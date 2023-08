I 2024 blir det ny sesong av «Demenskoret»

Over 870.000 seere fulgte i gjennomsnitt hver episode av «Demenskoret», som fikk flere priser i kjølvannet av sendingen. Innspillingen av andre sesong starter opp på tampen av august, og resultatet blir å se tidlig i 2024.

Demenskoret ble dannet til første sesong av NRK-serien, men har fortsatt å øve ukentlig etter at kameraene ble slått av – og har fått flere medlemmer.

– Jeg synes det er viktig og vakkert at vi får vise hvordan Demenskoret har det i dag. Prosjektet har skapt ringvirkninger landet over. Jeg tror mange av seerne ønsker å vite hvordan det går med koret vårt, sier dirigent Kim Wigaard som selv har hatt en far med demens og leder koret videre sammen med musikkterapeut Jelena Golubovic.

Ingrid Gjessing Linhave hopper imidlertid av, og får ingen erstatter i runde to. Som i fire episoder vil følge kormedlemmene mot en ny konsert, som er mer spektakulær og utfordrende. Seerne vil bli kjent med nye kormedlemmer.

Serien vil også komme tettere inn på livet til enkelte fra første sesong og følge dem i deres sykdomsutvikling. Den vil også fortelle om de ulike demenssykdommene.

