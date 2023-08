Stein Torleif Bjella: – Er dette den nye værnormalen?

– Eg skreiv sangen i fjor haust, spelte den inn på nyåret i år. Det har vore bestemt i lang tid at sangen skulle koma ut no som singel, nokre veker før albumslepp, sier Stein Torleif Bjella, selv om man skulle tro at teksten var skrevet som en hyllest til bygda som nylig ble så hardt rammet av flom og ras.

Hvilke tanker settes i sving når du ser at bygda di blir utsatt for slike farlige krefter?

– Det er skremmande og voldsomt. Vondt å høyre om dei som mista alt. Frykteleg å sjå alt som er øydelagt. Det er mykje usikkerheit no: Er dette den nye værnormalen?

Bjalla kjenner flere som er rammet av ekstremværet «Hans», og også folk som stiller opp og bidrar i etterkant. Han forteller om kommunefolk og frivillige og nødetater, om solid innsats.

– Nokon arbeidar 40 timar i strekk, søv på jobben, og set i gang att.

Hva med deg selv og familien, ble dere berørt?

– Me var heldige. Ingen ras rundt oss. Prøvde å passe på i nærområdet, og veita med grafsa rundt husa då det stod på som verst. Svigermor vart evakuert heim til oss. Forsøkte ellers å halde oss i ro, og følgje kommunale råd som kom, forteller Bjella.

Stein Torleif Bjella kommer fra bygda Ål i Hallingdal, hvor tre hus ble tatt av ras under ekstremværet, Nesbyen litt lenger nede i dalen var hardt rammet av flom.

Bjella har solid forankring til hjemstedet og til Hallingdal, og sånn har det alltid vært. Han er tro mot dialekta, og synger og skriver alltid på halling, så også på den nye singelen «Hallingdal er ei øy».

– Sangen handlar om at det bra mange stader, kanskje også betre, på ulike vis. Men det hjelper liksom ikkje. Eg føler sterkast for heimplassen. Derfor bur eg der, sjølv om eg har sett og opplevd mange fantastiske plassar. Eg kjenner sterkt på at eg høyrer heime i Hallingdal og Ål. Eg trur ikkje min heimdal er betre enn andre stader, grender, bygder og byar. Men det er no her eg kjem frå, og det er her eg bur. Her kjenner eg natur, historie og folk. Eg har blitt forma her. Til og med musikken fann eg på Ål, gjennom band og kameratar.

Og som om ikke det er nok, har Stein Torleif Bjella denne gangen fått solid forsterkning fra sambygdingene fra Hellbillies, Aslag og Lars Håvard Haugen.

Hellbillies-karene er unektelig med på å forsterke Hallingdal-tilhørigheten med sitt musikalske bidrag, er det eneste grunn, eller er det flere?

– Produsent Geir Sundstøl og eg spurde Aslag og Lars Håvard Haugen om dei ville vera med; fordi eg kjenner dei, fordi dei er sambygdingar av meg, og fordi dei kjenner hallingmålet til fingerspissane. Dessutan er det ingen i kongeriket som har betre brødrekoring. Eg var stolt og glad då dei ville vera med, oppsummerer Stein Torleif Bjella.

Låta «Hallingdal er ei øy» er hentet fra albumet Nysetmåne, som ventes 22. september.

