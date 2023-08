Sommerens travleste festivaluke i Oslo - disse bør du få med deg

Øya er over, men festivalsommeren i hovedstaden er på ingen måte slutt. Denne uka og helgen som kommer byr på en rekke musikkfestivaler hvor nær sagt alle sjangre er representert. Her er en oversikt og noen av våre anbefalinger til hva du bør se:





Oslo Jazzfestival

Til 19. august

Karl Seglem Karl Seglem skal gi seg mytene i vold på Oslo Jazzfestival. (Heidi Molstad Andresen/NPK)

Oslos tradisjonelle jazzfestival er blitt mindre trad med tiden, og de siste årene har de hatt for vane å by på det ypperste av norsk jazz side om side med internasjonale artister med et spenn over flere generasjoner. I år åpnet Oslo-jazzen storveies med Jan Garbarek i Operaen, men også resten av uka står i jazzens tegn på ulike arenaer og klubber som blant annet Victoria Nasjonal Jazzscene, Blå, Sentralen, Herr Nilsen, Cosmopolite og Munch.

Anbefalt 1: Norges kraftigste trio, Elephant 9, spiller to konserter tirsdag 15. august. Det er fortsatt billetter igjen til den ene av dem på Herr Nilsen, og dette vil bli en eksplosiv utblåsning fra tre musikere i det utvidete jazzbegrepet som sammen utgjør et monster av en musikalsk pakke. Med Ståle Storløkken (orgel og synth), Nikolai Hængsle (bass), Torstein Lofthus (trommer).

Anbefalt 2: Karl Seglem er en av vår fineste musikere og komponister i skjæringspunktet mellom jazz, folkemusikk og improvisasjon over det meste. Med tenorsaksofon og bukkehorn har han skapt et helt eget ståsted, og til Oslo Jazzfestival kommer han med et stjernelag av musikere og urframføringen av sitt nye verk «Mytevegar». Det er inspirert av myten om Balders død i norrøn mytologi og dagens klimaperspektiv, samt platen «Nunatak» fra 2018 og hans egen diktsamling «Djup redsle. Djup ro».

Anbefalt 3: To av norsk jazz’ mest legendariske prosjekter blåses støv av under årets festival. Det dreier seg om Arild Andersens «Sagn» og Nils Petter Molværs «Khmer». En unik mulighet til å oppleve live igjen toneangivende verk som man ellers kun finner på plate.

Artister: Elephant 9, Arild Andersen: «Sagn», Nils Petter Molvær: «Khmer», Solveig Slettahjell Kvartett, Alexander Hawkins, Trondheim Jazzorkester & Gurls, John Surman Quartet, Colin Stetson, Pom Poko, Dave Douglas New Quintet, Ellen Andrea Wang, Amund Stenøien Quartet med flere

Vulkan Open Air

Nedre Foss Park, 18. -19. august

valentourettes Valentourettes rykker frem på den noe slitne gressmatta dere skal samle Jokke-fansen for å markere at de har holdt låtene hans i live i 20 år. Det skjer under Vulkan Open Air-festivalen 18. august. Fra venstre Petter Pogo, Petter Baarli, Runar "Kula" Johannessen og Tarjei Foshaug. Foto: Gitte Johannessen / NTB (Gitte Johannessen/NTB kultur)

Festival med oppstart i fjor nede ved Vulkan som satser bredt og voksent. I fjor bød de blant annet på Toto, i år noen av Norges største artister, som Bjørn Eidsvåg og Åge Aleksandersen, samt Eldar Vågans nye trio.

Anbefalt: Feiringen av 20-årsjubileet til Valentourettes på dag en. I to tiår har noen av norsk rocks fremste musikere i sin klasse spilt låter fra den store arven til Joachim Nilsen, fra bandene Jokke & Valentinerne og Tourettes. Det skulle bli en enkelt konsert i 2003. Det er blitt over 600 med Jokkes gamle bandkamerater fra ulike konstellasjoner. Selvsagt Backstreet Girls-legenden Petter Baarli på gitar, Petter Pogo på bass, Runar «Kula» Johannessen på trommer, og nå med Tarjei Foshaug på vokal.

Artister: Åge Aleksandersen og Sambandet, Bjørn Eidsvåg, Eldar Vågan Trio, Mannskoret, Di Derre, Valentourettes 20-årsjubileum med gjester, The Struts.

Luke Elliot kommer til Langs Akerselva, og sikkert med sanger fra albumet «Let’em All Talk». (Klara Fowler)

Langs Akerselva

Nydalen, 18. -19. august

Langs Akerselva arrangeres for andre gang med base i Nydalen og omliggende områder langs elva. Ung profil og bred sjangervariasjon, fra Trentemøller til Signe Marie Rustad, på to scener i et av byens mest idylliske festivalområder.

Anbefalt 1: Luke Elliot. Amerikaneren har satt så sterkt preg på deler av den norske populærmusikksfæren at han nærmest regnes som norsk. Det var da også her i Norge han etablerte seg for alvor, giftet seg, fikk barn, og senere skilte seg. Albumet «Let’em All Talk» fra tidligere i år er sterke følelser og livskrise, med Halden-musiker Freddy Holm fra Cornflakes og El Corazon som sentral hjelperytter. For alle som liker mørk americana, Nick Cave og andre av rockens dystre outsidere.

Anbefalt 2: Resa Saffa Park er en av flere ganske ferske unge artister på festivalen. Theresa Frostad Eggesbø har med sin sjelfulle vokal og melankolske melodier blitt en av Norges mest lovende sanger og låtskriver, og live har hun en fin tilstedeværelse som vil kle en relativt intim festival som denne.

Artister: Luke Elliot, Tøyen Holding, Trentemøller, John Olav Nilsen & Nordsjøen, Cari Cari, Ivan Ave, Signe Marie Rustad, ViVii, Buck Meek, Bugge Wesseltoft, Resa Saffa Park, Thea & The Wild, Herkedal, Ea Othilie med flere

Findings

Bislett Stadion 18.–19. august

Spellemannprisen 2021 Unge Ferrari kommer til Findings. Her på Spellemannprisen 2021. (Annika Byrde/NTB)

EDM-slaget på bykjernens idrettsarena vender tilbake med solid partyfaktor, garantert høy stemning, trafikkaos og flammende pyro. David Guetta er definitiv hovedattraksjon.

Anbefalt: Stig Brenner. Han pleide å hete Unge Ferrari, men er uansett rapperen og låtskriveren av landets største artister, grossist i Spellemann-nominasjoner og har fylt opp Oslo Spektrum. Han vil garantert levere en hitrekke som står ut under en festival som preges av svært mange EDM-sluggere.

Artister: David Guetta, Akon, Sean Paul, Broiler, Stig Brenner, Ballinciaga, bbno$, Kamelen, Ramón, Roc Boyz, Victoria Nadine med flere

Oslo Mela Festival

18. – 20. august

Ella Marie Hætta Isaksen og bandet Isák er blant artistene på Mela-festivalen. (Mode Steinkjer)

Melafestivalen, eller Oslo Mela Festival som den nå kaller seg, er byens store gratisfestival med musikk, mye mat og multikultur på Rådhusplassen, inspirert av de mange og rike kulturuttrykkene som migrasjonen bringer med seg. Har ofte store globale navn på plakaten, som Angelique Kidjo og Manu Chao i fjor. Litt mindre internasjonale navn i år, men mye kvalitet og garanterte festskapere.

Anbefalt 1: ISÁK med Ella Marie Hætta Isaksen i spissen spiller sine siste konserter denne sommeren før trioen splittes. En av de siste er her under Mela.

Anbefalt 2: BCUC Det blir garantert fest med mye mening og politikk i bunnen når sørafrikanske BCUC fra Soweto lar musikken snakke for alle dem som er tvunget til å tie.

Artister: Ana Tijoux, ISÁK, Faiz Ali Faiz, Aynur, BCUC, The Quick Style med flere.

Interstate + Bobfest

Konserthuset 18. – 19. august og 20. august

Teresa Williams og ektemann Larry Campbell kommer sammen til Interstate. (NTB kultur)

I Konserthusets lokaler Røverstaden og Dueslaget samles kremartister på klubbfestivalen Interstate – Oslo Americana Weekend. Her presenterer arrangør Oslo Americana Forum internasjonal og norsk americana-musikk, med en rekke kjente artister. Følges for øvrig opp med Bobfest i selve Konserthuset søndag 20. august, hvor en rekke artister hyller Bob Dylan.

Anbefalt: Larry Campbell og Teresa Williams. Campbell er for mange legendarisk for sin faste plass med gitaren i Bob Dylans band fra 1997 til 2004. Han er en multiinstrumentalist (banjo, mandolin, fiolin, pedal steel mm) som har gjort han ettertraktet for en rekke andre artister, blant dem også Levon Helm fra The Band. Nå lager han og framfører musikk sammen med kona Teresa Williams. Deltar også på Bobfest.

Artister: Larry Campbell og Teresa Williams, Jim Lauderdale, El Cartel, Elles Bailey, Toini & the Tomcats, Josiah and the Bonnevilles, Trond Svendsen & Tuxedo, Banditos, Caleb Caudle, The Local Honeys, Scott Ballew, Violet Bell, Emily Scott Robinson med flere