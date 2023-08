Tynt manus, støle replikker

---

«Book Club: The Next Chapter»

Regi: Bill Holderman

USA – 2023

---

Den første «Book Club»-filmen var et så grovt og respektløst sløseri av dyktige skuespillere at de ansvarlige burde ha vært strafferettslig forfulgt. Det var direkte deprimerende å se Oscar-vinneren Jane Fonda, Candice Bergen og Mary Steenburgen redusert til å fornedre seg med flaue ablegøyer, som hadde virket skrekkelig stølbeinte selv i en TV-sitcom fra syttitallet. Kanskje ikke like uventet at Diane Keaton også spilte en av hovedrollene, hun har dessverre langt bredere erfaring med filmer i samme stil.

Absolutt alle fortjener bedre enn dette, inklusive publikum, men nå er vi altså her igjen. Fem år senere er hovedrolleinnehaverne gjenforent med regissør/produsent/manusforfatter Bill Holderman, i en oppfølger som med mye godvilje og stor sjenerøsitet kan beskrives som «marginalt mer severdig» enn sist. Forgjengeren var bygget rundt den latterlige ideen om at E.L. James’ «50 Shades of Grey»-bøker er erotiske mesterverk, som vekker den sydende lidenskapen til en støvete venninnegjeng i «sin beste alder» - men de bøkene nevnes heldigvis ikke med et eneste ord denne gangen. Noe som egenhendig gjør «The Next Chapter» mer tolerabel. Manuset er enda tynnere enn første film og replikkene minst like støle, men hovedrolleinnehaverne er fortsatt spreke, ser ut til å kose seg mer enn sist og det er tross alt vanskelig å klandre dem for å takke ja til en velbetalt ferie i Italia.

Italiensk overdådighet i «Book Club: The Next Chapter». (Fifth Season/UIP)

Dette andre kapittelet i sagaen om disse aldrende bestevenninnene starter under Covid-nedstengningen, så de er pent nødt til å fortsette sine månedlige bokklubb-møter via Zoom. Noe som er en utfordring for klossmajoren Diane (Diane Keaton), som dukker opp med potetmann-filter før hun faller pladask ned i en pappeske. Ha ha, humoren sin!

Carol (Mary Steenburgen) må legge ned restauranten sin, og lærer seg å spille trekkspill mens ektemannen Bruce (Craig T. Nelson) kommer seg til hektene etter et hjerteattakk. Sharon (Candice Bergen) blir pensjonert fra jobben som høyesterettsdommer, og adopterer en nebbete papegøye.

Mary Steenburgen som Carol, Candice Bergen som Sharon, Diane Keaton som Diane og Jane Fonda som Vivian i «Book Club: The Next Chapter». (Fifth Season/UIP)

Evig single og militant selvstendige Vivian (Jane Fonda) ser ut til å ha pensjonert seg fra jobben som hotelldirektør, men har flyttet sammen med ungdomskjæresten Arthur (Don Johnson). Heldigvis er de alle velstående og lever i romslige hus som ser ut til å være innredet av interiørarkitekten til Nancy Meyers, så de slipper å stresse med å miste levegrunnlaget, betale regninger eller sånne bagateller. Isteden kan venninnene fokusere på bøkene (jeg klarte å skimte Sally Rooneys prisvinner «Normal People», Glennon Doyles «Untamed» og A.J. Finns «The Woman in the Window», som alle er en klar forbedring i forhold til E.L. James).

Etter pandemi-nedstengningen bestemmer venninnene seg for å endelig dra på jenteturen til Italia som de aldri fikk gjort i ungdommen. Siden Vivian har blitt forlovet med Arthur kan de dessuten kombinere ferien med et utdrikningslag, mens Diane i all hemmelighet planlegger å spre asken etter sin avdøde ektemann Harry i Italia. Snart poserer venninnene foran kjente turistattraksjoner i Roma (med litt hjelp av blålerret), og herfra blir dette i mindre grad en tradisjonell spillefilm og i større grad et reisebrev. En fantasi fylt opp av prøve tøy-montasjer, drikking av vin i pittoreske omgivelser, luksuriøse hotellopphold, og alt ender naturligvis med et drømmebryllup. Dette har høy «Nå har vi det jommen hyggelig, dere!»-faktor, med mye klukkende koselatter. På veien får vi plenty av scener der damene jevnlig blir fortalt hvor fantastiske, sterke og vakre de er.

Diane Keaton og Andy garcia i «Book Club: The Next Chapter». (Fifth Season/UIP)

Vivian prøver brudekjoler og en resignert Andy Garcia slentrer innom en innspillingsdag for å fullføre et kontraktfestet gjestespill. Litt forfriskende at alle mennene er betydelig yngre enn damene. Candice Bergen er nok en gang delegert til rollen som offisiell moroklump, mens hun slenger ut liksom-ramsalte morsomheter om barbering av bikinilinjen og hofteoperasjoner. Vi får mange dypsindige livsleksjoner om å gripe dagen, ta kontroll over skjebnen og følge sine drømmer, denne gangen inspirert av Paul Coelhos «Alkymisten». Så ja. Dette kan neppe beskrives som en direkte lystbetonet filmopplevelse for oss som faller litt utenfor den tiltenkte målgruppen.

Ingenting er oppriktig gøyalt, troverdig eller gripende, men «Book Club: The Next Chapter» er langt fra like irriterende som i første film. Så muligens et lite fremskritt. Slutten legger opp til et tredje kapittel, som forhåpentligvis ikke drøyer ytterligere fem år. Jane Fonda har tross alt rundet 85 år, og hun fortjener å runde av karrieren på en mer verdig måte enn dette.