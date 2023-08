Solbriller på, mens regnet kom

---

5

KONSERT

Lars Vaular

Øyafestivalen

---

Lars Vaular er en veteran i Øya-sammenheng. Ikke bare har han avsluttet festivalen på hovedscenen, dette er andre gang han fyller Sirkus til randen. Som han selv påpekte fra scenen: Det bedre å spille her inne, så forsvinner ikke vibben ut, men blir i teltet. Og det hadde han helt rett i.

Ett minutt før tiden kom Vaular ruslende ut på scenen med gitar rundt halsen for «Pene byer brenner penere». Med seg på laget hadde han Turbo-gitarist Knut Schreiner og stemningen var dempet, mens publikum var ivrige og ville ha festen i gang. Festen skulle komme den. Det var vi alle ganske så sikre på.

Vi får litt mer bass i «Nonsens» og publikum vugger med. Den fungerte som et varsel, et oppspark til hva som komme skulle. Vaular forsvinner også innimellom fra scenen og da blir det tid for klesskift.

«Det ordner seg for pappa» satte i gang allsangen og nå var det også tett i tett på sletta utenfor teltet.

Det ble tid til klesskift for Lars Vaular på Øyafestivalen 2023. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Han ga oss sågar en ny låt, «Noe», som føyer seg fint i det soniske universet Vaular har beveget seg inn i de siste årene. Han eksperimenter jo ofte med lyd og beveger seg stadig helt i ytterkantene av det vi kaller hip hop. Det blir stadig vanskeligere å plassere Vaular i en bås. Og det er på sett og vis blitt et varemerke. Han er rett og slett blitt en våre aller største popartister.

På en festival som Øya er det et blandet publikum og det er ikke sånn at alle på Tøyen nødvendigvis kjenner hele Vaulars katalog. Likevel er det noe kommanderende over Vaular på scenen, uansett hva han byr på fra sin enormt rikholdige musikalske historie, og publikum er med på notene.

«Gass Gass» er en sånn låt som funker fint på festival. Det samme med «Naboklager», som det jo muligens kom et par av også i år. Det er jo alltid en nabo eller to som ikke liker at andre har det moro. Og moro det hadde vi. «Rett opp og ned» skapte rett og slett kaos i teltet. Bakken gynget og festen strakte seg godt utpå sletta.

Vi har vært skånet for de verste regnbygene i år, men det kom jaggu noen dråper i det «Solbriller på» dundret ut av høyttaleren. Der og da var årets største Øya-fest i gang og sjelden har bakken gynget såpass mye på Tøyen.

