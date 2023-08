Sympatisk superhelt

---

4

FILM

«Blue Beetle»

Regi: Angel Manuel Soto

USA/Mexico – 2023

---

Warner Bros fortsetter superhelt-opphørssalget i påvente av den nye James Gunn-æraen, og «Blue Beetle» er deres mest obskure hovedperson hittil. Filmen ble opprinnelig produsert for strømmekanalen HBO (eller Max, som de kaller seg denne uken), men blir nå isteden satt opp på kino verden rundt. Jeg antar at vi bør være takknemlige for at den nye Warner Bros. Discovery-konsernsjefen David Zaslav tillot at «Blue Beetle» ble sluppet offentlig; siden han har markert seg mest ved å begrave den mye omtalte «Batwoman»-filmen for å kutte selskapets kostnader. Fun fact: Zaslav er den høyest betalte sjefen i Hollywood, som har sanket inn en gjennomsnittlig årslønn på en milliard kroner. Sier seg selv at en del folk må stramme inn livremmen for å sikre at Zaslav har til salt på maten, med alt det medfører av masseoppsigelser og nedskjæringer. Han er verdt hvert eneste øre, sikkert.

Det er tvilsomt om «Blue Beetle» vil bidra til å øke bonusutbetalingene til Zaslav fremover; dette er en mer beskjeden produksjon, som kommer lastet med laber interesse – i alle fall i forhold til den jevne superhelt-filmen fra DC. Forgjengerne «Shazam! Fury of the Gods» og «The Flash» mageplasket grundig tidligere i år, og sistnevnte ligger godt an til å bli en av de største økonomiske floppene i filmhistorien. Mindre står på spill med «Blue Beetle», som har et litt lavere budsjett, ingen tunge navn på rollelista (bortsett fra Susan Sarandon) og en hovedperson fint få har et nært forhold til. Med lave forventinger kommer heldigvis glade overraskelser, for «Blue Beetle» viser seg å være en sympatisk, sjarmerende familiefilm som kan koste på seg å være litt løsere i snippen. Dessuten gøy at «Blue Beetle» utspiller seg i et univers der David Zaslav ville ha vært den store skurken.

Fra filmen «Blue Beetle». (Warner Bros.)

Den første varianten av Blue Beetle dukket opp som tegneserie allerede i 1939, men utgaven vi møter i denne filmen er betydelig yngre og debuterte i 2006. Det ble gjort et skrinlagt forsøk på å gi ham en egen TV-serie tilbake i 2010, men dette er blåbillens offisielle filmdebut og opprinnelseshistorie. 22-åringen Jaime Reyes («Cobra Kai»-kjenningen Xolo Maridueña) vender tilbake til (den fiktive) hjembyen Palmera City etter å ha fullført studiene, der en omfangsrik familie står klare til å ønske ham velkommen. De har dårlige nyheter. Pappa Alberto (Damián Alcázar) har mistet bilverkstedet etter et hjerteattakk og familien er i ferd med å bli kastet ut av hjemmet sitt. Jaime håper at han vil få seg en velbetalt jobb etter jusstudiene, men ender isteden opp med å skrape bort tyggegummi fra solstolene på et luksushotell sammen med søsteren Milagro (Belissa Escobedo). Her havner Jaime kjapt på drittlisten til den onde industrialisten Victoria Kord (Susan Sarandon), etter å ha forsvart hennes egenrådige niese Jenny (Bruna Marquezine). Til gjengjeld tilbyr Jenny ham en jobb, uten å fortelle at den innebærer å smugle en mystisk skarabé ut av våpenlaboratoriet til Kord-konsernet. Egentlig en bioteknologisk relikvie etterlatt av en utenomjordisk sivilisasjon, som ikke ulik Marvel-udyret Venom er en symbiotisk bevissthet. Den velger ut Jaime som sin neste vert, og utstyrer ham med et bredt utvalg av superkrefter han har null kontroll over.

Fra filmen «Blue Beetle». (Warner Bros.)

Filmen gjør selvfølgelig et stort poeng av at familiebåndet er Jaimes egentlige superstyrke, så tradisjonelle familieverdier er en del av dealen her. Det er et stort pluss at innsatsen i «Blue Beetle» er lavere enn gjennomsnittet, så fremfor å måtte redde hele verden igjen har Jaime nok med å redde familien, seg selv og få kontroll over superkreftene sine. Siden formatet er mer beskjedent kan filmen koste på seg å vie mer tid til å utvikle rollefigurene; som er i besittelse av mer personlighet og sjarm enn vi er vant til i DC-universet. Den puertoricanske indie-regissøren Angel Manuel Soto lener seg langt inn i hovedpersonenes latinamerikanske etnisitet, ikke ulikt det Marvel-miniserien «Ms. Marvel» gjorde i fjor med den pakistansk-amerikanske tenåringen Kamala Khan. Han lirker også inn en mer politisk oppviglersk tone, der heltene er arbeiderklasse-immigranter som skvises ut på sidelinjen av en korrupt elite, og har en fortid som Zapatista-rebeller - mens den store skurken er en imperialistisk våpenindustrialist som samarbeidet med fascistene under borgerkrigen i Guatemala.

Hun beskrives på et punkt som en «milliardær-psykopat» (noe som muligens svir litt for David Zaslav) og «Cruella Kardashian». Sånt gir «Blue Beetle» et litt større særpreg enn de mer sentralstyrte og nøytrale storproduksjonene fra DC-universet, men det er ikke fritt for at dette fortsatt føles som en siste krampetrekning fra et filmatisk univers som aldri helt fant godformen. Vel, nest siste krampetrekning. «Aquaman and the Lost Kingdom» avslutter denne æraen rundt juletider i år, i tide til at selv den ivrigste fansen har mistet entusiasmen for hele superhelt-sjangeren. Synd at «Blue Beetle» ikke dukket opp på et tidligere tidspunkt, mens den fortsatt kunne ha påvirket retningen fremover. Så for lite, litt for sent. Det er uvisst hva DC-bossen James Gunn akter å gjøre med «Blue Beetle» fremover, men jeg håper at han i det minste vurderer å fortsette historien i en HBO Max-kabelserie.

