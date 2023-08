Mørk humor og spenning fra «Hvite gutter»-gjengen

Serien er en nysatsing fra skaperne av TVNorge-suksessen «Hvite gutter», og har premiere på HBO Max den 15. september.

«Knekt» er den nye satsingen fra «Hvite gutter»-skaperne, blant dem Eirik Hvattum Bjørnstad, Johannes Roaldsen Fürst, Torjus Tveiten og Jørgen Evensen Pedersen. Johannes Roaldsen Fürst spiller hovedrollen som Jeppe. (Emil Gurvin/HBO Max)

Serien som handler om vennegjengen som starter undergrunnskasino er inspirert av en utbredt gamblingkultur som finnes i virkeligheten og som det snakkes lite om, ifølge serieskaper Eirik Hvattum Bjørnstad. Serien kommer på HBO Max etter sammenslåingen av TVNorge-eieren Discovery og Warner Bros.

Se traileren til den nye serien her.

Vil tjene raske penger

«Knekt» følger tre kamerater som bestemmer seg for å bli rike ved å starte et illegalt kasino, etter at drømmene deres har gått i knus. Her er Stian som kjeder seg i jobben på bensinstasjon mens han drømmer om å bli spesialsoldat i Forsvaret. Kameraten som bare kalles «B» har gitt opp medisinstudiene uten at hans nærmeste vet det, og tredjemann er Jeppe er NAV-klient på nte året. Trioen oppdager at de har en illegal pokerklubb i nabolaget, og får ideen om starte sin egen virksomhet som veien til raske penger. Det er det ikke alle som setter pris på.

«Knekt» skal være en litt mer alvorlig og mørk serie enn det «Hvite gutter» var, ifølge serieskaperne. (Emil Gurvin)

Hovedrollene i den mørke og humorpregede spenningsserien spilles av Johannes Roaldsen Fürst, som også er medskaper til serien. Mikkel Bratt spiller Stian og Deniz Kaya han som går under kallenavnet «B». Rollelista inkluderer Nokokure Dahl som spiller Thi, Ine Jansen («Helt perfekt») spiller Anki, mens Henrik Mestad er den litt lugubre typen Mad Dog.

For serieskaper Eirik Hvattum Bjørnstad har det vært viktig å fortelle en morsom historie om et vanskelig tema, men «Knekt» byr på mer alvor enn det «Hvite gutter» gjorde, forteller serieskaperne i pressemeldingen fra HBO Max.

«Knekt» følger en gjeng unge voksne som starter illegal spilleklubb for å tjene store penger. Kommer på HBO Max fredag 15. september. (Emil Gurvin/HBO Max)

– Det er veldig mye gøy i «Knekt» men det er også alvor. Kanskje mer enn i «Hvite Gutter». Vi har prøvd å lage noe vi synes er bra og morsomt, mørkt og spennende. Vi håper at vi har klart det, sier Fürst.

Sparket fra illegal klubb

– Johannes og jeg hadde veldig ulike utgangspunkt da vi begynte å jobbe med denne serien. En oss har fått sparken fra en illegal pokerklubb, mens den andre aldri hadde vært på en, så vi måtte ta oss noen turer, sier Hvattum i pressemeldingen.

– Sekundet du går inn på et sånt sted, møter du spennende folk med en historie å fortelle. Vi har hørt mange morsomme historier, men også mange triste. Vi har latt oss inspirere av disse historiene i arbeidet med «Knekt», og vi prøver å fortelle dem med stort hjerte, og mye kødd, sier Hvattum.

Ine Jansen - prisbelønt komiskuespiller fra Thomas Giertsen-serien «Helt perfekt» spiller Anki i «Knekt». (Emil Gurvin)

«Knekt» er den første nye, norske serien som slippes på HBO Max etter sammenslåingen av Discovery og Warner Media. Programdirektør Magnus Vatn i Warner Bros. Discovery gleder seg.

– «Hvite gutter» har vært en knallsuksess på Discovery+, og det er ingen tvil om at gjengen bak var klar for større oppgaver. Med «Knekt» har de lykkes med å kombinere fantastisk humoristisk timing med mørk og actionfylt historiefortelling. Vi gleder oss veldig til å slippe serien for publikum, sier Vatn i Warner Bros. Discovery.

