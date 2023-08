Barnefattigdom har blitt et økende problem. Dyrtid, krig og pandemi har ført til at flere familier sliter. Derfor er det ekstra viktig at ungdomstilbudene som utvikles i framtida er tilgjengelig for alle, uansett økonomi.

Men hvordan skal politikerne helt konkret kunne skape bysamfunn som er gode, og ikke minst bærekraftige, for barn og ungdom? Dette er utgangspunkt for en debatt med oslopolitikerne som arrangeres av Kloden teater i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk onsdag kveld.

Oslo Mela Festival på Rådhusplassen, 2023. (Mode Steinkjer)

– Undersøkelser viser at unge fra Oslo Øst er underrepresentert som kulturbrukere. Derfor vil Rødt ha lavterskeltilbud og tilgjengelige steder der folk kan både skape og delta i kulturen på egne premisser. Kultur skaper tilhørighet, opplevelser og sosialt fellesskap – derfor må det også være tilgjengelig for alle, sier Ane Katrine Øverseth Olsen fra partiet Rødt. Hun er en av debattantene i kveld.

Økte forskjeller

Ane Katrine Øverseth Olsen peker på de lange konsekvensene av at mange unge i Oslo ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter.

– Når det er et klasseskille i hvem som har råd til kulturaktiviteter, forsterker det også skillet i hvem som blir kulturbrukere og produsenter. Barn og unge trenger aktiviteter og steder å være: kulturen er en nøkkel for utforskning og utvikling – både individuelt og sosialt, noe som er viktig i alles oppvekst. Derfor trengs steder som fasiliterer dette, sier Øverseth Olsen, og fortsetter:

– Det er ekstra viktig i levekårsutsatte områder. Det er også særlig viktig fordi Oslo er en mangfoldig og flerkulturell by og kulturen er et sted å både omfavne, utforske og utfordre egen kultur og identitet – samt møte andres.

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, med visjon, mål og strategier mot 2040, står det at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg er FNs bærekraftsmål en viktig del av samfunnsplanleggingen i Oslo, der det blant annet er et mål om å skape bærekraftige og inkluderende urbanisering, byer og lokalsamfunn med gode møteplasser for ungdom.

Ane Katrine Øverseth Olsen, i Rødt (Ihne Pedersen, Rødt)

– Disse stedene må være ikke-kommersielle og varierte, dessuten plassert der folk bor. Da kan ikke byutviklingen la seg dominere og styre av utbyggeres visjoner, som ofte mangler det sosiale perspektivet. Kulturaktører, verksteder, kunstneratelierer og andre aktører i feltet har ikke de største budsjettene til leie, derfor må husleie til kulturaktører styres og de må involveres konkret i prosjekter i byutviklingen. Flere av disse aktørene tilbyr viktige aktiviteter for barn og ungdom. Rødt vil ha en byutvikling der ulike typer aktører får plass, både ungdomsklubber og alternative kulturscener, gjerne om hverandre. Da må det inn i byutviklingen, sier Ane Katrine Øverseth Olsen.

Grunnmuren lagt

At gode kunst- og kulturtilbud bidrar til å gjøre byen til et godt sted å bo for de unge, er det bred enighet om.

Rina Mariann Hansen (Ap). (Vidar Ruud/NTB)

– Kunst og kultur gir viktig innhold og kvalitet i livene til unge i Oslo, ikke minst fordi deltakelse i felles opplevelser og møteplasser er med på å skape tilhørighet, sier Rina Mariann Hansen, Aps ordførerkandidat og byråd for eierskap og næring i Oslo.

Hun legger til at hun er stolt over hva Arbeiderpartiet har fått til så langt.

– Arbeiderpartiet i byråd har bygget ut den kulturelle grunnmuren i Oslo de siste åtte årene. Vi har styrket bibliotekene, kulturskolen og sørget for kultur der ungdom ferdes. De neste årene vil vi sørge for at de ulike kulturtilbudene når ut til enda flere, lover Rina Mariann Hansen.

De neste årene vil vi sørge for at de ulike kulturtilbudene når ut til enda flere — Rina Mariann Hansen, byråd

Imponert

Hallstein Bjercke (V) er imponert over all innsats som gjøres i byen av aktører fra kulturlivet selv, og vil gjerne være med å legge til rette for at det skal bli enda bedre.

– Gode kulturopplevelser har barn med seg hele livet. Gjennom et aktivt og profesjonelt kulturliv blir Oslo til en by hvor barn kan bo, leve og utvikle seg i et kreativt og inkluderende miljø. Oslos kulturliv har selv klart å skape noe helt fantastisk i byen vår, og dette er det utrolig viktig at vi som kommune fortsetter å legge til rette for, sier Bjercke til Dagsavisen.

