt. Bargee setter ord på sin generasjons hverdagslige smertepunkter, og her eksperimenterer han også i produksjonen (med Tarjei Egge-Hovid og Julian Salole). Nora Collective-tilknyttede Marcel Basima har for øvrig produsert flesteparten av låtene her. Finest av alle er kanskje den stille, inderlige og undrende «Finnerlønn» (produsert av Sondre Haftorsen), hvor han viser hvor elastisk han er i vokalen og hvor store sjanser han tar innenfor et RnB-lydbilde som blant annet er utbygd med lyse gitardetaljer av Martin Hafton Sæthermoen og Mads Josef Rolid Kristoffersen.





Jenny Hval og Håvard Volden utgjør prosjektet Lost Girls. (Signe Fuglesteg Luksengard)

4

LÅT

Lost Girls

«With The Other Hand»

Jenny Hval og Håvard Volden utgjør duoprosjektet Lost Girls, som fikk fortjent hyllest for albumet «Menneskekollektivet» som kom i 2021. To år etter returnerte de først tidligere i sommer med «Ruins», en eksperimentell elektronika-låt med en mørk klangbunn av noe 80-talls Joy Division-aktig som rytmisk fundament. «With The Other Hand» er noe annet, og langt på vei det lyseste og mest tilgjengelige Hval og Volden har laget sammen. Med denne annonserer de også et nytt album, «Selvutsletter», som kommer i oktober. Og nei, heller ikke denne gangen synger Jenny Hval på norsk, selv om tittelen indikerer det.

Lost Girls: «With the Other Hand»

Arbeidsprosessen går ut på at Volden sender gitarakkorder til Hval, som så stykker og klipper opp, redefinerer og omorganiserer. På denne låten ligger den lette popgitaren og den pulserende, jevne motorveibeaten under Hvals vokal, hvor hun kombinerer de lyse og overjordisk vakre refrengene og en mer snakkende undertekst som fascinerer i miksen. Her finner man en besnærende atmosfære av noe forgjengelig, akkurat som minner som svinner hen, men som likevel planter seg i underbevisstheten og kanskje i danserefleksen. En popperle fra et kunstlandskap.





Victoria Nadine er ferdig med sommerfestivalene og går inn i høsten med «Better Off Alone». (EMI/Universal)

4

LÅT

Victoria Nadine

«Better Off Alone»

Det har vært vanskelig å finne en festival i sommer uten Victoria Nadine. Nå går hun inn i høsten med litt mer energi enn mange av hitlåtene som har definert karrieren hennes så langt. Da tenker vi særlig på landeplagen «Nerve», men også «Happy Tears» som kom tidligere i sommer. «Better Off Alone» er skrevet sammen med Skinny Days, og åpenbart innspilt mens vifta har stått på for fullt.

Victoria Nadine: «Better Off Alone».

Det er en klassisk poplåt som handler om å finne ut at man har det bedre alene, en enkelt oppbygd «banger» som har smittende refrenger og noen fine detaljer i produksjonen. Nadines stemme kler denne typen låter hvor alt handler om levering og formidling av en tekst som gjør at vi tror henne. Men som i mye annet som virker gjennomkalkulert fra denne kanten, så kunne hun turt å overlate mer til tilfeldighetene når det gjelder musikken og produksjonen.