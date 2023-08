– For å være ærlig skulle jeg helst vært hjemme!

Klesdesignerne Tarinii Martinsen, Margaret Abeshu og Kine Ulvestad viste hver sine kolleksjoner under «Oslo Runway NEXT», et nytt talentprogram ment å løfte fram Norges neste motemerker.

Martinsen forteller at hun har ventet på en mulighet som denne og følte seg klar for å gripe den.

– Jeg har holdt på en stund under radaren, terpet på faget og jobbet med håndverket, men å sette opp en egen visning som en liten designer er krevende. Å få tilgang til en oppnåelig plattform som denne betyr veldig mye, mener hun.

Martinsen mener hun viser sitt mest personlige arbeid så langt, inspirert av egen familiehistorie og gamle minner. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Teaterforestillingen «Sorte gutter gråter ikke» er en intens, original og sannferdig utforskning av skam og maskulinitet (+) ]

Martinsen ble uteksaminert fra Istituto Europeo di Design i Milano i 2015 og mener kolleksjonen er hennes mest personlige arbeid så langt. Arbeidet henter inspirasjon fra og leker med Martinsens familiehistorie.

– Jeg har studert familiebilder fra 70-, 80- og 90-tallet. Foreldrene mine var med i en indisk sosio-spirituell organisasjon og mamma har islandske røtter, så det var spennende kontraster, forteller hun.

Martinsens modeller venter på å få koreografien til kveldens visning. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Martinsen er interessert i hvordan minner forvrenges og over tid kan skli over i fantasi. I kolleksjonen bruker hun blant annet kordfløyel, denim og håndstrikk i farger inspirert av de gamle bildene.

– Det er tradisjonelle materialer, men jeg har lekt med form for å skape bevegelse i stoffene, sier hun.

[ Mela-festen i Oslo samlet tusenvis på Rådhusplassen. Se bildene her (+) ]

Materialvalg og farger i Martinsens kolleksjon er inspirert av familiebilder fra 70-, 80- og 90-tallet. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Satser på kunsten

Abeshu har vist klærne sine under Oslo Runway én gang allerede, og vant «DS Fashion Talent Award» i fjor for masteroppgaven sin ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden har hun satset alt.

– Det er veldig viktig for meg å fortsette å skape etter studietiden. Jeg er ambisiøs og vil vise hva jeg er i stand til, forteller hun.

Abeshu kom til Norge fra Etiopia som elleveåring. Opplevelsen av å tilhøre den afrikanske diasporaen står sentralt i arbeidet hennes. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Kolleksjonen hennes er inspirert av filmen «The Last Angel of History», som tar for seg betydningen av teknomusikk innenfor den afrikanske diasporaen. Abeshu kom til Norge fra Etiopia som elleveåring og utforsker hva det betyr å ha et avstandsforhold til hjemlandet sitt.

Hun forteller at hun henter inspirasjon fra andre som tematiserer lignende problemstillinger i kunst, musikk og litteratur fra USA og Karibia. Dette knytter hun opp til hvordan hun selv opplever det i Norge.

– Du må alltid ta utgangspunkt i deg selv og dine egne erfaringer i kunsten, men også vende deg utover i samfunnet. På KHiO fikk jeg tidlig samarbeide med studenter fra kunstakademiet, og jeg visste ikke at jeg som klesdesigner kunne eksistere i den sfæren, forteller hun.

Etter flere timers forberedelser er modellene nesten klare i kulissene. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Neste år skal hun ha sin første soloutstilling på billedhoggerforeningen. Visningen på Oslo Runway mener hun betyr mer synlighet og en større legitimitet innenfor bransjen, men hun er nervøs for reaksjonene.

– Man utleverer seg sånn! For å være ærlig skulle jeg helst vært hjemme nå og fått høre senere om visningen gikk bra eller ikke, sier hun.

Abeshus kolleksjon ble godt mottatt. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Designer Elisabeth Stray Pedersen gjør suksess i Japan ]

Kombinerer hekling og keramikk

Ulvestad er utdannet ved fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, og lager klær under merkevaren «2muchpressure». I tillegg jobber hun skulpturelt som kunstner med tekstil og keramikk. På motevisningen presenterer hun et utvalg av arbeider hun har jobbet med over flere år.

– Jeg synes det er dumt at mote så ofte skal handle om ungdommelighet, sier Kine Ulvestad. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Hun forteller at hun lenge har drømt om å få vise fram klærne sine på denne måten.

– Det er vanskeligere å vise klær enn skulptur. De krever bevegelse, sier hun.

Ulvestad er opptatt av hva menneskekroppen tilfører klærne og har valgt ut et bredt spekter av modeller til visningen sin, få av dem etablerte.

– Jeg synes det er dumt at mote så ofte skal handle om ungdommelighet. Det er så mange flotte, eldre folk også, og jeg vil bare ha med alt, sier hun.

Tre av Ulvestads modeller instrueres i hvordan de skal gå catwalken. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Tidligere har Ulvestad i hovedsak presentert arbeidet sitt på Instagram. Å vise 15 antrekk på catwalken krever foruten modellene mange ulike fagfolk i arbeid, ikke minst innen sminke og hårstyling.

– Å være her og ha tilgang til hele dette teamet er superdeilig!

En sminkør legger siste hånd på verket før visningen begynner. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Har lave forventninger til Kulturrådet ]

[ Se bildene fra Mela-festen i Oslo ]