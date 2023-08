NRK casher inn millioner på «Side om side»-huset

Denne høsten viser NRK tiende og siste sesong av den populære komiserien «Side om side». Samtidig er NRK i gang med å tømme villaen på Røa der serien er blitt innspilt. Nå som siste opptak er gjort, skal NRK selge den to etasjers villaen på beste vest i Oslo, og allmennkringkasteren kan se fram til en pen fortjeneste. Verdien på huset og tomta har økt i takt med boligmarkedet, for hver sesong av humorserien som er blitt laget.

Den store villaen på Røa har økt i pris for hvert år og hver sesong av «Side om side». Nå kan eiendommen i det ettertraktede nabolaget på Røa selges av NRK Eiendom med god avkastning. (Reidar Spigseth)

NRK kjøpte huset i Fådveien på Røa, en av de dyreste og mest ettertraktede bydelene i Oslo, i desember 2012 for 9,1 millioner lisenskroner. Det var nesten 200.000 kroner over takst, men kjøpet har vist seg som en god investering. Ikke minst fordi «Side om side» ble den mest sette humorserien på norsk TV, en så populær familieunderholdning på lørdagskveldene at serien fikk ti år på skjermen.

Da eneboligen på drøyt 250 kvadratmeter ble innkjøpt på bestilling fra NRK Underholdning, var det en unik eiendomshandel for NRKs del. Statskanalen pleier å leie lokaler til bruk ved produksjon av TV-serier. Initiativet til boligkjøpet var det prosjektleder Sigmund Falch som tok.

Suksesshistorien «Side om side»

– Det var første gang dette ble gjort. Jeg har bakgrunn fra det private produksjonsmiljøet, og spurte hvorfor i all verden ikke kjøpe noe, om vi skulle satse på å lage tre-fire-fem sesonger av serien. Vi ville spare penger om vi kjøpte noe, og kunne være sikre på sånt som om vi ville få brukt samme location til serien år for år, sier Falch.

Han har vært prosjektleder for åtte sesonger av «Side om side», og kreativ produsent de to siste årene.

– Dette huset hadde de fasiliteter vi trengte, så det var et ganske greit regnestykke. Det er langt rimeligere å eie enn å leie fra år til år. Med tanke på at serien har fått gå i ti år hadde dette blitt dyrt. Her gjorde NRK et kjempekupp. Kjøper du hus på Røa, så taper det seg vel ikke, sier Falch.

Tore Sagen som Frode hjemme på «Granli»- en av de veldig mange NRK-komikere og programledere som sammen med skuespillere har vært med i NRKs egenproduserte lørdagsunderholdning, også omtalt som den mest sette norske humorserien på TV. (NRK/NRK)

I dette huset er de fleste interiør-scenene til serien spilt inn. Det er her paret Frode og Lisbeth bodde, spilt av Tore Sagen og Pernille Sørensen. Deres hjemmeliv ble filmet i den ene etasjen av bygget. I den andre etasjen ble opptakene hjemme hos Silje (Henriette Friis Marø) og Jonas (Vidar Magnussen) gjort, i serien skildret som naboparet i huset ved siden av.

Opptakene har pågått vår og forsommer i dette stille nabolaget i ti år, og Sigmund Falch passer på å si at «Side om side»-teamet skylder tålmodige naboer en stor takk for å ha holdt ut med dem i disse årene. Men nå har huset gjort jobben, konstaterer Falch.

Den romslige villaen på Røa ligger på en utsiktstomt på over 900 kvadratmeter.Hus og garasje har slitne fasader, men trenger i følge NRK-produsent Sigmund Falch mer enn bare et malingstrøk. (Reidar Spigseth)

Eiendomsmeglere som Dagsavisen har vært i kontakt med regner ikke med at NRK får store problemer med å selge. Eiendommen ligger i et svært attraktivt område på vestkanten. Her kan eneboligene med hagetomt gå for både 15 og 20 millioner kroner, og det er ingen tilfeldighet at minst sju eiendomsselskaper har egne lokale Røa-kontorer. Her er det mange som ønsker å bo, fastslår en megler, som grovt anslår at NRKs Røa-villa godt kan gå for rundt 18 millioner.

Et berømt hus

At huset er nedslitt og ikke har vært modernisert eller pusset opp siden NRK kjøpte det trekker verdien ned, samt det at tomta skråner ned mot veien. Folk som kjøper eiendom på Røa liker ikke skrånende tomt, får Dagsavisen vite. Samtidig øker det verdien at huset har blitt kjent via TV – eller blitt eksponert, som en megler sier det.

Naboene Jonas (Vidar Magnussen) og Frode (Tore Sagen) nedenfor «Side om side»-huset i Fådveien på Røa, der NRKs team har spilt inn mye av serien vår og forsommer siden 2012. I løpet av noen sesonger økte seertallene fra 530.000 til 1,25 millioner seere. Nå er den kjent som NRK og norsk TVs mest sette humorserie noen sinne. (Pål Bugge Haagenrud, NRK/NRK)

Denne store villaen fra 1937 med hele seks soverom ligger i en stille blindgate ikke lang fra Røa-banen, på en utsiktstomt på over 900 kvadratmeter. Det har ikke vært modernisert eller pusset opp siden NRK kjøpte det. Fasadene på hus og garasje tørster etter maling, og hagen er nedgrodd. Huset er nedslitt, forteller Sigmund Falch.

– Det har stått mye tomt, og vært brukt til opptak til noen småserier, blant annet. Etter hvert har husets utseende blitt så kjent at det har begrensa hva det kunne brukes til. Det begynner å bli slitent. Skulle vi ha laget flere sesonger, hadde vi vært nødt til å bytte tak og vinduer og sånt, sier Falch.

«Side om side»-veteranen regner med at en eiendomsmegler vil vurdere villaen som et rehabiliteringsprosjekt. Men at det vil bli solgt med overskudd er det liten tvil om.

Jon Almaas spilte den småarrogante snobben Christian Kopperud på Granli. «Hjemme hos Kopperud»-scenene ble filmet i en annen bolig i nabolaget på Røa. (Pål Bugge Haagenrud, NRK/NRK)

– Og dette overskuddet går rett tilbake til ny innholdsproduksjon, til å lage mer TV, sier Sigmund Falch.

NRK Eiendom: – Villa-kjøpet et sjeldent unntak

Eneboligen på Røa er en av to privateiendommer NRK har kjøpt. Det andre er det såkalte gaming-huset LL35 på Ljan i Oslo, som NRK kjøpte for 16 millioner kroner i 2021 for å produsere gamer-show som sendes på nett 24/7.

Dette er unntakene, forteller avdelingsleder Harald Haugerud i NRK Eiendom.

– Vi ønsker ikke å kjøpe denne type eiendom. Det er viktig for oss er å få fram at NRK ikke driver med spekulering i eiendom. Vi ønsker i utgangspunktet å leie, ikke eie, men det er et par ganger vi har valgt å gjøre det annerledes med god grunn, sier Haugerud. Nå er han i gang med salget av Røa-villaen.

– Ser vi rent forretningsmessig på det har dette vært vesentlig hyggeligere forretning enn om vi skulle leid i ti år, med den verdiutviklingen som har vært, sier Haugerud.

– Vi har bare kjøpt når vi har hatt lang horisont for det vi skal lage, og når det vi skal lage er såpass spesielt at det vanskelig å få leid noe. Da er det fornuftig økonomi å kjøpe, sier Haugerud.

NRK starter tømmingen av villaen i Fådveien på Røa denne høsten. At huset er blitt berømt, er en faktor som kan føre til høyere salgspris - selv om den store eneboligen er nedslitt. (Reidar Spigseth)

– Alternativet hadde vært å leid noe i x antall år, med en del hundretusen kroner i husleie. Når det gjelder «Side om side» var det ingen som hadde formening om at dette skulle holde i ti år. Økonomisk sett var det en fornuftig vurdering vi gjorde da, sier avdelingslederen i NRK Eiendom.

Nå planlegger NRK å få hus og tomt taksert, og lagt ut for salg, sier Haugerud. Han vurderer den gamle vestkantvillaen som et rehabiliteringsprosjekt, kanskje også rivningsobjekt.

Etter ti sesonger og 100 episoder tar «Side om side»-gjengen takk for seg på NRK i beste sendetid lørdag seinere i høst. (Hans Erik Lindbom/Hans Erik Lindbom/NRK)

NRK-villaen på markedet neste år

– Vi tror ikke det blir lagt ut før vinteren 2024. Vi har ikke hatt takst enda, men det er primært tomta som er verdifull, ikke bygningen. Skal jeg spekulere vil jeg tro en kjøper ser tomteverdien, ikke husets verdi. Det må ikke nødvendigvis rives, men det er fort et par millioner som må brukes på rehabilitering. Man har mulighet til å gjøre andre ting på den tomta, det er plass til en tomannsbolig der om man skulle ønske. Vi vurderer verdien til noe rundt 15 millioner kroner i et noe fallende boligmarked. Men vi kjøpte for ni, så med tanke på skattebetalerne har dette vært god forretning, sier Haugerud.

Selv om det går for nærmere 15 enn 20 millioner kroner, synes «Side om side»-veteran Sigmund Falch huskjøpet på beste vest var verdt millionene. Om humor-suksessen han har vært med å lage har fått nok skryt og gylne priser gjennom årene, det er en helt annen sak.

Stor familie-suksess

– Vi har aldri fått noen Gullruten, aldri fått noen komipriser. Jeg vet ikke om serien har vært for populær, om den har blitt stempla for bredt, for snilt og for tannløst. Det kan være noe der. Men tallene sier at vi har gjort jobben og gitt publikum det de vil ha, sier Falch.

Han tror ikke at en ny humorsatsing fra NRK vil ha samme gjennomslag som «Side om side». Tida for denne type familieorientert humordrama kan være over.

Så hva skyldes seriens store popularitet?

– Det må være at vi har gjort en brukbar jobb på manussiden, hatt en veldig bra cast og vi har beholdt de samme folkene stort sett opp gjennom. «Lag en serie som mor liker», fikk vi beskjed om. Alle målinger viste nemlig at det er hun som bestemmer over fjernkontrollen, over hva vi skal se når vi spiser sammen på lørdag. Og vi var heldige som ikke startet opp tre-fire år seinere, sier Falch.

– For ti år siden var det fortsatt en viss lineær samling på lørdagskvelden, og serien fikk en stor seermasse i det tidspunktet og på den flaten man ønsket seg. Vi fikk en veldig bra start med det. Å få en million seere i dag er verre, sånn som verden har blitt sier Sigmund Falch i NRK Underholdning.

